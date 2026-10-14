Lợi nhuận 9 tháng lao dốc 96%, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đối mặt áp lực dòng tiền âm

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần 108 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng gần 59%, lên mức khoảng 94 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 63%, còn 14 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 giảm gần 96% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 39% trong quý III/2025 xuống còn khoảng 13% trong kỳ này. Chi phí tài chính tăng, cùng chi phí quản lý doanh nghiệp nhích lên, tiếp tục gây sức ép lên kết quả kinh doanh.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế khoảng 11 tỷ đồng trong quý III, giảm gần 60% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 127 tỷ đồng, giảm khoảng 53%. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,27 tỷ đồng, giảm 95,75% so với mức hơn 77 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 6,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bên cạnh lợi nhuận giảm sâu, dòng tiền cũng là vấn đề cần quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm khoảng 69 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương 54 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 234 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi hơn 218 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt hơn 1.339 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm tỷ trọng lớn, với giá trị hơn 686 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ khoảng 51 tỷ đồng lên 147 tỷ đồng.

Phần lớn hàng tồn kho liên quan đến các dự án bất động sản, trong đó dự án khu nhà ở phía Đông Đồng Văn ghi nhận hơn 101 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Khoản mục này phản ánh lượng vốn đang nằm tại các dự án, chưa chuyển hóa hoàn toàn thành doanh thu và dòng tiền.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt khoảng 579 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 33% so với đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn tăng từ khoảng 277 tỷ đồng lên gần 388 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 40%.

Trong đó, vay ngắn hạn đạt gần 157 tỷ đồng, còn vay dài hạn ở mức khoảng 231 tỷ đồng. Việc dư nợ tăng trong khi lợi nhuận lũy kế giảm mạnh khiến khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trở thành yếu tố cần theo dõi trong các quý tới.

Trên thị trường, cổ phiếu NHA cũng chịu áp lực giảm giá trong thời gian dài. Từ vùng giá trên 21.000 đồng/cp vào giữa tháng 8/2025, thị giá đã giảm về 7.040 đồng/cp trong phiên 14/10/2026, tương đương mức giảm hơn 66%.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm mạnh và thị giá cổ phiếu đi xuống, ông Nguyễn Hoàng Đạo, Phó tổng giám đốc đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NHA trong thời gian từ ngày 28/9 đến 26/10/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, trong tháng 8/2026, hai cá nhân liên quan đến ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu. Cụ thể, ông Vũ Trọng Linh, Phó tổng giám đốc doanh nghiệp, mua thành công 500.000 cổ phiếu NHA trong thời gian từ ngày 3/8 đến 26/8, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 0,7% vốn điều lệ.

Cùng thời gian này, bà Nguyễn Ngọc Hương, vợ ông Nguyễn Minh Hoàn, Chủ tịch HĐQT cũng mua thành công 100.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên hơn 2,33 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 3,27% vốn điều lệ.