Lợi nhuận của Berkshire Hathaway suy giảm, giá cổ phiếu vẫn tăng mạnh

CEO Greg Abel của Berkshire Hathaway (giữa ảnh) và người tiền nhiệm Warren Buffett (phải) - Ảnh: CNBC.

Berkshire Hathaway đẩy mạnh hoạt động mua lại cổ phiếu trong quý 3 vừa qua, khi CEO Greg Abel - người kế nhiệm của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - cho thấy mức độ sẵn sàng cao hơn so với người tiền nhiệm trong việc sử dụng khối tiền mặt khổng lồ của tập đoàn.

Trong báo cáo tài chính công bố vào cuối tuần vừa rồi, Berkshire cho biết lợi nhuận từ hoạt động sản xuất - kinh doanh giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 12,71 tỷ USD. Lợi nhuận ròng - bao gồm cả lợi nhuận ở mảng đầu tư - giảm 28% xuống còn 22,11 tỷ USD. Kết quả này phản ánh sự suy giảm trong các mảng kinh doanh bảo hiểm, điển hình là Geico, cùng với lợi nhuận thấp hơn từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu phổ thông.

Berkshire cho biết tập đoàn đã mua lại số cổ phiếu trị giá 9,6 tỷ USD trong quý 3 và tiếp tục mua thêm khoảng 2 tỷ USD trong tháng 10. Trước đó, tập đoàn cũng đã chi 4,8 tỷ USD cho hoạt động mua lại cổ phiếu trong nửa đầu năm.

Đây là quý thứ ba kể từ khi ông Abel, 64 tuổi, đảm nhận vị trí CEO. Trong những năm cuối của quãng thời gian 60 năm điều hành tập đoàn, ông Buffett, 96 tuổi, đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Hiện tại, ông giữ vai trò Chủ tịch danh dự, sau khi con trai ông là ông Howard Buffett thay thế cha ở vị trí Chủ tịch vào tháng 9.

Sau các đợt mua lại cổ phiếu nói trên, Berkshire kết thúc tháng 9 với 356,9 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, giảm so với mức 380,2 tỷ USD ghi nhận 6 tháng trước đó. Năm 2021 là năm Berkshire thực hiện mua lại cổ phiếu với quy mô lớn nhất, đạt tổng trị giá 27 tỷ USD.

Berkshire sở hữu hàng chục doanh nghiệp, bao gồm các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, hãng đường sắt BNSF, các đơn vị cung cấp dịch vụ tiện ích, các công ty công nghiệp và sản xuất, cùng nhiều thương hiệu bán lẻ như giày chạy bộ Brooks, đồ lót Fruit of the Loom và thương hiệu bánh kẹo See's Candies. Tại thời điểm ngày 30/9, tập đoàn cũng nắm giữ danh mục cổ phiếu trị giá 335,5 tỷ USD, bao gồm các mã như Alphabet, Apple và American Express.

Nhiều nhà đầu tư coi tập đoàn với quy mô 1,22 nghìn tỷ USD này là một thước đo sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Theo ước tính sơ bộ từ Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 3,4% trong quý 3 năm nay, nhưng tình trạng lạm phát cao cùng giá xăng dầu tăng mạnh đang làm suy giảm khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong báo cáo tài chính, Berkshire cho biết vẫn còn đó "sự bất định đáng kể" về kinh tế và địa chính trị, bao gồm các vấn đề về thuế quan và xung đột vũ trang. Một số doanh nghiệp bán lẻ của tập đoàn đang chứng kiến nhu cầu ảm đạm do chính sự bất ổn này và tác động tiêu cực của tình trạng đó đến niềm tin người tiêu dùng.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Berkshire - tập đoàn sở hữu nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ giá xăng dầu và điện năng tăng cao - đã chạm mức cao kỷ lục trong tuần vừa rồi. Cột mốc này được thiết lập bất chấp làn sóng bán tháo trên thị trường chung, vốn xuất phát từ nỗi lo của nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo (AI) và tình trạng các công ty công nghệ chi tiêu dựa trên nợ vay.

Kể từ cuối tháng 9, hiệu suất của cổ phiếu Berkshire đã vượt chỉ số S&P 500 với biên độ hơn 18 điểm phần trăm. Trước đó, cổ phiếu này từng có giai đoạn tụt hậu đáng kể sau khi ông Buffett thông báo vào tháng 5/2025 rằng ông sẽ rời ghế CEO. Từ đầu năm tới nay, Berkshire đã đạt hiệu suất vượt trội hơn chỉ số S&P 500 trên 5 điểm phần trăm.

Với mức giá cổ phiếu hơn 572 USD/cổ phiếu B khi đóng cửa phiên ngày thứ Sáu (6/11), Berskhire hiện có giá trị vốn hóa thị trường 1,22 nghìn tỷ USD. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng gần 5%.

Bà Cathy Seifert, chuyên gia phân tích tại công ty CFRA Research cho rằng sức mạnh bảng cân đối kế toán, sự đa dạng hóa trong hoạt động kinh doanh và các chương trình mua lại cổ phiếu chính là những động lực hỗ trợ cho cổ phiếu của Berkshire.

"Các nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang những cái tên ít biến động và có chất lượng cao như Berkshire. Vấn đề đặt ra là liệu họ có sẵn sàng chấp nhận những sụt giảm trong ngắn hạn để đổi lấy việc sở hữu một công ty có bảng cân đối kế toán vững mạnh và đã chuyển đổi thành công sang giai đoạn hậu Buffett hay không”, bà nói.

Lợi nhuận hoạt động trong quý 3 của Berkshire đạt 12,71 tỷ USD, tương đương khoảng 8.954 USD trên mỗi cổ phiếu A, giảm so với mức 13,49 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận từ mảng bảo hiểm giảm 26%, còn lợi nhuận từ hoạt động bảo lãnh phát hành giảm 43%.

Khoản lợi nhuận ròng 22,11 tỷ USD bao gồm cả các khoản lãi và lỗ chưa thực hiện từ số cổ phiếu mà Berkshire không có ý định bán. Berkshire khuyến nghị các nhà đầu tư nên bỏ qua sự biến động này.

Doanh thu tăng 11%, đạt 105,65 tỷ USD, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, bất chấp sự sụt giảm trong các mảng kinh doanh hàng tiêu dùng như thương hiệu đồ lót Fruit of the Loom và nhà sản xuất xe giải trí (RV) Forest River.

Ngoài mua lại cổ phiếu của chính mình, Berkshire cũng đã chi hàng tỷ USD để mua cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google - nhằm hỗ trợ tập đoàn này mở rộng trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Alphabet hiện tại đang thấp hơn mức giá ưu đãi mà Berkshire đã mua.