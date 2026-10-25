Lợi nhuận 9 tháng: VPBank lãi gần 30.000 tỷ đồng, ABBank tăng trưởng 85%

Nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh ước tính 9 tháng đầu năm với phần lớn ghi nhận tăng trưởng hai chữ số. Ảnh minh họa

Các ngân hàng tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026. Trong nhóm đã công bố, VPBank, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, Vietbank duy trì đà tăng trưởng, còn Saigonbank và PGBank ghi nhận lợi nhuận quý 3 giảm so với cùng kỳ.

VPBank, Techcombank dẫn đầu về quy mô lợi nhuận

VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ, tương đương kết quả cả năm 2025 và hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch năm 2026.

Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Ngân hàng mẹ đóng góp hơn 25.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, tăng gần 48%.

Tại cuối tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30%.

Quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 987.000 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cuối năm 2025. Trong đó, huy động từ khách hàng cá nhân tăng 36% so với đầu năm và tăng 10,2% so với quý trước.

GPBank, ngân hàng được VPBank nhận chuyển giao bắt buộc, ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng, gần gấp đôi kết quả cả năm 2025.

Tại Techcombank, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt khoảng 10.400 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế khoảng 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ, với đóng góp từ cả thu nhập lãi và dịch vụ.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng tại ngân hàng đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, tăng 16,9%; riêng quý 3 đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 17,9%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 11.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 40%; riêng quý 3 tăng 44,6%, lên 4.200 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Dư nợ tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm; mức tăng trưởng tính theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước là 10,7%.

Tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm và 17,1% so với cùng kỳ, chủ yếu từ giải ngân cho các dự án hạ tầng quốc gia quy mô lớn. Tỷ trọng dư nợ bất động sản giảm về 29,9% tổng dư nợ sau mức tăng tạm thời trong quý 2.

Tín dụng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 419.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm và 22,6% so với cùng kỳ.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 692.100 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm và 8,4% so với cùng kỳ. Số dư tiền gửi không kỳ hạn, bao gồm Sinh lời tự động, đạt 245.900 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tiền gửi khách hàng.

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) của Techcombank cải thiện từ 80,1% xuống 77,7%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 27,9%.

Với SHB, số liệu được ban lãnh đạo chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư ngày 15/10 cho thấy lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 81% kế hoạch năm.

Tổng tài sản xấp xỉ tại nhà băng 990.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm; vốn tự có vượt 102.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 680.000 tỷ đồng, tăng gần 10%, trong khi huy động vốn tăng 12,19%, lên khoảng 720.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của SHB dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng từ 11,81% cuối tháng 6 lên 11,95% cuối tháng 9. LDR ở mức 80,5%, còn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kiểm soát quanh 25%.

Ngân hàng LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 28,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.361 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Riêng quý 3/2026, ngân hàng lãi trước thuế gần 4.448 tỷ đồng, tăng 29%. Lãi thuần dịch vụ đạt gần 3.395 tỷ đồng, gấp gần bốn lần cùng kỳ; lãi kinh doanh ngoại hối đạt gần 433 tỷ đồng, gấp 5,5 lần, góp phần bù đắp mức giảm 7,4% của thu nhập lãi thuần. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên hơn 1.868 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ, khiến mức tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng thu nhập.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9%; tiền gửi khách hàng đạt 421.831 tỷ đồng, tăng gần 25%. Số dư phát hành giấy tờ có giá đạt 99.145 tỷ đồng, tăng 54,7%.

Cơ cấu cho vay chuyển dịch sang nhóm khách hàng tổ chức, với tỷ trọng dư nợ đối với tổ chức tư nhân nắm giữ 100% vốn tăng từ 56,4% lên 70,1%. Trong khi đó, tỷ trọng cho vay cá nhân giảm từ 42,4% xuống 29,5%. Tổng nợ xấu đạt khoảng 9.009 tỷ đồng, tăng 36,5% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 1,68% lên 1,87%.

Lợi nhuận quý 3/2026 và 9 tháng năm 2026 tại các ngân hàng đã công bố. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Nhóm quy mô nhỏ hơn: ABBank tăng mạnh, Nam A Bank duy trì đà tăng

Ngân hàng ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4.301 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 96% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48%. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 21%, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 0,8%, thấp hơn mục tiêu dưới 1,5% của năm 2026. CAR duy trì trên 12%, so với mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

Nam A Bank công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 75,8% kế hoạch năm. Từ kết quả lũy kế, lợi nhuận trước thuế riêng quý 3 ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi đóng góp 26% tổng thu nhập hoạt động 9 tháng. Trong đó, mảng kinh doanh giấy tờ có giá tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% lợi nhuận trước thuế.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động vốn xấp xỉ 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, trong khi tổng dư nợ tín dụng tăng 10,8%.

Ngân hàng Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính 9 tháng đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12%, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng đóng góp vào kết quả: hoạt động kinh doanh khác mang về 181 tỷ đồng; lãi thuần dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%; lãi kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%; lãi chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5%, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng. Giá trị giấy tờ có giá phát hành tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng.

Saigonbank giảm sâu, PGBank có lợi nhuận quý 3 đi lùi

Ở chiều ngược lại, Saigonbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 17,8 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng còn gần 66 tỷ đồng, giảm khoảng 75%.

Theo ngân hàng, sự sụt giảm trong quý 3 chủ yếu đến từ nguồn thu dịch vụ, kinh doanh ngoại hối đi xuống, trong khi chi phí hoạt động tăng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm khoảng một phần ba so với cùng kỳ.

Tại cuối tháng 9/2026, tổng tài sản Saigonbank đạt 35.373 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Cho vay khách hàng giảm từ 21.972 tỷ đồng xuống 21.754 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng giảm từ 26.326 tỷ đồng xuống 25.171 tỷ đồng.

PGBank có diễn biến khác giữa kết quả quý và lũy kế. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 930 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, từ số liệu lũy kế, lợi nhuận trước thuế riêng quý 3 ước đạt hơn 190 tỷ đồng, giảm hơn 10%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 7,1%, tiền gửi khách hàng tăng 5,8%. Huy động không kỳ hạn (CASA) tăng khoảng 32% so với đầu năm.

Trong khi đó, BaoViet Bank mới công bố một số chỉ tiêu hoạt động, chưa công bố báo cáo tài chính chi tiết. Tổng tài sản cuối tháng 9 đạt gần 112.499 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng của nhà băng này tăng 6,56% so với cùng kỳ, gồm thu nhập lãi thuần tăng hơn 4% và thu ngoài lãi tăng 11,3%. Các mảng chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh và ngoại hối ghi nhận tăng trưởng, góp phần đưa lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tăng gần 10,14%.