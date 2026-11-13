Lợi nhuận bất động sản tăng vọt nhờ bệ phóng Vinhomes, nhiều ông lớn loay hoay tìm nguồn thu phụ

Vinhomes chiếm lĩnh thị phần lợi nhuận, loạt đại gia sống nhờ doanh thu tài chính

Thống kê dữ liệu tài chính từ 79 doanh nghiệp bất động sản nhà ở đang niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán cho thấy tổng doanh thu thuần quý 3 năm 2026 đạt hơn 106,6 ngàn tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng toàn ngành vọt lên mức hơn 29 ngàn tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 215%. Biên lợi nhuận gộp toàn thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ từ mức 29% lên 55%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn ngành mang về gần 267,4 ngàn tỷ đồng doanh thu và gần 92,8 ngàn tỷ đồng lợi nhuận, cao gấp nhiều lần kết quả đạt được của năm ngoái.

Sự tăng trưởng bùng nổ của toàn ngành mang đậm dấu ấn của Vinhomes khi doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 23,1 ngàn tỷ đồng trong quý 3, cao gấp 5,5 lần cùng kỳ và chiếm trọn 80% tổng lợi nhuận toàn thị trường. Kết quả bứt phá này xuất phát từ việc bàn giao loạt dự án lớn như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long cùng Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Tính đến cuối tháng 9, giá trị bất động sản đã bán nhưng chưa bàn giao của công ty đạt 185,6 ngàn tỷ đồng. Đứng ngay sau Vinhomes trên bảng xếp hạng lợi nhuận là Vincom Retail với con số hơn 1,5 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 11%.

Trái ngược với nguồn thu cốt lõi vững chắc của nhóm dẫn đầu, hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn lại phải nương tựa vào các khoản thu nhập tài chính bất thường. Novaland gây chú ý khi báo lãi hơn 1,1 ngàn tỷ đồng trong quý 3, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lỗ hơn 878 tỷ đồng của cùng kỳ. Tuy nhiên, phần lớn thành quả này được cấu thành từ 718 tỷ đồng tiền lãi cho vay hợp tác đầu tư, gần 240 tỷ đồng lãi tỷ giá và 173 tỷ đồng thu nhập từ chiết khấu khoản vay. Lũy kế 9 tháng, Novaland ghi nhận lợi nhuận gần 3 ngàn tỷ đồng nhờ nghiệp vụ chuyển nhượng dự án Victoria Village, Aqua City và Sunrise Riverside.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Phát Đạt khi doanh nghiệp này thoát lỗ quý 3 với vỏn vẹn hơn 10 tỷ đồng lãi ròng nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục đầu tư. Doanh thu hoạt động tài chính của Phát Đạt vọt lên gần 710 tỷ đồng, phần lớn đến từ thương vụ chuyển nhượng 49,95% cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú cho đối tác. Nhà Khang Điền và An Gia cũng là hai cái tên tiêu biểu chứng kiến doanh thu bán hàng lao dốc nhưng vẫn giữ được lợi nhuận dương nhờ khoản chia cổ tức từ công ty liên doanh liên kết và lãi tiền gửi ngân hàng.

Đột biến lợi nhuận nhờ bàn giao dự án trọng điểm, hàng chục doanh nghiệp chìm trong thua lỗ

Bên cạnh nhóm trông chờ vào nguồn thu tài chính, một số đơn vị ghi nhận mức lợi nhuận tăng mạnh nhờ việc bàn giao thành công các dự án tồn đọng. Công ty Cổ phần SJ Group dẫn đầu nhóm bứt phá với mức lãi ròng quý 3 hơn 1 ngàn tỷ đồng, cao gấp 351 lần cùng kỳ nhờ hạch toán doanh thu từ dự án Nam An Khánh. Tập đoàn Bất động sản CRV cũng đánh dấu kỳ kinh doanh kỷ lục với doanh thu thuần hơn 1,7 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận ròng gần 686 tỷ đồng khi bắt đầu bàn giao các sản phẩm tại Khu đô thị mới Hoàng Huy New City II. Tương tự, Becamex UDJ báo lãi hơn 27 tỷ đồng, đánh dấu quý kinh doanh hiệu quả nhất trong 14 năm qua nhờ nguồn thu từ 19 căn nhà tại dự án Green City Bình Dương.

Ở mặt trận kém khả quan hơn, thống kê ghi nhận có tới 37 doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận so với cùng kỳ. Bất động sản Thế Kỷ sụt giảm tới 99% lợi nhuận khi chỉ thu về vỏn vẹn hơn 200 triệu đồng. Các doanh nghiệp tên tuổi khác như Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu, Bluemarq Group và Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng cũng đồng loạt báo cáo mức lợi nhuận suy giảm từ 64% đến 88% do sự sụt giảm nguồn thu từ mảng kinh doanh cốt lõi.

Đáng chú ý nhất trong nhóm lao dốc là trường hợp của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm khi doanh nghiệp này báo lỗ kỷ lục gần 77 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán trị giá hơn 600 tỷ đồng. Cùng chung cảnh ngộ, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương ghi nhận khoản lỗ ròng 37 tỷ đồng do sức cầu thị trường suy yếu nghiêm trọng. Danh sách doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn còn kéo dài với những cái tên như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC lỗ gần 34 tỷ đồng, Vạn Phát Hưng lỗ gần 14 tỷ đồng, cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An và Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD đồng loạt báo lỗ ròng.