Lợi nhuận công ty chứng khoán phân hóa mạnh: VIX (VIX) bốc hơi 94% lãi quý 3, An Bình (ABS) bứt phá

Hoạt động tự doanh và môi giới suy yếu kéo lùi lợi nhuận hàng loạt doanh nghiệp

Tính đến sáng ngày 20/10, dữ liệu từ 31 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy phần lớn các đơn vị đều gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng. Điển hình tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX), doanh thu hoạt động trong quý 3 đạt hơn 2.047 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này chỉ đạt khoảng 192 tỷ đồng, ghi nhận mức sụt giảm nặng nề lên tới 94% so với quý 3 năm 2025.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự lao dốc của VIX xuất phát từ hoạt động tự doanh. Lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm mạnh từ 1.375 tỷ đồng xuống còn 89 tỷ đồng. Chi phí hoạt động lại phình to lên hơn 1.744 tỷ đồng so với con số khoảng 50 tỷ đồng của cùng kỳ. Việc đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL khiến công ty phải ghi nhận khoản lỗ xấp xỉ 1.363 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi đánh giá lại khoảng 189 tỷ đồng của năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VIX mang về hơn 5.050 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 18% và đạt 424 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 92% so với con số 5.116 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng chung nhịp độ suy giảm khi doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 228 tỷ đồng, giảm 40%. Lợi nhuận trước thuế chỉ còn vỏn vẹn khoảng 20 tỷ đồng, rơi 80% so với mức 101 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu cốt lõi từ môi giới chứng khoán của BVSC giảm mạnh từ 134 tỷ đồng xuống còn hơn 55 tỷ đồng, kết hợp với lãi từ các tài sản tài chính FVTPL lùi từ gần 92 tỷ đồng xuống còn khoảng 21 tỷ đồng đã trực tiếp thu hẹp lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng, BVSC báo lãi trước thuế 95 tỷ đồng, giảm 58%.

Áp lực kinh doanh cũng đè nặng lên nhóm các công ty chứng khoán quy mô nhỏ, đẩy nhiều đơn vị vào tình trạng thua lỗ. Chứng khoán Bảo Minh (BMS) báo doanh thu hoạt động gần 98 tỷ đồng, giảm khoảng 29%, nhưng do chi phí hoạt động tăng mạnh, công ty chuyển từ mức lãi trước thuế khoảng 45 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ hơn 63 tỷ đồng trong quý 3 năm 2026. Chứng khoán AIS chuyển từ lãi 31 tỷ đồng sang báo lỗ trước thuế khoảng 3 tỷ đồng khi doanh thu hoạt động giảm hơn một nửa, chỉ đạt gần 28,5 tỷ đồng. Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (NESC) thu về gần 1,6 tỷ đồng doanh thu nhưng lỗ trước thuế hơn 2,2 tỷ đồng. Các đơn vị khác như Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Chứng khoán SmartInvest (AAS) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm lần lượt 64% và 83%.

Điểm sáng từ hiệu quả cơ cấu danh mục đầu tư và kiểm soát chi phí

Ở chiều ngược lại với xu hướng suy giảm chung, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường với mức tăng trưởng vượt trội. Quý 3 năm 2026, ABS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 498 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 376 tỷ đồng, tăng vọt 552% so với quý 3 năm 2025. Lũy kế 9 tháng, ABS thu về hơn 602 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương mức tăng 361%.

Động lực chính giúp ABS lội ngược dòng ngoạn mục đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Khoản lãi từ các tài sản tài chính FVTPL của công ty đạt gần 412 tỷ đồng, cao gấp gần 20 lần cùng kỳ. Trong tổng số này, lãi bán tài sản tài chính FVTPL đóng góp gần 268 tỷ đồng, cải thiện rất mạnh so với mức 16 tỷ đồng đạt được vào quý 3 năm trước. Sự chủ động trong việc cơ cấu và hiện thực hóa lợi nhuận danh mục đã giúp ABS bứt phá mạnh mẽ về hiệu quả kinh doanh.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) lại thể hiện bài toán tối ưu hóa chi phí để bảo toàn lợi nhuận. Quý 3 năm 2026, KIS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 618 tỷ đồng, giảm khoảng 22% so với mức 790 tỷ đồng của cùng kỳ. Doanh thu môi giới của KIS giảm từ gần 209 tỷ đồng xuống còn 113 tỷ đồng, bù lại khoản lãi từ cho vay và phải thu tăng lên hơn 272 tỷ đồng. Bất chấp doanh thu tổng thể đi xuống, KIS vẫn báo lãi trước thuế quý 3 đạt gần 248 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% nhờ quyết liệt cắt giảm chi phí hoạt động từ 496 tỷ đồng xuống còn khoảng 340 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, KIS hoàn thành gần 2.326 tỷ đồng doanh thu và mang về 683 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.