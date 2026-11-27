Theo nghị quyết ngày 27-11 của HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM), doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25-3-2027.

Thị trường trong nước và quốc tế cùng đóng góp vào tăng trưởng của Vinamilk

Trong khi đó, ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 21-1-2027, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Địa điểm tổ chức sẽ được Vinamilk thông báo sau.

Tại ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT dự kiến trình cổ đông xem xét tăng số người đại diện theo pháp luật của công ty từ một lên hai, cập nhật và bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình dự kiến cũng có nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, Vinamilk công bố doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 53.461 tỷ đồng (tăng 14,5%), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng (tăng 30,6%). Riêng quý III, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 18.465 tỷ đồng và 2.962 tỷ đồng, tăng 8,7% và 18%.

Theo Vinamilk, cả thị trường trong nước và quốc tế đều đóng góp vào tăng trưởng. Trong 9 tháng, doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài đạt 12.148 tỷ đồng (tăng 27,9%); biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 42,5% (tăng 1,2 điểm phần trăm).