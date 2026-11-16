Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản tăng đột biến nhưng phân hóa khá mạnh

Tăng trưởng chủ yếu ở nhóm doanh nghiệp lớn

Theo tổng hợp kết quả kinh doanh của 75 doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản và các lĩnh vực liên quan, tổng lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt khoảng 52.089 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước (13.140 tỷ đồng). Tuy nhiên, tăng trưởng chủ yếu tập trung ở một số doanh nghiệp lớn, trong khi 51 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm, chiếm 68% tổng số doanh nghiệp khảo sát. Trong đó, 12 doanh nghiệp báo lỗ, tương đương 16%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng lợi nhuận sau thuế của 75 doanh nghiệp đạt khoảng 139.576 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ (33.927 tỷ đồng). Dù vậy, có tới 44 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, tương đương gần 59%, trong đó 11 doanh nghiệp thua lỗ, chiếm gần 15% tổng số doanh nghiệp khảo sát.

Một số doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc ghi nhận doanh thu từ bàn giao, chuyển nhượng dự án đạt kết quả tăng trưởng mạnh, tạo ra khoảng cách đáng kể về lợi nhuận giữa các doanh nghiệp trong ngành. Đồng thời, phần lớn lợi nhuận tập trung tại nhóm doanh nghiệp dẫn đầu. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp có doanh thu suy giảm sâu, lợi nhuận phụ thuộc vào các khoản thu nhập tài chính hoặc tiếp tục chịu áp lực từ chi phí hoạt động.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bất động sản trong quý III và 9 tháng 2026. Đơn vị: Tỷ đồng. Ảnh: M.T tổng hợp.

Nổi bật nhất trong nhóm doanh nghiệp bất động sản là CTCP Vinhomes (mã: VHM), với doanh thu thuần quý III/2026 đạt 85.364 tỷ đồng, tăng gần 420% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 23.021 tỷ đồng, tăng 419%, tiếp tục dẫn đầu nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Lũy kế 9 tháng, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần 202.586 tỷ đồng, tăng gần 297% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390%.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của Vinhomes gắn với hoạt động ghi nhận doanh thu tại các dự án bất động sản quy mô lớn, trong bối cảnh tiến độ bàn giao sản phẩm có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh từng kỳ.

Cùng hệ sinh thái, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 150.579 tỷ đồng, tăng 285% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 22.760 tỷ đồng, gấp hơn 7,5 lần cùng kỳ năm trước.

Sau 9 tháng, doanh thu Vingroup đạt 372.499 tỷ đồng, tăng gần 120%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 43.665 tỷ đồng, tăng 477% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, CTCP Vincom Retail (mã: VRE) duy trì đà tăng trưởng ổn định. Doanh thu thuần quý III đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.522 tỷ đồng, tăng gần 11%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Vincom Retail đạt 7.041 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.737 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 8% và 25% so với cùng kỳ.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô, một số công ty bất động sản cũng ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến từ nền so sánh thấp.

CTCP SJ Group (mã: SJS) đạt doanh thu thuần quý III khoảng 1.785 tỷ đồng, gấp hơn 66 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, gấp khoảng 326 lần mức 3,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu SJ Group đạt 2.543 tỷ đồng, tăng 585%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 718%.

Tương tự, CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (mã: CRV) ghi nhận doanh thu quý III đạt 1.744 tỷ đồng, gấp gần 24 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 686 tỷ đồng, gấp gần 33 lần năm trước. Sau 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 1.870 tỷ đồng và 737 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, với doanh thu quý III đạt 1.958 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 751 tỷ đồng, so với mức doanh thu 346 tỷ đồng và lợi nhuận 56 tỷ đồng cùng kỳ.

Bên cạnh những doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng, một số đơn vị có kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể nhờ các khoản thu nhập tài chính, chuyển nhượng vốn hoặc đóng góp từ hoạt động đầu tư.

Điển hình như tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 5.120 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.102 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 1.153 tỷ đồng trong quý III/2025.

Kết quả lợi nhuận của Novaland được hỗ trợ bởi hoạt động chuyển nhượng bất động sản cùng các khoản thu nhập tài chính, bao gồm lãi cho vay, hợp tác đầu tư, chênh lệch tỷ giá và chiết khấu khoản vay.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Novaland đạt 10.216 tỷ đồng, tăng gần 90%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.874 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ 1.820 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) ghi nhận doanh thu thuần quý III giảm 96%, xuống còn 41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 68%, còn 169 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của Khang Điền cao hơn nhiều lần doanh thu thuần trong quý, với đóng góp đáng kể từ kết quả hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết.

Tính chung 9 tháng, doanh thu doanh nghiệp giảm 83%, xuống 483 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 51%, đạt 1.268 tỷ đồng.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR). Doanh thu quý III giảm 95%, xuống còn 24 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 84%.

Hoạt động tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kết quả kinh doanh của Phát Đạt. Doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập lớn từ chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp khác, qua đó bù đắp một phần áp lực chi phí.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Phát Đạt đạt 182 tỷ đồng, giảm 81%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 15%, đạt 232 tỷ đồng.

Ở CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã: AGG), doanh thu quý III giảm 86%, còn 24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 86%, xuống 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, doanh thu An Gia giảm 71%, còn 161 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 47%, đạt 293 tỷ đồng.

Diễn biến tại các doanh nghiệp này cho thấy lợi nhuận kế toán tăng trưởng chưa đồng nghĩa với sự phục hồi tương ứng của doanh thu từ hoạt động kinh doanh trực tiếp. Cơ cấu nguồn thu và khả năng duy trì các khoản lợi nhuận ngoài hoạt động cốt lõi tiếp tục là yếu tố cần được xem xét.

Nam Long, DXG, DIG và nhiều doanh nghiệp giảm sâu lợi nhuận

Trái ngược với nhóm ghi nhận kết quả tích cực, nhiều doanh nghiệp bất động sản chứng kiến doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh trong quý III.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 328 tỷ đồng, giảm gần 83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ còn khoảng 5 tỷ đồng, giảm gần 98%, so với mức 234 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, Nam Long đạt doanh thu 2.022 tỷ đồng, giảm gần 49%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng, giảm 59%.

Tại doanh nghiệp mang mã chứng khoán DXG, doanh thu quý III đạt 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm tới 98%, chỉ còn khoảng 3 tỷ đồng, so với 164 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau 9 tháng, doanh thu DXG đạt 2.823 tỷ đồng, tăng gần 4%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn 50%, còn 253 tỷ đồng.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã: DIG) cũng ghi nhận doanh thu quý III giảm 43%, còn 761 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 69 tỷ đồng, giảm 64%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu DIG đạt 1.498 tỷ đồng, giảm 15%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 194 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) ghi nhận doanh thu quý III giảm 94%, còn 245 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 97%, xuống 39 tỷ đồng, so với 1.508 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng Sunshine vẫn đạt doanh thu 11.910 tỷ đồng, tăng 144%, và lợi nhuận sau thuế 4.827 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ.

Tại CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã: HDC), doanh thu quý III tăng gần 14%, đạt 116 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 88%, chỉ còn 63 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 459 tỷ đồng, tăng 63%, trong khi lợi nhuận giảm 73%, còn 165 tỷ đồng.

Ở nhóm môi giới, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (mã: CRE) ghi nhận doanh thu quý III giảm 40%, còn 201 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 99%, xuống chỉ còn khoảng 200 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu CRE tăng gần 32%, đạt 1.102 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 67%, còn 21 tỷ đồng.

12 doanh nghiệp bất động sản báo lỗ trong quý III

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp suy giảm lợi nhuận, kết quả kinh doanh quý III/2026 còn ghi nhận 12 doanh nghiệp báo lỗ, trong đó nhiều đơn vị tiếp tục thua lỗ hoặc chuyển từ lãi sang lỗ.

Đáng chú ý, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) lỗ sau thuế 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 13 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lỗ 56 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 21 tỷ đồng cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) cũng ghi nhận khoản lỗ 38 tỷ đồng trong quý III, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lỗ 93 tỷ đồng, so với mức lỗ gần 8 tỷ đồng năm trước.

Tương tự, CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC (VCR) lỗ 34 tỷ đồng trong quý III, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, khoản lỗ vượt 100 tỷ đồng, chủ yếu trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng.

Một số doanh nghiệp khác như LDG, Vạn Phát Hưng (VPH) và Genea Capital (PV2) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh âm. Trong đó, PV2 chuyển từ lãi 5 tỷ đồng sang lỗ 3 tỷ đồng trong quý III, còn VPH lỗ gần 14 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 10 tỷ đồng cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy áp lực kinh doanh vẫn hiện hữu tại một bộ phận doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt ở những đơn vị có doanh thu thấp trong khi chi phí vận hành và tài chính duy trì ở mức cao.

Một số doanh nghiệp bất động sản báo lỗ trong quý III/2026. Đơn vị: Tỷ đồng. Ảnh: M.T tổng hợp.

Triển vọng bất động sản quý IV/2026: Kỳ vọng phục hồi

Triển vọng thị trường bất động sản quý IV/2026 được đánh giá tích cực hơn nhờ các động lực từ đầu tư công, dòng vốn FDI và kỳ vọng mặt bằng lãi suất thuận lợi hơn. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và phát triển hạ tầng được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu bất động sản tại các khu vực hưởng lợi từ kết nối giao thông.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI có thể tạo thêm dư địa tăng trưởng cho bất động sản công nghiệp, logistics và nhà ở phục vụ người lao động. Phân khúc nhà ở xã hội tiếp tục được kỳ vọng là điểm sáng nhờ nguồn cung mở rộng và các chính sách tín dụng hỗ trợ.

Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án tồn đọng cũng được kỳ vọng cải thiện nguồn cung và thanh khoản thị trường. Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn có thể phân hóa, phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, khả năng bàn giao sản phẩm và kiểm soát chi phí vốn.