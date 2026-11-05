'Lời Người vang vọng non sông' và khát vọng hòa bình dân tộc

Poster phim tài liệu "Lời Người vang vọng non sông". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Từ những năm đầu giành độc lập đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phim tài liệu tái hiện những lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh lịch sử cụ thể, qua đó khắc họa tư tưởng xuyên suốt về khát vọng hòa bình, đồng thời kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Hình ảnh trong phim tài liệu. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Với Trung tá Nguyễn Huy Hùng, tác giả kịch bản, thách thức trong quá trình xây dựng tác phẩm là lựa chọn chất liệu và tổ chức tư liệu sao cho vừa bảo đảm tính lịch sử, vừa làm nổi bật chủ đề.

Trung tá Nguyễn Huy Hùng chia sẻ: "Khó nhất đối với tôi không phải là tìm tư liệu, bởi đây là một đề tài có nguồn tư liệu rất phong phú mà là lựa chọn cái gì để đưa vào và đặt trong mối liên hệ như thế nào. Nếu đi theo trình tự lịch sử và cố gắng đưa quá nhiều sự kiện vào phim thì rất dễ thành kể lại lịch sử. Vì vậy, khi viết, tôi xác định phải tìm được một trục xuyên suốt, để mỗi sự kiện, mỗi lời của Bác xuất hiện đều góp phần làm rõ một vấn đề chung của tác phẩm".

Trung tá Nguyễn Huy Hùng, tác giả kịch bản. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Tác giả kịch bản cho biết thêm về mong muốn kịch bản có sự chuyển động. Mỗi lời của Người cần được đặt trong hoàn cảnh, nguyên nhân, có sự tiếp nối và có tác động đến đời sống của đất nước lúc bấy giờ. Khi các lớp tư liệu ấy được kết nối với nhau, người xem có thể tự nhận ra mạch tư tưởng nhất quán xuyên suốt tác phẩm.

Với định hướng kịch bản, các sự kiện, hình ảnh và lời kể nhân chứng được tổ chức thành những lớp nội dung có sự liên kết. Với đề tài trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử, việc lựa chọn chất liệu, sắp xếp sự kiện và tạo nhịp kể có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính liền mạch của bộ phim.

Ở góc độ đạo diễn, Trung tá Vũ Anh Nhất cho biết, việc chuyển tải những lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ điện ảnh đòi hỏi phải đặt từng lời hiệu triệu trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Những câu nói đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam cần được kết nối với sự kiện, con người và những diễn biến làm nên ý nghĩa của chúng.

Trung tá Vũ Anh Nhất, đạo diễn bộ phim. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Chia sẻ về cách thể hiện trường đoạn trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Trung tá Vũ Anh Nhất cho biết: "Trong quá trình dàn dựng, lời nói của Người được đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Trước khi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến được đưa ra, bộ phim tái hiện những nỗ lực tìm kiếm hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng những hành động khiêu khích và tối hậu thư của thực dân Pháp. Qua đó, tác phẩm làm rõ bối cảnh dẫn đến quyết định phát động Toàn quốc kháng chiến, thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc".

Đoàn làm phim trong quá trình thực hiện cảnh quay. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Bộ phim đề cập đến các Vệ Út - những thiếu niên tham gia phục vụ, hỗ trợ lực lượng Vệ quốc đoàn trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Đảm nhiệm các công việc như liên lạc, truyền tin, trinh sát, nắm tình hình địch và dẫn đường cho bộ đội, Vệ Út đã góp phần vào cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô trong 60 ngày đêm, từ ngày 19/12/1946 đến ngày 17/2/1947. Qua ký ức của những người từng tham gia cuộc chiến đấu, bộ phim góp phần tái hiện vai trò của lực lượng thiếu niên và tinh thần yêu nước trong những ngày đầu kháng chiến.

Bộ phim kết hợp tư liệu lịch sử, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc và lời kể nhân chứng để tái hiện các chặng đường đấu tranh của dân tộc. Theo đạo diễn, việc tổ chức hình ảnh và âm thanh góp phần bổ sung, mở rộng ý nghĩa của câu chuyện.

Qua cách lựa chọn, kết nối tư liệu, phim tài liệu "Lời Người vang vọng non sông" được kỳ vọng đưa người xem trở lại với những dấu mốc lịch sử qua lời kể của nhân chứng và ngôn ngữ điện ảnh.

Tác phẩm góp thêm góc nhìn về tư tưởng, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gợi nhắc thế hệ hôm nay về ý nghĩa của việc tìm hiểu, gìn giữ và tiếp nối những giá trị lịch sử. Phim cũng là mạch sáng tác tiếp nối mà Điện ảnh Quân đội nhân dân bền bỉ theo đuổi, qua đó góp phần lưu giữ tư liệu lịch sử dân tộc, lan tỏa giá trị tư tưởng, văn hóa và tinh thần yêu nước qua ngôn ngữ phim tài liệu.