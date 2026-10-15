Lời nhắn nhủ cuối cùng của người mẹ đồng tính chiến đấu với căn bệnh ung thư

Charlie Anderson-Read (41 tuổi), một blogger nổi tiếng tại Anh, người từng chia sẻ hành trình chống chọi với ung thư đã qua đời vì ung thư đường mật. Vài giờ sau khi cô mất, gia đình đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video cuối cùng mà cô từng ghi lại khi còn sống.

Video mở đầu bằng thông báo từ gia đình cho biết, Anderson-Read đã qua đời. Sau đó, Anderson-Read xuất hiện trên màn hình, gửi lời chào tạm biệt khán giả với giọng điệu bình thản: “Nếu bạn đang xem video này, thì thật buồn là tôi không còn ở trên thế giới này nữa”.

Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dõi theo hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình và khẳng định rằng, bất chấp những gian nan, cô không hề hối tiếc về cuộc đời mình đã sống.

Anderson-Read được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối vào năm 2023, khi mới 38 tuổi. Sau đó, căn bệnh di căn thành một dạng ung thư ống mật hiếm gặp và tiến triển rất nhanh. Mặc dù các bác sĩ ban đầu dự đoán cô chỉ còn sống được khoảng sáu tuần, nhưng cô đã kiên cường sống thêm gần ba năm nữa.

Trong suốt thời gian đó, Anderson-Read thường xuyên chia sẻ về hành trình hóa trị và cuộc sống thường ngày của mình trên Instagram. Ngay cả khi tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi, cô vẫn tiếp tục truyền hy vọng cho các bệnh nhân khác và gây quỹ hỗ trợ gia đình.

Bên cạnh cô là người vợ Louise (họ là một cặp đôi đồng giới) và cô con gái bốn tuổi Florence. Trong video cuối cùng, Anderson-Read nhiều lần bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt mà mọi người dành cho cô và gia đình.

Video được đăng tải sau khi cô qua đời đã thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều nhân vật nổi tiếng tại Vương quốc Anh cũng đã gửi lời chia buồn. Video này vừa là lời từ biệt cuối cùng của một người mẹ đang đối mặt với những giây phút cuối đời, vừa là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã luôn ủng hộ cô.