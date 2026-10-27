Làn sóng AI thúc đẩy lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 27/10, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tăng 14,4% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận công nghiệp tăng 15,5%, thấp hơn mức 15,7% ghi nhận trong 8 tháng đầu năm. Theo Tân Hoa xã, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các ngành công nghệ cao và những lĩnh vực mới nổi, đặc biệt là điện tử và sản xuất thiết bị phục vụ AI.

Đà phục hồi diễn ra sau giai đoạn lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc suy giảm ba năm liên tiếp trước năm 2025. Nỗ lực hạn chế cạnh tranh giảm giá và nhu cầu tăng đối với thiết bị công nghệ cao góp phần cải thiện kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

AI thúc đẩy lợi nhuận

Đà tăng lợi nhuận tại các ngành công nghệ cao như AI và robot đang vượt xa những lĩnh vực gắn với nhu cầu tiêu dùng, bao gồm quần áo, ôtô và đồ nội thất. Sự phân hóa này cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào một số ngành hưởng lợi từ làn sóng công nghệ, trong khi nhiều lĩnh vực khác vẫn chật vật.

Ông Yu Weining, nhà thống kê trưởng của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cho biết tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ các ngành điện tử và sản xuất công nghệ tiên tiến, theo CNBC.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của các nhà sản xuất vật liệu chuyên dụng cho ngành điện tử tăng hơn gấp ba lần, còn nhóm sản xuất thiết bị bán dẫn tăng 51,7%. Nhu cầu đối với năng lực tính toán và lưu trữ dữ liệu phục vụ AI vẫn duy trì ở mức cao.

Theo ông Yu, việc mở rộng hạ tầng tính toán AI và xây dựng trung tâm dữ liệu cũng thúc đẩy lợi nhuận của các nhà sản xuất sợi quang tăng hơn sáu lần. Lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất cáp tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn tháng 1-9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà sản xuất nguyên liệu đồng và nhôm cũng hưởng lợi từ nhu cầu tăng lên của ngành AI và năng lượng tái tạo, với lợi nhuận tăng gần 45% trong 9 tháng đầu năm.

Bà Shena Yue, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Oxford Economics, nhận định đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và mức độ sử dụng công suất trong ngành điện tử vẫn vững vàng, nhờ chu kỳ phát triển AI toàn cầu và các ưu tiên chính sách trong nước. Tuy nhiên, đầu tư nói chung và mức độ khai thác công suất công nghiệp vẫn ở mức thấp.

Tiêu dùng cản trở đà phục hồi

Nhu cầu trong nước tiếp tục là điểm nghẽn của nền kinh tế. Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 20/10, doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, mức tăng cũng chỉ đạt 1,1%, cho thấy sức mua vẫn phục hồi chậm.

Thị trường bất động sản suy yếu tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu mua nhà và các mặt hàng lâu bền như đồ nội thất, thiết bị gia dụng. Trong khi đó, các nhà sản xuất phải đối mặt với chi phí đầu vào, cạnh tranh gay gắt và biên lợi nhuận mỏng.

Thị trường bất động sản chưa hồi phục gây ảnh hưởng đến các nhu cầu mua nhà và các mặt hàng nội thất tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Bà Shena Yue, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Oxford Economics, nhận định đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và mức độ sử dụng công suất trong ngành điện tử vẫn vững vàng nhờ chu kỳ phát triển AI toàn cầu. Tuy nhiên, đầu tư nói chung và hoạt động công nghiệp vẫn chưa phục hồi đồng đều. Sức mạnh xuất khẩu cũng chưa thể bù đắp hoàn toàn những điểm yếu trong nước.

Bắc Kinh đến nay vẫn thận trọng với các biện pháp kích thích tiêu dùng quy mô lớn, trong bối cảnh nợ của chính quyền địa phương còn cao và hiệu quả của các chương trình trợ cấp đổi hàng tiêu dùng dần suy giảm.

Theo bà Dan Wang, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Eurasia Group, nhiều doanh nghiệp chỉ đạt lợi nhuận rất thấp, thậm chí thua lỗ, trong khi người dân có xu hướng tiết kiệm thay vì chi tiêu. Các chính quyền địa phương cũng dè dặt với những khoản đầu tư mới do áp lực nợ và lo ngại trách nhiệm khi phê duyệt dự án.

Dù vậy, tăng trưởng kinh tế vẫn nằm trong mục tiêu của chính phủ. Theo số liệu chính thức, GDP Trung Quốc tăng 4,5% trong quý III và tăng 4,6% trong 9 tháng đầu năm, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng cả năm 4,5-5%.