Lợi nhuận 9 tháng Eximbank giảm gần 58%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 864 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 664 tỷ đồng, giảm 58,8%.

Theo đó, trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt khoảng 3.866 tỷ đồng, giảm khoảng 620 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí hoạt động của Eximbank ở mức khoảng 2.830 tỷ đồng, chỉ thấp hơn khoảng 53 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng từ khoảng 516 tỷ đồng lên gần 997 tỷ đồng, tương đương tăng 93,4%.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.515 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, ngân hàng mới hoàn thành khoảng 57% kế hoạch và cần đạt thêm khoảng 651 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV để cán đích.

Ngoài mục tiêu lợi nhuận, Eximbank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 310.000 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 13,4% so với năm trước; huy động vốn đạt 232.598 tỷ đồng, tăng 17,8% và dư nợ tín dụng đạt 228.430 tỷ đồng, tăng 16,5%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỉ lệ nợ xấu ở mức 2,5%. Như vậy, với tỉ lệ nợ xấu 2,62% tại cuối tháng 9, chỉ tiêu này vẫn cao hơn mức mục tiêu mà ngân hàng đề ra cho cả năm.

Không chỉ lợi nhuận, bảng cân đối kế toán của Eximbank cũng ghi nhận nhiều biến động. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 241.495 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay khách hàng theo thuyết minh báo cáo tài chính đạt khoảng 151.866 tỷ đồng, giảm hơn 32.350 tỷ đồng, tương đương 17,6% so với đầu năm. Mức giảm tập trung chủ yếu ở các khoản vay ngắn hạn, từ khoảng 106.501 tỷ đồng xuống 79.001 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng cũng giảm khoảng 20.000 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 158.300 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi và vay từ tổ chức tín dụng khác thu hẹp từ 41.000 tỷ đồng xuống còn 26.702 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu của Eximbank tại cuối tháng 9 ở mức khoảng 3.973 tỷ đồng, giảm so với mức 5.273 tỷ đồng đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ khoảng 2,86% xuống 2,62%.

Nợ nhóm 3 - nợ dưới tiêu chuẩn - tăng từ khoảng 702 tỷ đồng lên 1.869 tỉ đồng. Trong khi đó, nợ nhóm 4 giảm từ 1.091 tỷ đồng xuống 438 tỉ đồng và nợ nhóm 5 giảm từ 3.480 tỷ đồng xuống 1.666 tỉ đồng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Eximbank đặt mục tiêu đưa tỉ lệ nợ xấu về mức 2,5% trong năm 2026. Dù tổng nợ xấu giảm so với đầu năm, việc nợ nhóm 3 tăng mạnh cho thấy chất lượng các khoản vay có sự phân hóa. Cùng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 93,4% trong 9 tháng, đây là những chỉ tiêu cần tiếp tục theo dõi trong quá trình ngân hàng xử lý nợ và củng cố chất lượng tài sản.

Riêng trong quý III/2026, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự khoảng 4.508 tỷ đồng, tăng so với mức 3.858 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng từ 2.393 tỷ đồng lên 3.418 tỷ đồng. Do đó, thu nhập lãi thuần trong quý chỉ đạt khoảng 1.090 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ.

Một số nguồn thu ngoài lãi có diễn biến tích cực hơn. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý đạt khoảng 39,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác đạt khoảng 186,4 tỷ đồng, cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, những khoản thu này chưa đủ bù đắp mức giảm của thu nhập lãi thuần và áp lực chi phí.

Sau khi trừ chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, lợi nhuận trước thuế quý III của Eximbank đạt khoảng 186 tỷ đồng, giảm 66,8% so với mức 560 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 144 tỷ đồng, giảm 67,6%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Eximbank cũng có những thay đổi đáng chú ý về cơ cấu cổ đông và quản trị trong năm 2026. Theo danh sách cập nhật đến ngày 14/10, CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) xuất hiện trong nhóm cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, với gần 18,8 triệu cổ phiếu EIB, tương đương khoảng 1,01%. Tập đoàn GELEX tiếp tục là cổ đông lớn nhất với 10% vốn, trong khi Chứng khoán VIX và Vietcombank lần lượt sở hữu 4,83% và 4,51%.

Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/10/2026, cổ đông Eximbank thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc ngân hàng, vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đồng thời thông qua việc điều chỉnh quy định về sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, bỏ giới hạn 6% vốn điều lệ được quy định trước đó và chuyển sang áp dụng mức tối đa theo quy định pháp luật. Theo đó, giới hạn sở hữu nước ngoài tại Eximbank có thể lên tới 30% vốn điều lệ.