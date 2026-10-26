Lội ngược dòng thành công, Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Công nhân trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, ôm chầm một người ủng hộ bên ngoài nơi ở của ông tại Sao Paulo hôm 25/10. (Ảnh: Reuters)

Với 99,76% số điểm bỏ phiếu đã được kiểm đếm, ông Lula giành được 51,75% số phiếu hợp lệ, trong khi ông Bolsonaro giành được 48,25%.

Như vậy, ông Lula đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, qua đó đắc cử nhiệm kỳ thứ tư không liên tục. Ông Lula cũng trở thành ứng cử viên đầu tiên - kể từ khi Brazil khôi phục nền dân chủ vào thập niên 1980 - đắc cử tổng thống sau khi chỉ xếp thứ hai ở vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Đã có lúc, cơ hội tái đắc cử của ông Lula tưởng chừng rất mong manh, khi cử tri dần quay lưng với ông và Đảng Công nhân sau nhiều năm xảy ra các bê bối tham nhũng cùng tình trạng giá cả leo thang.

Theo các đơn vị thăm dò dư luận, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn dự kiến ​​chính là yếu tố then chốt giúp ông Lula giành chiến thắng.

Ông Luiz Inacio Lula da Silva sau khi được tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng hai. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh sẽ tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong khối BRICS, thay vì chuyển hướng gần gũi hơn với Washington như dưới thời chính quyền của ông Jair Bolsonaro. Ông Flavio Bolsonaro từng công khai đặt nghi vấn về tư cách thành viên của Brazil trong BRICS, đồng thời cáo buộc ông Lula lợi dụng khối này để đối đầu với Mỹ.

Cuộc bầu cử vòng hai ngày 25/10 diễn ra vô cùng gay gắt, bị phủ bóng bởi những cáo buộc qua lại về các hành vi sai phạm. Chiến dịch tranh cử của ông Lula cho rằng chính quyền địa phương đã cố tình hạn chế phương tiện giao thông công cộng tại những khu vực mà ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ông Lula cáo buộc một số thị trưởng tìm cách ngăn cản người dân đi bỏ phiếu và đe dọa sẽ thực hiện các hành động pháp lý.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Cristiano Zanin - cựu luật sư cá nhân của ông Lula - sau đó đã quyết định gia hạn thời gian bỏ phiếu trên toàn quốc thêm hai giờ. Tuy nhiên, lệnh này được đưa ra sau thời hạn kết thúc bỏ phiếu ban đầu là 17h, khi nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa và niêm phong các máy bỏ phiếu điện tử.

Chiến dịch tranh cử của ông Bolsonaro đã chỉ trích quyết định gia hạn thời gian bỏ phiếu là có động cơ chính trị. Các đồng minh của ông đặt câu hỏi vì sao một số điểm bỏ phiếu vẫn mở cửa trong khi những nơi khác không thể mở lại.

Theo tờ Folha de S.Paulo, các thẩm phán cấp cao từ Tòa án Tối cao và Tòa án Bầu cử Cấp cao đã thừa nhận trong nội bộ rằng có những sai sót về quy trình trong việc xử lý vấn đề gia hạn thời gian bỏ phiếu, đồng thời dự đoán sẽ có các khiếu kiện pháp lý xảy ra. Dù vậy, theo các nguồn tin, họ đã loại trừ khả năng hủy bỏ kết quả hoặc tổ chức lại cuộc bầu cử.

Ngay sau khi thông tin về chiến thắng của ông Lula được công bố, nhiều lãnh đạo quốc tế đã gửi lời chúc mừng tới Brazil.

"Người anh em Lula thân mến, thay mặt chính phủ và nhân dân Cuba, tôi xin chúc mừng ông về chiến thắng lịch sử này. Chiến thắng này sẽ đảm bảo sự tiếp nối con đường hòa bình, chủ quyền và công bằng xã hội mà người dân Brazil đã chọn dưới sự lãnh đạo của ông”, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng nhắn gửi: “Dân chủ muôn năm, người dân Brazil đã chiến thắng. Xin chúc mừng Tổng thống Lula!”

Ông Lula từng giữ chức Tổng thống Brazil từ năm 2003 đến 2011 và trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2023. Ông từng bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2018 do bị kết án tham nhũng và phải ngồi tù 580 ngày. Tòa án Tối cao Brazil đã hủy bỏ các bản án đối với ông vào năm 2021 với phán quyết rằng tòa án xét xử ông trước đó không có thẩm quyền để tuyên án, qua đó khôi phục quyền chính trị và cho phép ông tiếp tục tranh cử. Cha của ông Flavio Bolsonaro - ông Jair Bolsonaro - từng giữ chức tổng thống từ năm 2019 đến 2022, hiện đang thụ án tù 27 năm sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính.