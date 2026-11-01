Lợi nhuận 9 tháng của Vinhomes tăng 390%, vượt xa kế hoạch năm

Dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh đang được triển khai. Ảnh: Mekong ASEAN.

CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 85.364 tỷ đồng, tăng 420% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn với gần 75.750 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt 51.490 tỷ đồng, gấp gần 13 lần YoY. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 24% của quý 3/2025 lên 60%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Vinhomes đạt gần 5.064 tỷ đồng, giảm 36% so với mức 7.900 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái.

Trái lại, chi phí tài chính tăng mạnh 391% YoY, lên 24.398 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tài chính khác, bao gồm khoản lợi nhuận chia sẻ cho các đối tác tham gia thực hiện dự án theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, tăng từ 2.266 tỷ đồng lên 19.865 tỷ đồng.

Khép lại quý 3, công ty báo lãi sau thuế đạt 23.021 tỷ đồng, tăng 419% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinhomes đạt 202.586 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 4 lần YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390% YoY. Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi sức tiêu thụ tích cực tại các dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3.

So với mục tiêu lãi sau thuế 60.000 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, VHM đã vượt 25% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3/4 chặng đường.

Hoạt động bán hàng của Vinhomes tiếp tục khởi sắc trong 9 tháng đầu năm 2026 với doanh số bán hàng đạt 219.600 tỷ đồng, tăng 35% YoY. Riêng quý 3, doanh số đạt 71.500 tỷ đồng, trong đó kênh bán lẻ đóng góp 81%.

Các dự án đóng góp tích cực vào kết quả bán hàng gồm Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và một số dự án khác.

Tính đến cuối quý 3/2026, doanh số đã bán nhưng chưa bàn giao của Vinhomes đạt 185.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 lần mức bình quân giai đoạn 2021–2025.

Tổng tài sản vượt 1,3 triệu tỷ đồng, nợ phải trả tăng gần 89%

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 19% so với thời điểm đầu năm, xuống 39.530 tỷ đồng.

Ngược chiều, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 381.513 tỷ đồng, tăng khoảng 86%, nhờ khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 198.291 tỷ đồng, gần gấp 3 lần mức 67.413 tỷ đồng đầu năm.

Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 88%, đạt 247.303 tỷ đồng, chủ yếu là khoản bất động sản để bán đang xây dựng (đạt 211.079 tỷ đồng, tăng 97%). Các khoản đặt cọc cho mục đích đầu tư đạt 394.667 tỷ đồng, tăng 154%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Vinhomes đạt hơn một triệu tỷ đồng, tăng khoảng 89% so với đầu năm. Trong đó, chiếm 72% tổng nợ là nợ ngắn hạn với hơn 741.336 tỷ đồng, còn nợ dài hạn đạt khoảng 290.071 tỷ đồng.

Khoản phải trả ngắn hạn khác tăng từ 119.402 tỷ đồng lên 401.715 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn đạt 65.251 tỷ đồng, còn dư nợ vay và thuê tài chính dài hạn lên tới 175.371 tỷ đồng, tăng khoảng 70,4%.

Tiếp tục triển khai các dự án nhà ở và hạ tầng

Về phát triển dự án, trong tháng 8/2026, Vinhomes đã khởi công khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng tại phía Nam Hà Nội, quy mô gần 600 ha. Tháng 10/2026, doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Bà Điểm tại TP HCM, quy mô gần 192 ha.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, Happy Home Phố Hiến tại Hưng Yên có quy mô 31,1 ha, dự kiến cung cấp 4.400 căn và đã khởi công trong tháng 6/2026. Tại Hải Phòng, dự án Happy Home Tràng Cát có 3.804 căn, với nhiều khối nhà đã được cất nóc.

Về phát triển hạ tầng, ngày 15/10/2026, liên danh Vinhomes – SGC ký hợp đồng chìa khóa trao tay triển khai 5 tuyến metro tại Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án đường sắt, tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ đang được triển khai thi công, cùng các công việc giải phóng mặt bằng và sản xuất phiến dầm. Những dự án hạ tầng này được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông với các khu đô thị trong tương lai.