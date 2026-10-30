Lợi nhuận BlueMarq Group lao dốc, dòng tiền thuần âm hơn 1.800 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty CP BlueMarq Group (mã chứng khoán: DXG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 92,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong quý III/2026, tổng doanh thu của BlueMarq Group đạt 682,6 tỷ đồng, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp trong quý ở mức 354 tỷ đồng, giảm 24,9% so với gần 469,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Dòng tiền kinh doanh BlueMarq Group âm gần 1.837 tỷ đồng sau 9 tháng.

Mức giảm doanh thu lớn hơn mức giảm giá vốn xét theo tỷ lệ phần trăm. Lợi nhuận sau thuế quý III theo đó giảm từ 92,8 tỷ đồng xuống 15,2 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 77,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của BlueMarq Group đạt gần 2.897,8 tỷ đồng, tăng khoảng 4,9% so với 2.763 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần đạt 2.823,8 tỷ đồng, tăng 3,5%.

Xét theo cơ cấu, doanh thu dịch vụ môi giới đạt hơn 1.273,1 tỷ đồng, giảm khoảng 6,8% so với mức gần 1.366,6 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu bán căn hộ và đất nền đạt khoảng 1.191,3 tỷ đồng, tăng 7,7% so với hơn 1.106,4 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ quản lý, cho thuê và các dịch vụ liên quan đến bất động sản đạt khoảng 254,1 tỷ đồng, giảm khoảng 7,7% so với hơn 275,1 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh thu từ hợp đồng xây dựng và các hoạt động khác đạt khoảng 179,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 14,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu thuần tăng 3,5%, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp trong 9 tháng đạt khoảng 1.497,3 tỷ đồng, tăng 30,1% so với gần 1.151 tỷ đồng cùng kỳ. Chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn giảm từ khoảng 1.576,8 tỷ đồng xuống còn 1.326,5 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 15,9%.

Sau khi trừ các chi phí và thuế, 9 tháng đầu năm, BlueMarq Group báo lãi sau thuế còn 106,2 tỷ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ lợi nhuận, dòng tiền của BlueMarq Group cũng ghi nhận âm khoảng 1.837,1 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm khoảng 578,5 tỷ đồng, so với mức âm hơn 1.133,7 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm khoảng 2.070,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm gần 36,9 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương khoảng 811,9 tỷ đồng, trái ngược với mức âm gần 1.489,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 1.309,4 tỷ đồng, giảm 58,4% so với mức hơn 3.146,5 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ khoảng 1.638,5 tỷ đồng lên gần 3.797,7 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 131,8%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản cuối tháng 9 đạt khoảng 41.170,5 tỷ đồng, tăng 8,3% so với gần 38.014,6 tỷ đồng cuối năm 2025. Hàng tồn kho đạt khoảng 16.329 tỷ đồng, tăng 4,3% so với gần 15.654,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt khoảng 14.588,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với gần 12.953,9 tỷ đồng đầu năm.

Hai khoản mục hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn cộng lại đạt gần 30.917,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 75,1% tổng tài sản tại ngày 30/9/2026.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, bất động sản đang xây dựng đạt khoảng 11.949,3 tỷ đồng; bất động sản thành phẩm khoảng 3.184,8 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 323,9 tỷ đồng.

Với các khoản phải thu ngắn hạn, trả trước cho người bán đạt hơn 7.046,2 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng khoảng 1.761,6 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác gần 6.366,7 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ở mức khoảng 585,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 đạt khoảng 20.054,4 tỷ đồng, tăng 17,1% so với hơn 17.132,1 tỷ đồng cuối năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt khoảng 16.409,1 tỷ đồng, tăng khoảng 14,1%; nợ dài hạn đạt gần 3.645,3 tỷ đồng, tăng khoảng 33,7%.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt khoảng 2.050,9 tỷ đồng, giảm khoảng 4,4% so với hơn 2.145 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ khoảng 2.650,7 tỷ đồng lên gần 3.524,9 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 33%.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt khoảng 21.116 tỷ đồng, tăng 1,1% so với gần 20.882,5 tỷ đồng cuối năm 2025. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ hơn 510,4 tỷ đồng xuống còn khoảng 79,8 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của BlueMarq Group tăng 3,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 52,3%. Cùng kỳ, dòng tiền thuần âm hơn 1.837 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền giảm 58,4% so với đầu năm, còn tổng nợ phải trả tăng 17,1%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG chốt phiên ngày 30/10/2026 ở mức 10.100 đồng/cổ phiếu, tăng 2,23% so với giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt gần 13,5 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, tính trong khoảng 3 tháng, thị giá DXG đã giảm từ vùng 12.000 đồng/cổ phiếu xuống quanh 10.000 đồng/cổ phiếu. Về định giá, cổ phiếu có EPS cơ bản 0,16 nghìn đồng, P/E 64,91 lần và P/B 0,61 lần; vốn hóa thị trường đạt khoảng 12.807,86 tỷ đồng.