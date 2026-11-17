Quý Bình là nam diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh và sân khấu. Sau hơn 1 năm ra đi, cố diễn viên vẫn nhận được nhiều tình cảm, sự thương nhớ từ đồng nghiệp và công chúng.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của cố diễn viên Quý Bình, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ tâm sự, gửi đến anh những lời nhắn đầy xúc động. Đáng chú ý, người mẫu Trương Nam Thành cũng có chia sẻ khiến nhiều người nghẹn ngào khi nhắc về người anh thân thiết.

Trương Nam Thành có lời nhắn xúc động trong ngày sinh nhật cố diễn viên Quỳ Bình.

Cụ thể, Trương Nam Thành viết: "Ở phương xa anh của em an lòng, anh nhé. Mừng sinh nhật anh. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy thương anh quá".

Dù chỉ với vài dòng ngắn gọn, chia sẻ của Trương Nam Thành vẫn khiến nhiều người xúc động. Cách gọi "anh của em" cùng lời nhắn mong người đã khuất được an lòng cho thấy tình cảm trân trọng mà nam người mẫu dành cho cố diễn viên.

Không chỉ Trương Nam Thành, nhiều nghệ sĩ khác cũng có động thái tưởng nhớ Quý Bình trong dịp đặc biệt này. Diễn viên Lê Phương gây chú ý khi gửi một giỏ trái cây đến đặt trên bàn thờ của cố diễn viên. Hành động giản dị nhưng đầy tình cảm của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà nhiều đồng nghiệp dành cho Quý Bình. Không ít người để lại lời chúc, lời tưởng nhớ và mong nam diễn viên an nghỉ. Những chia sẻ này cho thấy dù thời gian trôi qua, hình ảnh của Quý Bình vẫn luôn hiện diện trong ký ức của những người từng yêu mến và có cơ hội đồng hành cùng anh.

Cố diễn viên Quý Bình được nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nhớ sau hơn 1 năm qua đời.

Sinh thời, Quý Bình được nhiều đồng nghiệp và khán giả quý mến bởi tính cách hiền lành, chân thành, hòa đồng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng khả năng diễn xuất, nam diễn viên còn tạo thiện cảm nhờ cách cư xử gần gũi, luôn giữ thái độ thân thiện với mọi người xung quanh. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh có cơ hội tham gia nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh và sân khấu, để lại những dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

Sự ra đi của Quý Bình từng khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều nghệ sĩ đã dành những lời chia sẻ, kể lại kỷ niệm và bày tỏ sự trân trọng đối với người đồng nghiệp quá cố. Đến nay, mỗi khi nhắc đến anh hoặc vào những dịp đặc biệt, những tình cảm ấy vẫn được mọi người thể hiện theo nhiều cách khác nhau.

Những lời nhắn của Trương Nam Thành, hành động của Lê Phương cùng sự tưởng nhớ từ đông đảo khán giả một lần nữa cho thấy tình cảm mà mọi người dành cho Quý Bình vẫn còn nguyên vẹn. Với những người từng yêu mến nam diễn viên, anh không chỉ được nhớ đến qua các vai diễn mà còn bởi hình ảnh một người nghệ sĩ hiền lành, chân thành và giàu tình cảm.