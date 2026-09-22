Lời nhắn gửi người lính mũ nồi xanh

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Yến Linh, điều dưỡng viên Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh số 5. Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN

Những người lính mũ nồi xanh của Việt Nam mang theo hành trang không chỉ là kiến thức, kỹ năng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có những tình cảm rất đỗi đời thường từ hậu phương. Đó là những lời dặn của người vợ, cái nắm tay của người thân, lời hứa của người ở lại hay ánh mắt của những đứa trẻ mong ngày cha trở về. Những câu chuyện giản dị ấy đã góp thêm sắc màu xúc động cho hành trình của những người lính Việt Nam lên đường thực hiện sứ mệnh quốc tế.

Là người con của miền Nam, quê ở xã Tân Thuận (Cà Mau), trước khi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Yến Linh, điều dưỡng viên Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh số 5 công tác tại Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9), đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đây là lần thứ hai Yến Linh lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên hợp quốc. Khác với lần thứ nhất tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Bentiu (Nam Sudan), mang đến những trải nghiệm đầu tiên về môi trường gìn giữ hòa bình tại phái bộ của Liên hợp quốc, lần trở lại này, Yến Linh cho biết bản thân tự tin hơn nhờ những kinh nghiệm đã được tích lũy, đồng thời nữ quân nhân trẻ cũng tiếp tục trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tiếng Anh để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

"Trong thời gian qua, chúng tôi được huấn luyện, rèn luyện nhiều về chuyên môn quân y, cấp cứu đường không, cấp cứu và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm có thể gặp trong phái bộ", Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Yến Linh chia sẻ.

Từ những trải nghiệm trong lần công tác trước, Yến Linh hiểu rõ hơn những khó khăn, thiếu thốn mà người dân tại địa bàn phái bộ phải đối mặt, như thiếu nước sạch, môi trường nhiều khói bụi và điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Vì vậy, trong lần trở lại này, nữ quân nhân mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ người dân, đặc biệt là trẻ em.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Yến Linh cho biết, trước khi lên đường, Đội Công binh số 5 đã chuẩn bị các phần quà là vật dụng thiết yếu để thực hiện hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng (CIMIC) tại địa bàn phái bộ, trong đó có sách vở, quần áo cho trẻ em. Bên cạnh đó, Bệnh viện dã chiến cấp 1 của Đội cũng có thể hỗ trợ thuốc men phù hợp cho người dân khi có điều kiện.

Nhớ lại những chuyến công tác CIMIC tại Bentiu trước đây, Yến Linh vẫn ấn tượng với sự vui mừng của người dân khi nhận được sự hỗ trợ: "Có những lúc người dân chờ rất lâu mới có một đoàn đến hỗ trợ nên khi gặp đoàn, họ rất vui mừng. Những hình ảnh đó khiến tôi càng mong muốn lần này có thể làm được điều gì đó thiết thực cho người dân", Yến Linh nói.

Lần này, Yến Linh sẽ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA ở Abyei. Khác với lần công tác trước tại Bệnh viện dã chiến cấp 2, nơi chị chăm sóc, điều trị cho các nhân viên Liên hợp quốc đến từ nhiều quốc gia, tại Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh số 5, nhiệm vụ của chị tập trung vào xử trí ban đầu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên trong Đội. Theo Yến Linh, những kinh nghiệm từ lần đầu tham gia gìn giữ hòa bình sẽ giúp chị chủ động hơn trong công việc, đồng thời hiểu rõ hơn môi trường hoạt động đặc thù của các phái bộ Liên hợp quốc. Phía sau mỗi chuyến đi của nữ quân nhân còn có sự đồng hành của gia đình - "hậu phương vững chắc" để Yến Linh yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên Đội Công binh số 5 cùng vợ tại lễ xuất quân . Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN

Cùng thê đội với Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Yến Linh có Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên Đội Công binh số 5. Anh chia sẻ, trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Abyei, anh cảm thấy rất hồi hộp nhưng đã sẵn sàng về tinh thần và tâm thế sau một quá trình dài trải qua công tác huấn luyện và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và là chuyến công tác xa nhà dài nhất trong cuộc đời quân ngũ.

Để yên tâm công tác, anh động viên vợ con, mong gia đình trở thành hậu phương vững chắc, giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều khiến Thiếu tá Nguyễn Văn Linh xúc động nhất là lời dặn của cậu con trai thứ hai, hiện đang học lớp 4: "Bố đi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, con ở nhà sẽ nghe lời ông bà, mẹ và học tập thật tốt để chờ bố về". Lời động viên giản dị của con là nguồn động lực để anh thêm vững tâm trong một năm thực hiện nhiệm vụ xa nhà.

Tiễn chồng chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, chị Nguyễn Thị Hà, vợ Thiếu tá Nguyễn Văn Linh cho biết, dù đã quen với việc chồng thường xuyên đi công tác xa, song đối với chị, chuyến công tác này vẫn mang đến những cảm xúc đặc biệt, bởi đây là chuyến công tác xa nhất, tới một đất nước xa xôi và với nhiều trải nghiệm mới. Chị mong chồng lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang những trải nghiệm mới về chia sẻ cùng gia đình, đồng thời gửi lời chúc tới chồng cũng như các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tới bạn bè quốc tế. Chị cũng chuẩn bị một món quà nhỏ nhưng giàu ý nghĩa để chồng mang theo, với mong muốn anh luôn vững niềm tin khi làm nhiệm vụ nơi xa và nhớ rằng phía sau mình luôn có một hậu phương vững chắc.

Trước khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với biên chế là bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Thượng úy Trần Đức Hoàn công tác tại Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 3). Lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, anh mang theo nhiều hoài bão và mong muốn được góp sức nhỏ bé từ chuyên môn của mình cho sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả này.

Anh cũng mong qua hành trình của mình có thể kể với bạn bè quốc tế những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam; đồng thời mang những câu chuyện, trải nghiệm từ thế giới về chia sẻ với đồng đội và người dân trong nước: "Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa những câu chuyện của Việt Nam ra thế giới và ngược lại, đưa những câu chuyện của thế giới về với Việt Nam", Thượng úy Trần Đức Hoàn chia sẻ.

Thượng úy Trần Đức Hoàn, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 cùng vợ sắp cưới. Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN

Nắm chặt tay Thượng úy Trần Đức Hoàn là người vợ sắp cưới Trịnh Thị Huyền My. Cô sinh viên 21 tuổi của Trường Đại học Đại Nam cho biết, trước khi chồng sắp cưới nhận nhiệm vụ tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, hai người dự định đầu năm 2027 sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng rồi kế hoạch ấy được lùi lại, để anh có thể toàn tâm cho nhiệm vụ. My và gia đình thống nhất sẽ chờ anh hoàn thành nhiệm vụ trở về, dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027.

Với cô gái trẻ, niềm tự hào khi người mình yêu được khoác trên mình màu áo của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam cũng xen lẫn những nhớ mong của một người lần đầu tiễn người thân đi xa trong một hành trình đặc biệt.

"Em chỉ mong anh sang bên đó luôn khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe, vui vẻ cùng đồng đội và khi hoàn thành nhiệm vụ trở về chúng em có thể tổ chức lễ cưới", Huyền My xúc động nói.

Ở hậu phương, Huyền My tự nhủ sẽ hoàn thành tốt việc học tập, cùng gia đình hai bên chăm lo mọi việc để anh yên tâm công tác. Khoảng cách địa lý có thể khiến những cuộc gặp gỡ trở nên xa xôi, nhưng cô mong mình vẫn là người anh có thể tìm đến để sẻ chia những tâm tư, lo lắng trong những ngày làm nhiệm vụ tại châu Phi. Với Huyền My, sự chờ đợi ấy không chỉ là một lời hứa dành cho người mình yêu, mà còn là cách để góp một phần nhỏ bé vào hành trình thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả mà anh lựa chọn.

Người vợ trẻ và con tiễn chồng là sĩ quan Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN