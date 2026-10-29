Lời nhắn gửi từ xứ sở hoa anh đào

Không thể đến dự vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải, nhưng từ xứ sở hoa anh đào, anh Hayashi Masao đã gửi tới Ban tổ chức Cuộc thi những dòng chia sẻ chân tình:

“Tôi vô cùng vinh dự khi bài viết về tôi được nhận một giải thưởng danh giá như thế này.

Tôi đã hoàn thành hai năm hoạt động tình nguyện tại Việt Nam và trở về Nhật Bản vào tháng 5 năm 2026 vừa qua.

Hai năm hoạt động tại Việt Nam là khoảng thời gian vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi. Trải nghiệm đó không chỉ giúp tôi mở rộng những góc nhìn còn hạn hẹp của bản thân mà còn cho tôi cơ hội được hợp tác và làm việc cùng những con người ở một đất nước khác.

Sau khi trở về Nhật Bản, tôi tiếp tục công việc hỗ trợ trẻ khuyết tật. Tại cơ sở nơi tôi đang làm việc hiện có rất nhiều trẻ em mang quốc tịch nước ngoài. Tôi mong muốn thông qua công việc này có thể tiếp tục đóng góp công sức của mình để xây dựng một xã hội nơi trẻ em khuyết tật không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới có thể được sống theo cách của mình, dù chỉ là một chút.

Thầy Hayashi Masao hỗ trợ trẻ em tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt (thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng). Ảnh do JICA cung cấp

Tôi cho rằng công tác hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên, điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là các thầy cô giáo ở Việt Nam luôn làm công việc này với sự nhiệt huyết, niềm tự hào và sự tận tâm hết mình.

Sự nhiệt huyết đó cùng các phương pháp hỗ trợ tiên tiến đang là xu hướng trên thế giới nếu tiếp tục được phổ biến rộng rãi, tôi tin rằng Việt Nam sẽ ngày càng trở thành một xã hội dễ sống hơn đối với người khuyết tật. Nhật Bản cũng đang hướng tới một xã hội như vậy, nên tôi rất vui nếu Việt Nam và Nhật Bản có thể cùng nhau học hỏi, nỗ lực và phát triển.

Về phần mình, trong suốt hai năm qua tôi luôn nỗ lực với mục tiêu để đồng nghiệp và các em nhỏ cảm thấy “Thật tốt vì có thầy Masao ở đây”. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu mình đã đạt được mục tiêu đó hay chưa.

Dẫu vậy, thông qua việc chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp, biên soạn và làm giáo cụ, tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, cũng như hỗ trợ việc bán những chiếc túi do các em nhỏ và đồng nghiệp cùng nhau làm ra, tôi hy vọng mình đã góp được một phần nhỏ bé trong việc tạo ra những cơ hội giúp các em có thể tự lập hơn trong tương lai.

Đối với tôi, khi thực hiện công việc hỗ trợ, câu nói mà tôi luôn trân trọng là: “Người học luôn đúng”. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ các em nhỏ ở Việt Nam. Có thể nói, hai năm ở Việt Nam là khoảng thời gian mà chính tôi được học hỏi từ các em, từ các bậc phụ huynh và từ những đồng nghiệp của mình.

Tôi mong rằng trong tương lai mình sẽ tiếp tục công việc này với tất cả những ký ức và cảm xúc quý giá đã có được và những trải nghiệm không bao giờ có thể quên tại Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn”.

Ban tổ chức Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 17 (năm 2025-2026) trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.