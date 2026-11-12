Lợi nhuận 9 tháng vượt xa chỉ tiêu, Đạm Cà Mau (DCM) nâng mạnh kế hoạch tài chính năm 2026

Điều chỉnh tăng vọt chỉ tiêu lợi nhuận và cơ cấu lại sản lượng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) vừa thông qua nghị quyết ngày 4/11 về việc thay đổi một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cốt lõi của năm 2026. Căn cứ theo quyết định mới, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất được nâng từ 17.615 tỷ đồng lên mức 18.926 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 1.311 tỷ đồng hay 7,4%. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở kế hoạch lợi nhuận trước thuế khi con số này được điều chỉnh tăng vọt từ 1.320 tỷ đồng lên 2.419 tỷ đồng, tương đương mức tăng 83,3%.

Cùng với đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng được thiết lập ở mức 2.168 tỷ đồng, cao hơn 986 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu và tương ứng mức tăng 83,4%. Sự chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng doanh thu chỉ hơn 7% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hơn 80% cho thấy sự tối ưu hóa mạnh mẽ trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Tỷ suất biên lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch mới cũng được cải thiện một cách rõ rệt, vọt lên mức 11,5% so với con số 6,7% được dự phóng ban đầu.

Bên cạnh việc làm mới các chỉ tiêu tài chính, Đạm Cà Mau tiến hành cơ cấu lại kế hoạch sản lượng để phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường. Cụ thể, doanh nghiệp nâng chỉ tiêu sản xuất urê quy đổi từ 926.000 tấn lên 950.000 tấn, đồng thời tăng mục tiêu kinh doanh nhóm sản phẩm gốc urê từ 891.000 tấn lên 908.000 tấn. Ở chiều ngược lại, mảng kinh doanh phân bón tự doanh được hạ chỉ tiêu từ 395.000 tấn xuống 310.000 tấn. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm CO2 thực phẩm cũng được điều chỉnh giảm mạnh từ 3.700 tấn xuống còn 900 tấn.

Bức tranh kinh doanh khởi sắc nhờ thị trường nội địa dẫn dắt

Quyết định nâng mạnh kế hoạch lợi nhuận được đưa ra khi hoạt động kinh doanh của Đạm Cà Mau liên tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Xét riêng trong quý 3 năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 5.742 tỷ đồng, tăng vọt 92,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng trong kỳ cũng ghi nhận mức 430 tỷ đồng, tương đương mức tăng 31,1%.

Động lực tăng trưởng chính của Đạm Cà Mau xuất phát từ sự bứt phá của hoạt động tiêu thụ urê tại thị trường nội địa và mảng phân bón NPK. Các số liệu chi tiết cho thấy doanh thu từ hai mảng kinh doanh cốt lõi này đã ghi nhận mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng, lần lượt đạt 214,4% và 227,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng vai trò chủ lực trong việc kéo biên lợi nhuận của toàn doanh nghiệp đi lên.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đạm Cà Mau đạt doanh thu thuần 17.734 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 2.563 tỷ đồng, tăng 49% so với chín tháng đầu năm ngoái. Với kết quả rực rỡ này, doanh nghiệp đầu ngành phân bón không chỉ vượt xa mục tiêu lợi nhuận 1.320 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm mà còn cao hơn khoảng 6% so với chính kế hoạch 2.419 tỷ đồng vừa mới được Hội đồng quản trị cập nhật.