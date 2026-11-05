Lợi nhuận 846 tỷ đồng của AgriS đến từ đâu khi bán hàng không đủ trả lãi vay

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025-2026 của AgriS vừa thông qua 14 tờ trình với tỷ lệ đồng thuận trên 98%.

Theo công bố, doanh thu thuần hợp nhất niên độ (từ 1/7/2025 đến 30/6/2026) đạt 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 911 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch.

Doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% và đặt định hướng mở rộng sang dừa, gạo, chuối, dứa, thực phẩm, đồ uống đến niên độ 2030-2031.

Đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Hiền và bà Nguyễn Hải Tâm, nâng HĐQT AgriS lên 8 thành viên, trong đó 50% là thành viên độc lập.

Báo cáo tài chính hợp nhất được Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Theo đó, doanh thu thuần giảm 6,1%, nghĩa là kế hoạch được hoàn thành 101% thấp hơn mức thực hiện của năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm 10,4%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 30,6%. Lợi nhuận sau thuế tăng 1,4% chủ yếu nhờ chi phí thuế giảm từ 115,6 tỷ đồng xuống 64,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 43,7%, còn 460,0 tỷ đồng.

Bán hàng không đủ trả lãi vay

Lấy lợi nhuận gộp 2.673,9 tỷ đồng trừ chi phí bán hàng 946,9 tỷ đồng (tăng 32%) và chi phí quản lý 738,7 tỷ đồng, hoạt động bán hàng còn lại 988,3 tỷ đồng, chỉ bằng 64% chi phí lãi vay 1.552,7 tỷ đồng. Trừ lãi vay, hoạt động kinh doanh chính âm 564,4 tỷ đồng. Con số này chưa tính 212,4 tỷ đồng chi phí giao dịch chiết khấu miễn truy đòi bộ chứng từ, gấp 2,7 lần năm trước.

Phần bù đắp là 1.482,4 tỷ đồng doanh thu tài chính, 300,2 tỷ đồng lãi công ty liên kết (gấp 8,9 lần năm trước) và 210,3 tỷ đồng lợi nhuận khác. Không có doanh thu tài chính, lợi nhuận trước thuế âm 571,3 tỷ đồng.

Khoản lớn nhất trong doanh thu tài chính là 605,3 tỷ đồng lãi từ tiền cho vay và ứng trước cho nông dân, nhà cung cấp. Lãi thanh lý đầu tư 339,9 tỷ đồng gấp 6 lần năm trước, cổ tức 143,5 tỷ đồng so với 2,7 tỷ đồng.

Trong năm, nhóm công ty bán toàn bộ An Hòa, Nước Trong, Sơn Dương, Sorbitol Pháp - Việt, Tân Hội, một phần Đặng Huỳnh và 29,5% Global Mind Investment Management.

Lãi thoái vốn, cổ tức và lãi liên kết cộng lại 783,5 tỷ đồng, so với 92,5 tỷ đồng năm trước. Không tính các khoản này, lợi nhuận trước thuế chỉ còn khoảng 127,6 tỷ đồng.

Một phần lợi nhuận chưa thành tiền. Lãi phải thu từ tiền gửi, cho vay và ứng trước tăng 222,4 tỷ đồng trong năm, lên 803,2 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất âm 134,5 tỷ đồng, năm thứ hai liên tiếp âm dù lợi nhuận sau thuế đều trên 800 tỷ đồng. Ở công ty mẹ, con số này âm 2.514,1 tỷ đồng.

Tiền nằm ở đối tác, nợ nằm ở ngân hàng

Tại ngày 30/6/2026, vay và nợ thuê tài chính là 17.851,4 tỷ đồng, tăng 5,5%, gồm cả hai đợt trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%/năm phát hành để cơ cấu nợ. Ngoài khoản vay, mục phải trả khác ghi nhận 3.976,8 tỷ đồng phải trả ngân hàng cho giao dịch chiết khấu miễn truy đòi bộ chứng từ, gấp 2,25 lần đầu năm.

Doanh nghiệp không xếp khoản này vào nợ vay, nhưng về dòng tiền đây vẫn là tiền ngân hàng ứng trước. Cộng hai khoản, tiền từ ngân hàng và trái chủ là 21.828,2 tỷ đồng, tăng 16,9%. Doanh nghiệp đồng thời giữ 8.306,2 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn, một phần dùng làm tài sản bảo đảm, mang về 230,7 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Tiền của doanh nghiệp nằm nhiều ở đối tác. Trả trước cho người bán 6.873,7 tỷ đồng, phải thu khách hàng 2.502,9 tỷ đồng và vốn góp hợp tác kinh doanh 1.595,9 tỷ đồng cộng lại chiếm 29% tổng tài sản.

Trong số vốn góp, 763,5 tỷ đồng dành cho dự án với Công ty TNHH MTV Thực phẩm Thành Thành Công có thời hạn đến ngày 5/11/2026. Một số đối tác xuất hiện ở cả hai chiều. AgriS trả trước cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hàm Luông 1.105,0 tỷ đồng, gấp 4,4 lần đầu năm, trong khi Hàm Luông ứng trước cho AgriS 559,6 tỷ đồng.

AgriS trả trước cho Công ty Cổ phần AgriS Tây Ninh 400,4 tỷ đồng, đơn vị này ứng trước cho AgriS 333,0 tỷ đồng. Cả hai không có tên trong danh sách bên liên quan, và báo cáo không giải thích quan hệ hai chiều này.

Trong năm lợi nhuận công ty mẹ giảm gần một nửa, thu nhập của Ban Tổng Giám đốc tăng từ 11,8 tỷ đồng lên 28,0 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn phát hành 4,87% cổ phiếu cho người lao động và 6% cổ phiếu trả cổ tức, làm số cổ phiếu tăng 11%. Trái phiếu chuyển đổi có thể làm số cổ phiếu tăng tiếp.

Kế hoạch mở rộng đến niên độ 2030-2031 sẽ cần thêm vốn lớn, trong khi chi phí xây dựng dở dang đã tăng 88% lên 880,7 tỷ đồng. Các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị sẽ cần trả lời những câu hỏi đại hội chưa đề cập.

Lợi nhuận của mảng đường sau lãi vay là bao nhiêu khi không còn thương vụ thoái vốn. Quan hệ với Hàm Luông và AgriS Tây Ninh có bản chất thương mại gì. Các hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hạn thu hồi vốn ra sao. Và căn cứ nào để thu nhập ban điều hành tăng 2,4 lần trong năm lợi nhuận công ty mẹ giảm 43,7%.