Lợi nhuận bất động sản khu công nghiệp phục hồi, KBC và Viglacera bứt tốc mạnh mẽ

Doanh thu và lợi nhuận phục hồi sau chu kỳ điều chỉnh

Thống kê dữ liệu tài chính từ 25 doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đang niêm yết trên các sàn chứng khoán cho thấy sự phục hồi đáng ghi nhận trong quý 3 năm 2026. Tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 15,6 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng với đà phục hồi của nguồn thu, lợi nhuận ròng vọt lên mức hơn 3,5 ngàn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 23%. Tỷ suất sinh lời của ngành tiếp tục duy trì trạng thái ổn định với biên lợi nhuận gộp neo ở mức 37%. Dù kết quả quý 3 rất tích cực, lũy kế chín tháng đầu năm toàn ngành mới đạt gần 41,4 ngàn tỷ đồng doanh thu và hơn 8,1 ngàn tỷ đồng lợi nhuận ròng, tương ứng mức sụt giảm 6% và 22% so với cùng kỳ do chịu ảnh hưởng từ sự chững lại của các quý đầu năm.

Xét về quy mô lợi nhuận tuyệt đối, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) vươn lên dẫn đầu toàn ngành trong quý 3. Doanh nghiệp này báo lãi ròng hơn 911 tỷ đồng, cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái nhờ gia tăng hạch toán doanh thu từ các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp. Kế tiếp trên bảng xếp hạng lợi nhuận là Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán VGC) với mức lãi ròng gần 464 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 400% so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá của mảng kinh doanh cốt lõi. Lũy kế chín tháng, mảng khu công nghiệp mang về cho Viglacera hơn 3.270 tỷ đồng doanh thu, đóng góp quan trọng giúp tổng lợi nhuận đạt hơn 1.242 tỷ đồng. Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (mã chứng khoán BCM) cũng ghi nhận sự cải thiện trong quý 3 với lợi nhuận ròng hơn 563 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Trái ngược với đà tăng trưởng ấn tượng của nhóm dẫn đầu, một số doanh nghiệp quy mô lớn lại chứng kiến lợi nhuận suy giảm mạnh. Tổng Công ty IDICO (mã chứng khoán IDC) báo lãi ròng gần 493 tỷ đồng, giảm 41% do biến động thời điểm hạch toán doanh thu. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng hoàn tất các hợp đồng cho thuê 75ha đất khu công nghiệp trong quý 4. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) và Tổng Công ty Sonadezi (mã chứng khoán SNZ) cũng báo cáo lợi nhuận sụt giảm lần lượt 6% và 23%. Giảm sâu nhất toàn ngành là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán D2D) khi lợi nhuận quý 3 bốc hơi tới 77%, chỉ còn hơn 4 tỷ đồng do không phát sinh nguồn thu đột biến từ chuyển nhượng quỹ đất như cùng kỳ năm trước.

Sức hút dòng vốn FDI duy trì ổn định, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp neo cao

Sự phân hóa sâu sắc trong kết quả kinh doanh diễn ra khi thị trường bất động sản công nghiệp đang điều chỉnh để thích ứng với các chính sách thương mại quốc tế mới. Theo báo cáo phân tích ngành từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, mức thuế của thị trường Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam hiện neo ở mức 12,5%, tương đương mức thuế danh nghĩa của Thái Lan và Philippines. Rào cản thuế quan này chủ yếu làm kéo dài thời gian ra quyết định thuê đất của các nhà đầu tư, tuy nhiên dòng vốn sản xuất nước ngoài vẫn tiếp tục xu hướng dịch chuyển sang Việt Nam.

Nhu cầu thuê đất công nghiệp ghi nhận sự phục hồi từ nửa đầu năm và tiếp tục cải thiện trong chín tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, phần lớn khách thuê mới kể từ tháng 4 năm 2025 tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn và sản xuất pin năng lượng. Đây là nhóm ngành ít chịu chi phối từ rào cản thuế quan và có xu hướng đầu tư mạnh tại khu vực miền Bắc. Về giá cho thuê, thị trường đang duy trì sự bình ổn với tốc độ tăng trưởng chỉ đạt từ 1% đến 1,5% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 10% mỗi năm của giai đoạn 2021 đến 2023.

Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp trọng điểm tiếp tục là trợ lực vững chắc cho triển vọng của doanh nghiệp trong ngành. Báo cáo thị trường quý 3 năm 2026 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ghi nhận tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các khu công nghiệp khu vực phía Nam đạt 92%, trong khi khu vực phía Bắc duy trì ở mức 85%. Nhu cầu thuê đất hạ tầng và nhà xưởng xây sẵn được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định nhờ môi trường chính trị thuận lợi, hệ thống hiệp định thương mại tự do rộng khắp và vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản xuất khu vực.