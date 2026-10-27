Lợi nhuận doanh nghiệp dược quý III/2026 phân hóa mạnh

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 543,6 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng khoảng 9%, lên gần 84 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm dược cho thấy doanh thu tăng trưởng chưa đồng nghĩa lợi nhuận cải thiện.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 1.652 tỷ đồng, giảm 8%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, lên khoảng 260 tỷ đồng. Kết quả này đến từ giá vốn giảm, doanh thu tài chính cải thiện và tiết giảm chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp.

Biên lợi nhuận gộp đạt 41,5%, tăng từ 39,7% cùng kỳ nhờ tối ưu vận hành và nâng hiệu suất dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, Imexpharm mới hoàn thành khoảng 52% kế hoạch doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Ở chiều tích cực, CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) ghi nhận doanh thu quý III đạt 576 tỷ đồng, tăng gần 9%, lợi nhuận sau thuế đạt 38,8 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Sau 9 tháng, Domesco đạt hơn 1.614 tỷ đồng doanh thu, tăng 7%, lợi nhuận sau thuế tăng 39%, lên hơn 148 tỷ đồng. Động lực đến từ lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính cải thiện và chi phí bán hàng giảm. Dù vậy, khoản phải thu khách hàng tăng lên 627 tỷ đồng vào cuối tháng 9, trong khi tiền và tương đương tiền giảm còn 38 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP) đạt doanh thu quý III khoảng 230 tỷ đồng, tăng 16%, lợi nhuận gộp tăng hơn 30%, lên khoảng 76 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gần 33%, lên 38 tỷ đồng, song lợi nhuận vẫn cải thiện.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 58,9 tỷ đồng, tương đương 65,5% kế hoạch năm là 90 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng nhanh tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu.

Trái ngược, Dược Hậu Giang (DHG) ghi nhận doanh thu quý III đạt 1.023 tỷ đồng, giảm 11%, lợi nhuận sau thuế còn 98 tỷ đồng, giảm khoảng 53%.

Chi phí bán hàng tăng từ 254 tỷ đồng lên 313 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 82 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng. Dù giá vốn giảm giúp duy trì biên lợi nhuận gộp cao, mức cải thiện không đủ bù đắp áp lực chi phí.

Sau 9 tháng, Dược Hậu Giang đạt 3.584 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 2%, lợi nhuận sau thuế đạt 712 tỷ đồng, gần như đi ngang. Doanh nghiệp hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Tại CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP), doanh thu quý III tăng 14%, lên 476 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 24%, còn gần 75 tỷ đồng.

Giá vốn tăng 31%, khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ khoảng 59,3% xuống 53,2%. Chi phí bán hàng tăng gần 20%, lên 155 tỷ đồng, tương đương khoảng 33% doanh thu.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu CPC1 tăng 18%, đạt 1.351 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 15%, còn gần 188 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính cũng tăng so với đầu năm, cho thấy áp lực kiểm soát chi phí khi mở rộng hoạt động.

Ở nhóm phân phối, CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) đạt doanh thu quý III khoảng 679 tỷ đồng, tăng 32%, lợi nhuận gộp tăng 45%, lên 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 11%, còn 40 tỷ đồng, do lợi nhuận khác chuyển từ lãi 34,7 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 2,7 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy cần phân biệt hiệu quả kinh doanh cốt lõi với tác động của các khoản thu nhập ngoài hoạt động chính.

Đối với CTCP Dược phẩm Pharmedic (PMC), dù lợi nhuận quý III tăng, cơ cấu tài chính có những thay đổi đáng chú ý. Cuối tháng 9, nợ phải trả đạt 147 tỷ đồng, tăng 41,4% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 181 triệu đồng lên gần 60 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm còn khoảng 7,1 tỷ đồng.

Những biến động này chưa đủ để kết luận doanh nghiệp gặp khó khăn thanh khoản, nhưng đặt ra yêu cầu theo dõi dòng tiền kinh doanh, mục đích vay vốn và khả năng thu hồi công nợ.

Trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu dược phẩm cũng ghi nhận sự phân hóa. Chỉ số ngành giảm khoảng 14,93% từ đầu năm và giảm 2,9% trong một tháng gần nhất, giữa bối cảnh thị trường chung xuất hiện các nhịp phân phối.

Dòng tiền tổ chức có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm dược phẩm, một phần do tâm lý thận trọng khi giá cổ phiếu trước đó đã phản ánh nhiều kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn.

Ngoại trừ các doanh nghiệp vốn hóa hàng nghìn tỷ đồng như Dược Hậu Giang, Imexpharm và Dược Bình Định (DBD), phần lớn cổ phiếu dược còn lại có thanh khoản tương đối thấp, hạn chế khả năng thu hút dòng tiền đầu cơ.

Nhìn chung, kết quả quý III/2026 cho thấy sự khác biệt về khả năng kiểm soát giá vốn, chi phí bán hàng và hiệu quả sử dụng vốn giữa các doanh nghiệp dược. Đây cũng là những yếu tố cần theo dõi bên cạnh tăng trưởng doanh thu khi đánh giá triển vọng lợi nhuận và diễn biến cổ phiếu ngành.