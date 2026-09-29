Lợi nhuận bốc hơi 77%, Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) dồn dập thoái vốn tại các công ty con

Lên kế hoạch chuyển nhượng công ty xăng dầu và dự án bất động sản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID, sàn UPCoM) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu. Ban lãnh đạo doanh nghiệp đang tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để xem xét thông qua phương án thoái vốn này trước khi chính thức thực hiện.

Tính đến cuối quý hai năm 2026, Tổng công ty Tín Nghĩa ghi nhận khoản đầu tư gốc 279,94 tỷ đồng vào Tổng kho xăng dầu Phú Hữu, tương ứng nắm giữ 93,66% vốn điều lệ. Đơn vị này hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng buộc Tín Nghĩa phải trích lập dự phòng 31,8 tỷ đồng cho khoản vốn góp này.

Kế hoạch bán công ty xăng dầu nối tiếp thương vụ thoái vốn quy mô lớn khác vừa được Tín Nghĩa công bố. Trước đó, doanh nghiệp đã phê duyệt giá khởi điểm 36.350 đồng một cổ phiếu để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Tổng giá trị khởi điểm cho thương vụ này vượt mức 1.001 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu được thành lập từ năm 2009, đóng vai trò chủ đầu tư dự án Cù Lao Tân Vạn quy mô 48 ha tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án bất động sản có tổng mức đầu tư ước tính gần 7.200 tỷ đồng. Khối lượng cổ phần này vừa được Tín Nghĩa nhận lại từ Công ty Cổ phần May Tiến Phát vào giữa tháng 4/2026 sau khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cũ. Để nhận lại 51% vốn điều lệ tại dự án Cù Lao Tân Vạn, Tín Nghĩa đã hoàn trả 689 tỷ đồng cho đối tác.

Kinh doanh cốt lõi suy yếu, lợi nhuận bán niên sụt giảm 77%

Quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư và thanh lý tài sản của Tổng công ty Tín Nghĩa diễn ra khi các chỉ tiêu tài chính ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng. Báo cáo tài chính bán niên 2026 cho thấy doanh thu của công ty đạt 6.983,4 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự đi lùi của doanh thu kéo theo lợi nhuận sau thuế rơi tự do, chỉ đạt 135,6 tỷ đồng, bốc hơi 77,4% so với nửa đầu năm 2025.

Đi sâu vào cấu trúc tài chính, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tín Nghĩa đang bộc lộ sự kém hiệu quả. Lợi nhuận gộp tạo ra trong sáu tháng đầu năm chỉ đạt 407,8 tỷ đồng. Con số này hoàn toàn không đủ bù đắp tổng các khoản chi phí vận hành khổng lồ lên tới 696,08 tỷ đồng bao gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Công ty báo lãi trong kỳ kế toán vừa qua chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận khác bất ngờ ghi nhận mức 226,6 tỷ đồng.

Bước vào năm tài chính 2026, ban lãnh đạo Tín Nghĩa đã lường trước những khó khăn khi đặt chỉ tiêu kinh doanh đi lùi. Công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng, giảm 30,2% so với mức thực hiện năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh giảm 46%, neo ở mức 450 tỷ đồng. Dù đã hạ chỉ tiêu, việc chỉ đạt 135,6 tỷ đồng lãi ròng sau sáu tháng khiến doanh nghiệp mới hoàn thành được 30,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh các quý còn lại.