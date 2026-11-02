Lợi nhuận Big 3 tăng mạnh, cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, 3 ngân hàng quốc doanh lớn nhất hệ thống ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế gần 110.000 tỷ đồng sau 9 tháng, lần đầu vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Lần đầu tiên tổng lợi nhuận của nhóm Big 3 vượt 100.000 tỷ sau 9 tháng.

Vietcombank (VCB) tiếp tục dẫn đầu với 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, VietinBank (CTG) đang bám sát khi đạt 39.557 tỷ đồng, tăng gần 34%. BIDV (BID) ghi nhận 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Riêng quý III, VietinBank vượt Vietcombank với lợi nhuận trước thuế 13.689 tỷ đồng, trong khi Vietcombank đạt 11.218 tỷ đồng. BIDV đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 39,3%, mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm Big 3.

Vietcombank vẫn giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận lũy kế, nhưng tốc độ tăng trưởng của VietinBank cho thấy khoảng cách giữa hai ngân hàng đang thu hẹp đáng kể.

Xét về động lực kinh doanh, VietinBank hưởng lợi từ sự cải thiện của thu nhập lãi thuần và các nguồn thu ngoài lãi. BIDV tăng trưởng nhờ thu nhập lãi và hoạt động kinh doanh khác, đồng thời giảm chi phí dự phòng. Trong khi đó, Vietcombank chịu sức ép từ việc gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Bức tranh lợi nhuận tích cực nhưng chưa hoàn toàn đồng nghĩa với chất lượng tài sản được cải thiện đồng đều. Tỷ lệ nợ xấu của BIDV cuối tháng 9 ở mức khoảng 1,85%, trong khi VietinBank ghi nhận 2,89% theo báo cáo được công bố. Vietcombank có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn, khoảng 0,71%, nhưng cũng phải tăng mạnh dự phòng trong quý III.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Big 3 còn có sự hiện diện của các định chế tài chính nước ngoài lớn. Tại Vietcombank, Mizuho Bank của Nhật Bản nắm 15% vốn; MUFG Bank sở hữu 19,73% VietinBank; còn KEB Hana Bank của Hàn Quốc nắm 14,21% BIDV.

Các cổ đông chiến lược này có thể hỗ trợ ngân hàng về quản trị, công nghệ, phát triển dịch vụ và kinh nghiệm vận hành quốc tế. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhà đầu tư ngoại không phải bảo chứng cho giá cổ phiếu tăng, bởi hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào triển vọng lợi nhuận và mức định giá.

Với VCB, lợi thế nằm ở chất lượng tài sản, quy mô và vị thế đầu ngành. Dù vậy, chi phí dự phòng tăng mạnh trong quý III có thể khiến thị trường thận trọng hơn. Cổ phiếu phù hợp với góc nhìn về chất lượng dài hạn, nhưng cần xem xét mức giá hiện tại có phản ánh quá nhiều kỳ vọng hay chưa.

CTG nổi bật nhờ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất nhóm. Sự hậu thuẫn từ MUFG và khả năng cải thiện hiệu quả hoạt động là những yếu tố tích cực. Tuy nhiên, nợ xấu và chi phí tín dụng sẽ là phép thử quan trọng để xác định đà tăng trưởng có bền vững hay không.

Trong khi đó, BIDV có lợi thế quy mô tài sản lớn và tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Quan hệ với KEB Hana Bank cũng tạo thêm nền tảng hợp tác chiến lược. Dẫu vậy, tỷ lệ nợ xấu và khả năng củng cố bộ đệm dự phòng vẫn là những điểm cần theo dõi.

Trên thị trường, nhóm cổ phiếu Big 3 chưa có phản ứng thực sự tích cực trước kết quả kinh doanh 9 tháng. Trong tuần giao dịch 26-30/10, cả ba mã đều chịu áp lực điều chỉnh.

Cụ thể, VCB đóng cửa phiên 30/10 tại 56.300 đồng/cp, giảm 1,57% trong phiên và giảm 0,88% so với cuối tuần trước đó. CTG dừng ở 30.300 đồng/cp, giảm 1,3% trong phiên, tương ứng mức giảm 2,1% trong tuần. BID có diễn biến kém tích cực nhất khi kết thúc tuần tại 33.400 đồng/cp, giảm khoảng 2,48% so với phiên 23/10.

Đáng chú ý, dù VietinBank ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất nhóm, cổ phiếu CTG vẫn giảm hơn 2% trong tuần. BID cũng chịu áp lực lớn hơn, bất chấp lợi nhuận quý III tăng trưởng tích cực. Trong khi đó, VCB có mức giảm nhẹ nhất, phần nào phản ánh sự ổn định tương đối của cổ phiếu ngân hàng có chất lượng tài sản tốt.

Diễn biến này cho thấy thị trường chưa định giá cổ phiếu chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Những lo ngại về chất lượng tài sản, chi phí dự phòng, triển vọng tín dụng và mặt bằng định giá vẫn ảnh hưởng đến quyết định của dòng tiền.