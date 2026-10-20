Lợi nhuận Coteccons cao nhất 7 năm, đang chuẩn bị cho vai trò mới

Những kỷ lục tài chính

Hai năm trở lại đây, CTCP Xây dựng Coteccons đều chọn ngày 20/10 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính mới.

"Trước khi đi vào các con số, tôi muốn chia sẻ về 120 nữ thư ký công trường của Coteccons. Tên của họ hiếm khi xuất hiện trong các báo cáo tài chính, nhưng nếu không có họ, chúng ta thậm chí không thể có nổi những bản báo cáo đó. Họ không chỉ quản lý hồ sơ, pháp lý, quy trình mà còn là người chăm sóc môi trường sống cho hàng trăm kỹ sư trên công trường", ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons nói.

Vị Chủ tịch kể về câu chuyện của chị Kim Lê, người phụ nữ bám trụ nhiều năm tại các dự án trên đỉnh Bà Nà Hills. Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nơi các kỹ sư phải ăn ngủ tại chỗ, người phụ nữ ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho các đồng nghiệp.

Hay chị Trúc vốn xuất thân là một điều dưỡng viên, từng có lúc nản lòng trước sự bụi bặm của công trường xây dựng. Nhưng khoảnh khắc chạy đến sơ cứu kịp thời cho một đồng nghiệp đã giúp chị nhìn thấy trọn vẹn ý nghĩa công việc của mình mỗi ngày.

Từ những sự bền bỉ đó, Coteccons đã tạo ra những kỷ lục mới. Trong năm tài chính 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73% và là mức cao nhất trong 7 năm.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons. Ảnh: CTD

Đáng chú ý, công ty đã thu hồi thành công gần 40.000 tỷ đồng tiền mặt trong năm. Theo ông Bolat, thi công xong mới chỉ là một nửa chặng đường, việc thu hồi được tiền về cho công ty mới là nửa phần còn lại để bảo đảm ổn định tài chính.

Tính đến hiện tại, giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) của Coteccons đạt 70.000 tỷ đồng, tương đương với doanh thu công ty trong khoảng hai năm tiếp theo.

Bước sang năm tài chính 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng hơn 20% và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 33% so với năm trước. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ mức 9-10% của năm qua được định hướng nâng dần lên mức 15-18% trong các năm tới.

Ông Bolat Duisenov tỏ ra lạc quan với mục tiêu trên, khi ngay trong quý đầu tiên của năm tài chính mới, doanh nghiệp ước tính đạt 11.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành gần 30% kế hoạch cả năm.

Mặc dù giá trị hợp đồng ký mới trong quý I/2027 đạt 14.000 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, vị Chủ tịch khẳng định đây là kết quả của sự chủ động tái cấu trúc. Doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn cao hơn nhằm sàng lọc dự án và đối tác, không cạnh tranh bằng mọi giá để ưu tiên biên lợi nhuận và dòng tiền.

Mảnh ghép còn thiếu trong mô hình kinh doanh của chúng ta chính là làm thế nào để cùng nhau xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, hướng tới việc tái định hình không gian sống của con người. Chúng ta không chỉ đơn thuần là những người đi nhận thầu xây lắp, Coteccons đang chuẩn bị cho một vai trò mới, khác biệt hơn rất nhiều. Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons

Coteccons tái định nghĩa mô hình kinh doanh

Theo Chủ tịch Coteccons, những kỷ lục tài chính gần đây là kết quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu mà doanh nghiệp đã thực thi trong hai năm qua.

Danh mục xây dựng của Coteccons không còn phụ thuộc vào các tòa chung cư hay khu đô thị thương mại, mà đã mở rộng sang các dự án hạ tầng giao thông, sân bay, sân vận động, nhà hát và đường sắt tốc độ cao.

Đồng thời, chiến lược vươn ra quốc tế đã bước đầu ghi nhận kết quả, khi 150 kỹ sư người Việt của Coteccons đang trực tiếp tham gia quản lý và thi công các dự án tại Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan, Gruzia và Kazakhstan.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch cho rằng nếu chỉ dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng doanh thu 20-30% mỗi năm, doanh nghiệp vẫn "đang thiếu một điều gì đó".

Nhớ lại chuyến leo núi tại Tây Tạng cách đây vài tháng, ông Bolat đã đúc kết ra năm bài học sinh tồn trên ngọn núi tuyết gắn với hành trình phát triển của Coteccons từ nay tới năm 2030.

Bài học căn bản nhất là "dưỡng khí", tượng trưng cho việc tăng cường quản trị và phối hợp thông qua các quy trình vận hành. Thiếu quy trình đồng bộ và kỷ luật, doanh nghiệp không thể vận hành khi quy mô mở rộng.

Bài học tiếp theo là chọn đúng lộ trình, đòi hỏi công ty phải giữ vững chất lượng của mảng xây dựng cốt lõi, đồng thời tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Ba bài học còn lại tập trung vào tinh thần đồng đội để phát triển nguồn nhân lực kế cận, khẳng định giá trị thương hiệu dẫn đầu và giữ vững mối quan hệ với các đối tác, nhà thầu phụ.

"Thế nhưng, bức tranh của chúng ta dường như vẫn còn thiếu một chi tiết quan trọng nhất để trở nên hoàn chỉnh. Một bản kế hoạch kinh doanh có thể chỉ ra chúng ta cần kiếm bao nhiêu tiền, hay làm bao nhiêu dự án, nhưng không bao giờ nói cho chúng ta biết tại sao mình lại tồn tại", ông Bolat nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Coteccons, ngành xây dựng Việt Nam đã đi đến thời điểm mà mô hình tổng thầu truyền thống vận hành suốt 22 năm qua buộc phải được tái định nghĩa. Để không còn phụ thuộc vào tính chu kỳ của thị trường bất động sản và cải thiện biên lợi nhuận, doanh nghiệp đang lên kế hoạch cho những hướng đi mới.

Cụ thể, Coteccons đang quan tâm tới lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển các giải pháp xây dựng thông minh và chuẩn bị tiến vào mảng nhà ở dân dụng.

Vị Chủ tịch cho rằng, việc tiếp cận phân khúc khách hàng cá nhân cùng các dịch vụ quản lý không gian sống được kỳ vọng sẽ tạo ra biên lợi nhuận cao hơn và mở ra động cơ tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030.

Song song đó, doanh nghiệp hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Microsoft và Workday để tái cấu trúc hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào văn phòng, công trường. Công nghệ giúp tối ưu chi phí vận hành, giảm thiểu sai sót kỹ thuật và rút ngắn tiến độ bàn giao.

"Mảnh ghép còn thiếu trong mô hình kinh doanh của chúng ta chính là làm thế nào để cùng nhau xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, hướng tới việc tái định hình không gian sống của con người. Chúng ta không chỉ đơn thuần là những người đi nhận thầu xây lắp, Coteccons đang chuẩn bị cho một vai trò mới, khác biệt hơn rất nhiều", ông Bolat Duisenov nhấn mạnh.