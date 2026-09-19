Lợi nhuận bán niên bứt phá, hàng triệu cổ phiếu Cảng Hải Phòng (PHP) vừa được VietinBank bán đấu giá thành công

Kết quả phiên đấu giá và dòng tiền thu về của tổ chức tín dụng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phát đi thông báo chính thức về kết quả phiên đấu giá cổ phần của doanh nghiệp cảng biển hàng đầu phía Bắc do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chào bán. Theo kế hoạch ban đầu, tổng khối lượng cổ phiếu đưa ra đấu giá đạt hơn 6,9 triệu đơn vị. Lượng cổ phiếu này tương đương tỷ lệ sở hữu 2,12% trên tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp, được tổ chức tín dụng chào bán với mức giá khởi điểm 40.048 đồng cho mỗi đơn vị.

Diễn biến phiên đấu giá trên sàn ghi nhận sự quan tâm và tham gia trực tiếp của 15 nhà đầu tư. Lực cầu thị trường thể hiện qua tổng khối lượng đặt mua hợp lệ vượt 2,2 triệu cổ phiếu. Về mức giá giao dịch, nhà đầu tư trả giá cao nhất ghi nhận ở mức 40.100 đồng cho một cổ phiếu, trong khi mức giá đặt mua thấp nhất bằng đúng giá khởi điểm 40.048 đồng.

Kết thúc thời gian tổ chức đấu giá, ngân hàng đã phân phối thành công hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tiêu thụ đạt 32,1% tổng khối lượng chào bán ban đầu. Với mức giá đấu thành công bình quân đạt 40.048 đồng cho mỗi cổ phiếu, thương vụ thoái vốn này đã giúp ngân hàng thu về hơn 89,3 tỷ đồng tiền mặt. Theo hồ sơ pháp lý, công ty cảng biển này chính thức chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần từ tháng 07 năm 2014, hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa và vận tải đa phương thức với trụ sở chính đặt tại phường Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng.

Bức tranh tài chính khởi sắc với mức lãi ròng tăng trưởng bằng lần

Trên phương diện hiệu quả hoạt động, báo cáo tài chính hợp nhất đã qua soát xét bán niên năm 2026 cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của doanh nghiệp khai thác cảng. Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.694,6 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của đơn vị đạt 929,3 tỷ đồng, thể hiện mức tăng 74,6%.

Các chỉ tiêu tài chính khác trong kỳ cũng ghi nhận diễn biến rất tích cực, bổ sung đáng kể vào tổng lợi nhuận. Doanh thu từ hoạt động tài chính mang về hơn 71 tỷ đồng, tăng 115,2% so với bán niên năm ngoái. Đặc biệt, khoản lãi từ công ty liên kết và liên doanh tăng vọt từ hơn 27,7 tỷ đồng lên mức hơn 157,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản mục thu nhập khác đạt gần 29,9 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 41,3%. Tổng hợp các nguồn thu và trừ đi các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng sáu tháng đầu năm 2026 đạt gần 836,6 tỷ đồng, tăng trưởng 101,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về quy mô tài sản, tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2026, tổng tài sản của doanh nghiệp mở rộng 3,3% so với thời điểm đầu năm, vươn lên mức hơn 10.239,2 tỷ đồng. Đóng góp tỷ trọng lớn vào cơ cấu này là khoản mục bất động sản đầu tư với giá trị ghi nhận gần 3.112,9 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản. Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả nhích nhẹ so với đầu năm lên mức hơn 3.112,2 tỷ đồng. Cơ cấu nợ cho thấy các khoản vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.706,9 tỷ đồng, tương đương 54,8% tổng nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp cảng biển này.