'Lỗi nghiệp dư' khiến BYD phải xin lỗi công khai

BYD Da Tang bản thuần điện. Ảnh: BYD.

Theo Car News China, BYD vừa đưa ra lời xin lỗi công khai, xác nhận một số xe Da Tang của hãng đã được bàn giao đến tay khách hàng trong tình trạng lắp nhầm mâm xe.

Sự cố được mô tả như "lỗi nghiệp dư" này được cho là do quá trình nhập liệu sai sót từ một nhà cung cấp cụm lắp ráp mâm xe, tuy nhiên đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng chủ xe về những nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn.

Được biết, BYD Da Tang sở hữu cấu hình bánh xe trước-sau có sự khác biệt, với lốp sau rộng hơn lốp trước khoảng 20 mm. Đặc trưng này đòi hỏi kích thước mâm xe chuyên biệt cho từng vị trí.

Tuy nhiên, lỗi nhập liệu từ một nhà cung cấp đã khiến một số xe Da Tang xuất xưởng với mâm trước và mâm sau bị hoán đổi vị trí cho nhau.

Những chiếc Da Tang liên quan đến sự cố thuộc biến thể thuần điện, dẫn động cầu sau với tầm hoạt động tối đa 950 km/lần sạc.

Theo thông số kỹ thuật thiết kế của BYD, bánh trước phải lắp mâm loại 20x8J - tức đường kính mâm 20 inch và bề rộng mâm 8 inch, kèm theo lốp thông số 255/50R20. Bánh sau của xe phải dùng mâm 20x9J, kèm theo lốp thông số 275/45R20.

Mâm 8J và 9J có bề rộng chênh lệch nhau khoảng 25,4 mm, sở hữu ngoại hình rất giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là các ký hiệu được dập ở mặt trong mâm.

Trên một số xe đã bàn giao cho chủ sở hữu, mâm trước và mâm sau đã bị lắp ngược vị trí. Bánh trước lắp mâm 9J với lốp 255, trong khi bánh sau lại lắp mâm 8J với lốp 275.

Mâm xe trên một số chiếc BYD Da Tang bị lắp ngược. Ảnh: 3YC User Report.

Theo hướng dẫn tiêu chuẩn của ngành về lắp ghép mâm và lốp, bề rộng lốp tối đa phù hợp với mâm 8J là 255 mm, trong khi bề rộng mâm tiêu chuẩn cho lốp 275 mm là 9,5J. Việc lắp lốp 275 mm lên mâm 8J hẹp hơn sẽ khiến thành lốp bị phình ra ngoài, làm thay đổi cách thức chịu tải của thành lốp so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, BYD cho biết đã tiến hành các thử nghiệm chuyên sâu, trấn an các chủ xe rằng việc lắp nhầm này không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe hay gây ra bất kỳ rủi ro an toàn nào.

Nhà sản xuất ôtô cam kết sẽ kiểm tra và thay thế mâm xe miễn phí cho các xe bị ảnh hưởng, cung cấp xe thay thế tạm thời hoặc bồi hoàn chi phí đi lại cho khách hàng trong suốt thời gian sửa chữa. Ngoài ra, BYD cũng sẽ làm mới thời hạn bảo hành toàn diện của các xe BYD Da Tang bị ảnh hưởng từ sự cố lần này.

BYD cho biết đã khắc phục các lỗi nhập liệu của nhà cung cấp. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng đảm bảo rằng nhà cung cấp nói trên đã triển khai các cơ chế chống sai lỗi bằng thị giác trên dây chuyền sản xuất, nhằm tránh lặp lại các sự cố tương tự trong tương lai.

Hãng tin Caixin trích dẫn nhận định từ chuyên gia trong ngành ôtô Trung Quốc, cho rằng những lỗi như vậy rất khó phát hiện trong quá trình kiểm tra xuất xưởng tiêu chuẩn.

Các mâm xe trước/sau sở hữu ngoại hình và đường kính tương đồng, tuy nhiên khác biệt ở bề rộng mâm. Ảnh: XHS.

Mặc dù các xe đều trải qua khâu chạy thử, những sai sót nhỏ trong lắp ráp không gây ra bất thường về vận hành ngay lập tức thường dễ bị bỏ qua. Hơn nữa, do mâm xe đã được lắp đặt sẵn với lốp xe, nhân viên kiểm soát chất lượng gặp nhiều khó khăn khi kiểm tra bằng mắt thường. Sự khác biệt về ngoại hình giữa các thông số mâm là rất nhỏ, không dễ nhận ra.

Theo Car News China, sự cố của các mẫu BYD Da Tang xảy ra đúng vào thời điểm các cơ quan quản lý Trung Quốc đang siết chặt công tác giám sát.

Hồi tháng 8 vừa qua, bốn cơ quan Chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đã phát động một chiến dịch chuyên đề tập trung vào tính đồng nhất và chất lượng trong sản xuất phương tiện giao thông đường bộ.

Chiến dịch này nhắm mục tiêu cụ thể vào công tác quản lý nhà cung cấp, bao gồm tiêu chuẩn thu mua, kiểm tra vật tư đầu vào và kiểm soát chất lượng linh kiện, cũng như năng lực duy trì tính đồng nhất tổng thể trong sản xuất của các hãng sản xuất ôtô.

BYD Da Tang là dòng xe đầu bảng của thương hiệu. Ảnh: BYD.

BYD Da Tang là SUV thuần điện ra mắt hồi tháng 6, giá khởi điểm hơn 230.000 NDT (khoảng 34.300 USD) và đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc.

Dữ liệu bán hàng tại Trung Quốc chỉ ra BYD Da Tang là SUV thuần điện cỡ lớn bán chạy nhất trong liên tiếp 2 tháng 9-10 . BYD cho biết doanh số Da Tang đạt trên 14.000 xe trong tháng 10, là tháng thứ tư liên tiếp lượng bàn giao vượt ngưỡng 10.000 xe/tháng.