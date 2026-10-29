Lỗi màn hình 'Crackgate' phủ bóng lên thị trường iPhone Duo

Chỉ ít ngày sau khi đến tay người dùng, iPhone Duo - mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple đã vấp phải phản ánh về lỗi phần cứng tại nhiều quốc gia, nhanh chóng được cộng đồng công nghệ đặt tên “Crackgate” để miêu tả tình trạng màn hình gập bên trong bị rạn nứt hoặc xuất hiện sọc sáng ngang dọc theo vị trí bản lề.

Đây được xem là thách thức kỹ thuật lớn đầu tiên đối với tân Giám đốc điều hành John Ternus, người vừa tiếp quản vị trí lãnh đạo từ Tim Cook vào tháng trước, ngay trước thềm cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên trên cương vị mới.

Phân tích về hiện tượng Crackgate, ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch hãng nghiên cứu thị trường IDC, nhận định rằng sự cố của iPhone Duo cho thấy ngay cả một tập đoàn sở hữu nguồn lực kỹ thuật và chuỗi cung ứng quy mô lớn như Apple cũng phải đối mặt với thách thức kỹ thuật phức tạp khi gia nhập thị trường thiết bị gập. Vị chuyên gia cho rằng các vết nứt tập trung tại một khu vực cố định chỉ ra khả năng tồn tại vấn đề về dung sai cơ học của bản lề hoặc cơ cấu đỡ tấm nền hiển thị khi uốn cong.

Những chiếc iPhone Duo bị “Crackgate” đang là chủ đề được bàn tán.

Trong khi đó, một cựu kỹ sư màn hình của Apple cho biết những lỗi hiếm gặp như vậy rất khó bị phát hiện đầy đủ trong các bài kiểm tra mẫu giới hạn, hoặc sự cố có thể bắt nguồn từ một lô linh kiện sản xuất bị lỗi từ phía đối tác cung ứng.

Thị trường thứ cấp hạ nhiệt trước tâm lý e dè của người dùng

Làn sóng phản ánh về độ bền của thiết bị có giá khởi điểm gần 2.000 USD lập tức tạo ra tác động đảo chiều trên thị trường thứ cấp (mua bán qua tay). Trái ngược với tình trạng tranh giành suất nhận máy sớm trong ngày mở đặt trước 16/10, người tiêu dùng bắt đầu có xu hướng dè dặt và tạm hoãn quyết định mua sắm để chờ đợi thêm các đánh giá kỹ thuật.

Tâm lý này khiến giới đầu cơ gom hàng số lượng lớn rơi vào thế bị động, buộc phải giảm giá chào bán để tránh rủi ro tồn kho. Đơn cử tại thị trường Trung Quốc, nhiều cửa hàng và đầu mối bán lẻ không chính thức đã phải cắt giảm giá bán của phiên bản dung lượng 1 TB hơn 400 USD so với thời điểm vừa mở bán để tìm kiếm người mua.

Tại Việt Nam, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Trên các hội nhóm công nghệ, giá iPhone Duo bắt đầu hạ nhiệt và lượng người tìm mua cũng thưa thớt hơn. Ở giai đoạn tuần đầu đặt máy (từ ngày 16 tới thời điểm giao máy 23/10), một máy màu trắng dung lượng 256 GB được rao bán chênh lệch lên tới 10 triệu đồng vẫn có nhiều người tìm mua. Văn Đăng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết suất máy của anh rao bán nhanh chóng tìm được người sẵn sàng thanh toán dù số tiền phải trả lên tới 75 triệu đồng, trong khi giá máy niêm yết tại cửa hàng là 64,99 triệu đồng.

Giá iPhone Duo đang biến động mạnh theo thời gian.

“Họ không ngại chuyển luôn tiền cọc máy, tiền chênh lệch cho tôi để có thể sở hữu iPhone Duo ngay buổi sáng mở bán. Việc còn lại của tôi chỉ đảm bảo đúng cam kết thời gian giao hàng”, anh Đăng chia sẻ.

Tuy nhiên chỉ khoảng 2 ngày sau khi hàng loạt thông tin về tình trạng Crackgate xuất hiện trên mạng xã hội, giá máy cùng phiên bản nhanh chóng giảm xuống 72 triệu, có thời điểm chỉ còn 66 - 68 triệu đồng nhưng người mua vẫn tỏ ra dè dặt. Các bài đăng rao bán máy cũng nhận được ít bình luận quan tâm hơn trước, đa phần bày tỏ ý kiến khuyên nhủ người có ý định xuống tiền cần cân nhắc kỹ bởi khi xảy ra rủi ro, Apple cũng như các đại lý tại Việt Nam chưa thể có máy để đổi ngay hoặc thực hiện bảo hành theo chính sách chung do thiết bị này vẫn đang khan hiếm.

Trong lúc đó, tranh thủ diễn biến bất lợi của đối thủ, Samsung đã nhanh chóng đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo làm nổi bật dòng thiết bị của mình kèm thông điệp đi trước nhiều năm trong công nghệ màn hình gập. Sau các sự cố về màn hình từng ghi nhận vào năm 2019 của các thương hiệu tiên phong, sự việc của iPhone Duo một lần nữa cho thấy độ bền cơ học của bản lề và màn hình uốn dẻo vẫn là rào cản kỹ thuật lớn nhất đối với các nhà sản xuất phần cứng cao cấp hiện nay.