Lợi nhuận của các doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu vượt hơn 40% kế hoạch

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính mở rộng tháng 10/2026.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng tháng 10/2026, tổ chức chiều 15/10 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ Tài chính đã đánh giá kết quả hoạt động quý III và 9 tháng đầu năm, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV đối với các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.

Theo báo cáo, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp cơ bản duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm tiến độ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.064.000 tỷ đồng, tương đương 88,9% kế hoạch năm, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 160.000 tỷ đồng, bằng 140,3% kế hoạch năm. Trong 45 chỉ tiêu sản lượng được báo cáo, có 36 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 90% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt trên 90%.

Các doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai những dự án trọng điểm quốc gia, cơ bản bảo đảm tiến độ kế hoạch. Một số dự án đáng chú ý gồm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng Quảng Trạch 2, dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng được duy trì. Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã triển khai 967 nhiệm vụ, hoàn thành 929 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 96%. Số còn lại là 38 nhiệm vụ đang trong thời hạn xử lý, chưa phát sinh nhiệm vụ quá hạn.

Đối với 105 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, có 89 kiến nghị đã được xử lý hoặc có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đa số doanh nghiệp đã ban hành chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo và bố trí đầu mối chuyên trách. Đáng chú ý, khoa học công nghệ từng bước được đưa vào hoạt động cốt lõi của sản xuất, kinh doanh, thay vì chỉ phục vụ công tác quản trị và hỗ trợ vận hành.

Bên cạnh kết quả của khối doanh nghiệp, báo cáo tại hội nghị cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 2.187.000 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt gần 643.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch năm.

Trong quý IV, Bộ Tài chính xác định tiếp tục rà soát các chỉ tiêu năm 2026, triển khai giải pháp quyết liệt đối với những chỉ tiêu đạt thấp, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách và thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Đối với các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu, trọng tâm là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thu hẹp khoảng cách về quản trị và năng lực khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.