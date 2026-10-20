Lời nhắn ngày 20/10 của những mỹ nhân

MC Huyền Trang (Mù Tạt) chia sẻ đoạn tin nhắn với chồng, tiền vệ Phạm Đức Huy, về món quà ngày 20/10. Khi vợ nhắn “Cứ hoa đồng tiền cho thiết thực”, Đức Huy chuẩn bị bó hoa đồng tiền cùng đĩa cam có dán các chữ “Cam chịu”, “Cam đoan”, “Cam kết”. Cách chơi chữ của nam cầu thủ mang đến tiếng cười trong ngày đặc biệt của hai vợ chồng.

Sau khi hoàn thành ghi hình Running Man, Tinh hà say hi và phim điện ảnh Em, Trấn Thành cùng Hari Won sang Ai Cập nghỉ dưỡng dịp 20/10.

Võ Điền Gia Huy đăng lại khoảnh khắc bên mẹ cùng lời nhắn: “Mừng 20/10 mẹ” và biểu tượng trái tim trắng. Đây là ngày Phụ nữ Việt Nam đầu tiên anh không còn mẹ ở bên sau khi bà qua đời cách đây không lâu. Khán giả gửi lời động viên nam diễn viên.

Hoa hậu Hà Trúc Linh gửi lời chúc tới phụ nữ nhân ngày 20/10, mong mỗi người tìm được niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống. “Chúc mọi người luôn xinh đẹp, hạnh phúc, tự tin với những lựa chọn của mình và luôn được yêu thương theo cách mà mình xứng đáng”, cô viết.

“Đã bao lâu rồi bạn chưa nói với mẹ một câu ‘Con thương mẹ’, chưa ôm bà một cái thật lâu hay dành một lời cảm ơn cho những người phụ nữ luôn yêu thương mình”, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc viết nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Cô cho rằng nhiều người ít bày tỏ tình cảm vì nghĩ người thân sẽ tự hiểu, trong khi một lời hỏi han, cảm ơn có thể mang lại niềm vui.

Ngoài hình ảnh chụp với mẹ, Hoa hậu Bảo Ngọc đăng tải nhiều khoảnh khắc cùng các hoa, á hậu và thí sinh tại cuộc thi Miss World 2026. Bảo Ngọc mong sự quan tâm được duy trì cả trong những ngày bình thường, từ việc dành thời gian trò chuyện đến trân trọng những điều người thân làm mỗi ngày. “Đôi khi, lời yêu thương được nói ra đúng lúc cũng đủ làm một ngày trở nên đặc biệt hơn rất nhiều”, cô chia sẻ, đồng thời chúc phụ nữ khỏe mạnh, hạnh phúc và tự tin với lựa chọn của mình.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy dành lời chúc cho mẹ, những người phụ nữ thân thiết và cả người cô chưa từng gặp. “Mong rằng mọi người luôn có thật nhiều lý do để mỉm cười, được yêu thương, trân trọng và hạnh phúc”, hoa hậu chia sẻ. Cô mong niềm vui, sự quan tâm đến với phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày.

Tô Diệp Hà chọn áo dài cho bộ ảnh dịp 20/10 vì yêu thích trang phục truyền thống. Qua bộ ảnh, người đẹp chia sẻ suy nghĩ về sự tự tin của phụ nữ: “Bản lĩnh không nhất thiết thể hiện bằng hình ảnh gai góc cứng rắn và dịu dàng không đồng nghĩa với yếu đuối”. Người đẹp gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các bà, các mẹ và chị em phụ nữ, mong mỗi người được trân trọng dù ở đâu, làm công việc gì.

Diễn viên Ngọc Anh chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch dịp 20/10. Gần đây, cô trở lại phim giờ vàng với Trời cao nguyên xanh, sau ba năm nghỉ sinh và chăm sóc con đầu lòng.

“Dáng vẻ của một người phụ nữ biết yêu bản thân, cuộc sống và tất cả điều xinh đẹp xung quanh”, Chi Pu viết kèm hình ảnh chia sẻ dịp 20/10. Cô chúc những người yêu mến mình luôn xinh đẹp, hạnh phúc. Gần đây, nữ ca sĩ lên tiếng đính chính thông tin liên quan đến chuyện tình cảm với thiếu gia Tập đoàn Sơn Kim.

Hương Giang đăng ảnh với nụ cười tươi kèm chú thích: “Cười nhiều đến mức quên hết cả nét diễn”. Cô chúc các bà, các mẹ và chị em luôn hạnh phúc. Sau khi sinh con thứ hai, nữ diễn viên chưa trở lại màn ảnh. Cô đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới.