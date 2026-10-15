Lời mời nuôi bò trên mạng lãi 15% mỗi năm, huy động hơn 2.166 tỷ đồng bằng hình ảnh lấy trên mạng khiến hơn 120.000 người mắc bẫy

Mô hình yêu cầu nhà đầu tư chi 5.000 NDT (khoảng 19,34 triệu đồng) để nhận nuôi 1 con bò thịt tại Australia. Nền tảng cam kết đảm nhận việc nuôi và bán bò, đồng thời đưa ra mức lợi nhuận hàng năm lên tới 15%.

Ông Ngũ, sống tại Thượng Hải, ban đầu chỉ đầu tư thử và đều thu hồi được cả tiền gốc lẫn lãi. Tin tưởng vào nền tảng, ông liên tục rót thêm vốn trong nhiều năm.

Tổng cộng, người đàn ông đầu tư 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ đồng) để nhận nuôi 600 con bò. Trong suốt thời gian này, ông không rút vốn gốc vì kỳ vọng khoản đầu tư tiếp tục sinh lời.

Đến tháng 5/2024, ông Ngũ đăng nhập tài khoản và phát hiện toàn bộ số bò đứng tên mình đã bị nền tảng cưỡng chế mua lại. Khoản đầu tư 3 triệu NDT bị chuyển thành hạn mức đổi 30.000 kg thịt bò.

Các hình ảnh dùng trong tư liệu truyền thông đều do nhặt nhạnh, ghép lại từ trên mạng

Khi ông yêu cầu nhận toàn bộ số thịt, bộ phận chăm sóc khách hàng viện lý do chi phí vận chuyển cao và khó giao hàng, sau đó khuyên ông tiếp tục gửi bán trên nền tảng. Nhiều tháng trôi qua, hạn mức vẫn không thể quy đổi thành tiền nên ông quyết định trình báo cảnh sát.

Theo kết quả điều tra, người phụ trách họ Trương bắt đầu vận hành nền tảng từ năm 2016. Dù không có giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính hợp pháp, người này vẫn phát hành nhiều sản phẩm đầu tư “nuôi bò hộ” với các kỳ hạn khác nhau.

Dự án được quảng bá bằng các khái niệm như Metaverse, dữ liệu lớn và truy xuất nguồn gốc thông minh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nền tảng không hợp tác với bất kỳ trang trại nào tại Australia như nội dung giới thiệu.

Hình ảnh và video về trang trại trong tài liệu quảng cáo đều được thu thập, ghép lại từ nguồn trên mạng. Nền tảng đã huy động trái phép hơn 560 triệu NDT (khoảng 2.166 tỷ đồng).

Trong số này, chỉ hơn 8 triệu NDT (khoảng 30,94 tỷ đồng) được sử dụng để mua thịt bò và chi trả quyền lợi cho nhà đầu tư. Số thịt thực tế được mua tại các chợ bán buôn ở Thượng Hải. Phần lớn khoản tiền còn lại được dùng để trả gốc và lãi cho những người tham gia trước.

Hơn 120.000 nhà đầu tư đã tham gia nền tảng. Tính đến khi vụ án bị phát hiện, tổng thiệt hại được xác định vượt 40 triệu NDT (khoảng 154,71 tỷ đồng).

Ngày 7/4/2026, Tòa án Nhân dân quận Từ Hối, thành phố Thượng Hải, tuyên Trương phạm tội lừa đảo huy động vốn. Bị cáo bị phạt 10 năm 6 tháng tù, tước quyền chính trị 3 năm và nộp phạt 750.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng).