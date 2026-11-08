Lời nhắn của Shark Bình tới 187 bị cáo trước giờ nghị án

Ngày 8/11, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu cầm đầu, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trong phần trình bày, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) gửi lời xin lỗi đến các bị hại, đồng thời cảm ơn HĐXX, đại diện VKS, các luật sư và lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp đã làm việc vất vả trong suốt hai tuần xét xử.

Bị cáo cũng bày tỏ lòng biết ơn gia đình, đồng nghiệp đã luôn là điểm tựa trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Đặc biệt, Shark Bình còn nói lời động viên 187 bị cáo khác trong vụ án giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe khi đi cải tạo, vì đằng sau còn gia đình đang chờ đợi.

“Mặc dù không có cơ hội, không có duyên làm việc cùng, nhưng lại 'có duyên cùng đi tù'. Bây giờ ở đây rồi, không biết làm thế nào ngoài việc cố gắng vui tươi và lạc quan tinh thần lên để chấp hành án…”, bị cáo Bình nói.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CTV

Shark Bình cho biết, vụ án là bài học sâu sắc không chỉ đối với bản thân mà còn với nhiều người.

Bị cáo cũng nhắn nhủ những người trẻ cần tìm hiểu kỹ hoạt động của doanh nghiệp trước khi quyết định làm việc.

“Các bạn trẻ sau này khi đi xin việc nên biết và buộc phải biết những hoạt động mà công ty mình xin vào làm. Bản án dành cho bị cáo và Công ty Ngân Lượng có lẽ là bài học, sự răn đe chung”, bị cáo Bình trình bày.

Đề cập nguyện vọng cá nhân, Shark Bình cho biết khát khao lớn nhất của mình là được lao động. Bị cáo mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến trại giam, tiếp tục lao động, học tập...

Bị cáo bày tỏ mong muốn sau khi chấp hành xong hình phạt có thể trở lại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CTV

Cấp dưới của Shark Bình ân hận, xin hưởng khoan hồng

Cũng trong phần nói lời sau cùng, hai bị cáo từng là cấp dưới của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận, coi vụ án là bài học đắt giá của cuộc đời.

Bị cáo Trần Thị Thanh Tâm cho biết, cuối năm 2025 đã trải qua phẫu thuật ung thư và hiện vẫn tiếp tục điều trị. Bị cáo tha thiết đề nghị HĐXX xem xét cho hưởng án treo để có điều kiện ở ngoài chăm sóc con nhỏ.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Nam thừa nhận những sai phạm đã gây ra và cho rằng dù trong hoàn cảnh nào cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

“Bị cáo vô cùng ăn năn, hối hận về những việc đã làm. Bị cáo nhận thức rõ rằng, dù hoàn cảnh thế nào thì cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Bị cáo xem đây là bài học đắt giá nhất cuộc đời”, bị cáo Nam trình bày.

Bị cáo mong HĐXX xem xét khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục làm việc, nuôi con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già yếu.