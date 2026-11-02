Lợi nhuận bảo hiểm Bảo Việt giảm gần 45%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 32.781 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau khi trừ phí nhượng tái bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt khoảng 29.631 tỷ đồng, giảm 0,6%. Cộng thêm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu thuần đạt gần 30.379 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 30.384 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu không có nhiều biến động, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 2,2%, từ gần 28.970 tỷ đồng lên khoảng 29.601 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn đạt khoảng 18.658 tỷ đồng, tăng 19,9% so với mức 15.569 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm cũng tăng từ 36,3 tỷ đồng lên 67 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm đạt hơn 1.130 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng của khoản thu này chưa đủ bù đắp áp lực gia tăng chi phí bồi thường và các khoản chi trực tiếp khác.

Kết quả, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt đạt gần 779 tỷ đồng, giảm 44,9% so với mức hơn 1.414 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 2.698 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 23,9% so với cùng kỳ, dù lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm gần 45%.

Hoạt động tài chính đóng góp lớn vào lợi nhuận

Trái ngược với diễn biến của mảng bảo hiểm, hoạt động tài chính tiếp tục mang lại nguồn thu lớn cho Bảo Việt.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt hơn 13.130 tỷ đồng, tăng 30,1% so với mức 10.091 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 80,8%, từ gần 1.891 tỷ đồng lên khoảng 3.419 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt khoảng 9.711 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,1%, lên gần 6.098 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 16,5%, còn khoảng 1.176 tỷ đồng.

Sau khi tính toán các khoản thu nhập, chi phí khác và phần lợi nhuận từ công ty liên kết, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế 9 tháng đạt gần 3.299 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 2.698 tỷ đồng, tăng 23,9%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 2.656 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với mức gần 2.108 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Riêng quý III/2026, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.010 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 835 tỷ đồng, tăng 6,2% so với mức hơn 786 tỷ đồng của quý III/2025.

Tổng tài sản vượt 305.991 tỷ đồng, nợ phải trả tăng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt đạt gần 305.991 tỷ đồng, tăng 4,9% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt khoảng 127.386 tỷ đồng, giảm 13,3%. Ngược lại, tài sản dài hạn tăng 23,3%, lên gần 178.606 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tư tài chính dài hạn đạt hơn 176.335 tỷ đồng, tăng 23,7% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn đạt gần 171.967 tỷ đồng, tăng 24,4%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 14,7%, từ hơn 132.270 tỷ đồng xuống còn khoảng 112.843 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn giảm 15,2%, còn gần 109.930 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Bảo Việt tại cuối tháng 9 đạt gần 278.678 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt khoảng 67.868 tỷ đồng, tăng 5,5%; nợ dài hạn đạt hơn 210.810 tỷ đồng, tăng 4,4%.

Đáng chú ý, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt khoảng 210.504 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm và chiếm phần lớn tổng nợ phải trả của tập đoàn.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 27.313 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 7.423 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 4.748 tỷ đồng.

Như vậy, dù lợi nhuận hợp nhất tăng gần 24% trong 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Bảo Việt vẫn cho thấy sự trái chiều giữa hai mảng hoạt động chính: lợi nhuận tài chính tiếp tục tăng trưởng, trong khi lợi nhuận gộp bảo hiểm giảm mạnh do áp lực chi phí, đặc biệt là chi bồi thường và chi trả đáo hạn.