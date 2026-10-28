Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 200%, Nhiệt điện Phả Lại chi hơn 144 tỷ đồng trả cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền của CTCP Nhiệt điện Phả lại (HoSE: PPC).

Theo đó, ngày đăng ký cuối là 12/11/2026 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026. Tỉ lệ thực hiện quyền là 4,5%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 30/11/2026.

Trước đó, theo nghị quyết số 98/NQ-HĐQT ngày 21/10/2026, Hội đồng quản trị Nhiệt điện Phả Lại đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 4,5%, tương đương với số tiền chi trả là gần 144,28 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 12/11 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 của PCC (Ảnh minh họa).

Nguồn tiền chi trả được doanh nghiệp bố trí từ tiền thu hồi các khoản tiền gửi đến hạn và tiền bán điện cho Công ty Mua bán điện (EPTC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tại ngày 30/9/2026, số cổ phiếu đang lưu hành của PPC là 320,61 triệu cổ phiếu. Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) là cổ đông lớn nhất, đang nắm giữ hơn 166,39 triệu cổ phiếu PPC. Với mức cổ tức 450 đồng/cổ phiếu, cổ đông này dự kiến nhận khoảng 74,88 tỷ đồng.

Tiếp đến, Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu gần 64,5 triệu cổ phiếu, tương ứng khoản cổ tức ước tính khoảng 29 tỷ đồng. Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity nắm hơn 16 triệu cổ phiếu, có thể nhận khoảng 7,21 tỷ đồng.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của doanh nghiệp đạt khoảng 165,18 tỷ đồng. Cộng thêm hơn 25 tỷ đồng lợi nhuận các năm trước để lại, tổng lợi nhuận được phân phối đạt hơn 190 tỷ đồng.

Ngoài khoản cổ tức 144,28 tỷ đồng, Nhiệt điện Phả Lại dự kiến trích hơn 26 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Sau khi phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, doanh nghiệp còn gần 20 tỷ đồng lợi nhuận để lại.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận tăng trưởng tích cực với doanh thu thuần quý III hơn 1.882 tỷ đồng, tăng 26% so với mức gần 1.497 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý này, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,12 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 14,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 6.538 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt gần 109,6 tỷ đồng, tăng 264,6% so với khoảng 30 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đến cuối quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 184,46 tỷ đồng, so với 47,82 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 170,12 tỷ đồng, tăng gần 286% so với 44,13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Nhiệt điện Phả Lại đặt mục tiêu doanh thu 8.055,75 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 402,05 tỷ đồng. Như vậy, qua 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 81% kế hoạch doanh thu và gần 46% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.