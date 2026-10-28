Lợi nhuận ACB quý III/2026 tăng gần 10%, tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng

Thu nhập lãi thuần tăng 21%, tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 4.698,8 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 5.879,4 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Lũy kế chín tháng, ACB lãi trước thuế 16.614,4 tỷ đồng và lãi sau thuế 13.311,7 tỷ đồng, lần lượt nhích 3,4% và 3,7%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu chín tháng đạt 2.276 đồng, cao hơn mức 2.195 đồng của cùng kỳ năm trước.

Trên báo cáo riêng lẻ, văn bản giải trình ACB gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III tăng 517,9 tỷ đồng, tương ứng 13,03%. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng thêm 1.409,7 tỷ đồng nhờ định hướng tăng trưởng tín dụng có chọn lọc.

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất quý III/2026 của ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế 4.698,8 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC.

Trên báo cáo hợp nhất, thu nhập lãi thuần quý III đạt 8.195,4 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ, nâng mức lũy kế chín tháng lên 22.969,2 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác chuyển từ âm 15,3 tỷ đồng sang dương 573,7 tỷ đồng, phần lớn nhờ thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ACB đạt 1.104.379,5 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng lên 765.614,4 tỷ đồng, tăng 11,5%, trong đó dư nợ ngành sản xuất và gia công chế biến tăng 23,2% lên 54.288,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 10% lên 104.013,1 tỷ đồng, vốn điều lệ nâng từ 51.366,6 tỷ đồng lên 58.044,2 tỷ đồng. Ngân hàng duy trì mạng lưới 98 chi nhánh, 290 phòng giao dịch cùng 13.466 nhân viên trên toàn hệ thống.

Chi đầu tư công nghệ tăng, chi phí dịch vụ thanh toán giảm 10,6%

Văn bản giải trình nêu rõ nguyên nhân chi phí hoạt động quý III tăng 374,3 tỷ đồng. ACB cho biết: “Ngân hàng tiếp tục đầu tư nguồn lực triển khai các sáng kiến chiến lược, đầu tư phát triển công nghệ và nâng cao năng lực vận hành”.

Bảng cân đối kế toán phản ánh dấu hiệu tương đồng. Nguyên giá tài sản cố định vô hình, nhóm tài sản thường bao gồm phần mềm và bản quyền, tăng từ 3.117,5 tỷ đồng lên 3.573,7 tỷ đồng sau chín tháng. Tiền chi mua sắm tài sản cố định cùng kỳ đạt 830 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước.

Hiệu quả vận hành hiện rõ nhất ở mảng thanh toán. Thu từ dịch vụ thanh toán chín tháng đạt 2.246,3 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, trong khi chi phí cho mảng này giảm 10,6% xuống 999,8 tỷ đồng, giúp lãi thuần dịch vụ thanh toán tăng 11,6% lên 1.246,6 tỷ đồng.

Một cách lý giải là chi phí xử lý mỗi giao dịch giảm khi hạ tầng số vận hành ổn định hơn. Tổng thu nhập hoạt động quý III tăng 18,1%, nhanh hơn mức tăng 13,7% của chi phí hoạt động, đưa tỷ lệ chi phí trên thu nhập từ 32,4% xuống khoảng 31,2%.

Cơ cấu chất lượng nợ cho vay của ACB tại ngày 30/9/2026 so với cuối năm 2025. Ảnh chụp BCTC.

Mặt trái của bức tranh nằm ở chất lượng tài sản. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý III lên 933,8 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ, khoản chi khiến lợi nhuận hợp nhất chỉ tăng chưa tới một nửa tốc độ của thu nhập lãi thuần.

Nợ cần chú ý tăng từ 2.493,2 tỷ đồng lên 7.094,1 tỷ đồng, gấp 2,8 lần sau chín tháng, nợ dưới tiêu chuẩn gấp ba lần đầu năm. Tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5 tăng 36,3% lên 9.094,3 tỷ đồng, đẩy tỷ lệ nợ xấu từ 0,97% lên 1,19%.

Quỹ dự phòng cho vay khách hàng 8.270,6 tỷ đồng hiện chỉ bao phủ khoảng 91% nợ xấu, thấp hơn mức 114% hồi đầu năm. Nợ khó đòi đã xử lý đang theo dõi ngoại bảng cũng tăng từ 8.618,4 tỷ đồng lên 10.676 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng chỉ tăng 1,9% trong khi dư nợ tăng 11,5%, tiền gửi không kỳ hạn giảm từ 124.539 tỷ đồng xuống 114.871,4 tỷ đồng. Phần thiếu hụt có thể liên quan đến chứng chỉ tiền gửi, số dư tăng từ 80.939,8 tỷ đồng lên 172.273,1 tỷ đồng, kéo chi trả lãi giấy tờ có giá chín tháng tăng 110,5% lên 8.780,2 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chín tháng âm 45.692,1 tỷ đồng, sâu hơn gấp đôi mức âm 21.190,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Chín tháng qua, ACB thu về 22.969,2 tỷ đồng lãi thuần nhưng nợ cần chú ý đã phình lên 7.094,1 tỷ đồng. Ở quy mô dư nợ hiện tại, mỗi điểm phần trăm nợ xấu của ngân hàng tương ứng gần 7.700 tỷ đồng cho vay.