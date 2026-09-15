Lời khuyên cho những gia đình đang dùng chảo đã bong lớp chống dính

Chảo chống dính giúp việc chiên, rán và xào nấu thuận tiện hơn nhờ lớp phủ hạn chế thức ăn bám vào bề mặt. Tuy nhiên, lớp phủ này sẽ dần hao mòn sau một thời gian sử dụng. Một số gia đình khi thấy chảo bắt đầu tróc vẫn tiếp tục dùng vì cho rằng chỉ cần thêm dầu mỡ là có thể nấu bình thường. Vậy khi lớp chống dính đã bong gần hết, chiếc chảo có còn nên được sử dụng?

Câu trả lời là không nên tiếp tục dùng một chiếc chảo đã bong tróc nghiêm trọng hoặc mất phần lớn lớp chống dính. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa chảo chỉ có vài vết xước nhỏ và chảo đã hư hỏng trên diện rộng.

Làm gì khi chảo bong lớp chống dính. Ảnh minh họa.

Lớp chống dính có tác dụng gì?

Lớp phủ trên bề mặt chảo tạo ra một bề mặt tương đối trơn, giúp thực phẩm ít bám dính trong quá trình nấu. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng ít dầu hơn, thức ăn dễ đảo và việc vệ sinh sau khi nấu cũng nhẹ nhàng hơn.

Đây cũng là bộ phận chịu tác động trực tiếp của nhiệt độ, dầu mỡ và dụng cụ nấu. Nếu thường xuyên sử dụng chảo ở nhiệt độ quá cao, dùng vật dụng sắc nhọn hoặc vệ sinh bằng miếng cọ quá cứng, lớp phủ sẽ nhanh chóng xuống cấp.

Vì vậy, tình trạng bong tróc không chỉ liên quan đến tuổi thọ của chiếc chảo mà còn cho thấy bề mặt đã không còn ở trạng thái ban đầu.

Không phải vết xước nào cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ chảo

Một chiếc chảo xuất hiện vài vết xước nhỏ chưa chắc đã cần thay ngay. Nếu lớp phủ vẫn bám chắc, không phồng rộp, không bong thành từng mảng và khả năng chống dính vẫn còn tốt, người dùng có thể tiếp tục sử dụng nhưng nên cẩn thận hơn.

Khi đó, hãy ưu tiên dùng dụng cụ bằng gỗ, silicone hoặc chất liệu phù hợp thay cho dao, muỗng kim loại và các vật có cạnh sắc. Trong lúc vệ sinh, nên dùng miếng rửa mềm, không cố cạo những phần thức ăn bám trên đáy bằng vật cứng.

Đây là trường hợp khác hoàn toàn với một chiếc chảo đã bong gần hết lớp phủ.

Chảo bong thành mảng hoặc lộ phần kim loại nên thay mới

Khi lớp chống dính đã bong thành từng mảng lớn, xuất hiện nhiều vùng tróc hoặc phần kim loại bên dưới lộ ra rõ rệt, tốt nhất nên ngừng sử dụng và thay chảo khác.

Ở tình trạng này, bề mặt nấu đã mất đi tính năng chống dính vốn có. Thức ăn dễ bám đáy, cháy khét và khó vệ sinh hơn. Người dùng cũng có xu hướng phải sử dụng nhiều dầu để hạn chế thực phẩm dính vào chảo, khiến việc nấu nướng không còn thuận tiện như trước.

Đặc biệt, không nên tiếp tục cạo hoặc chà mạnh để bóc nốt lớp phủ còn lại với ý định biến chiếc chảo thành chảo kim loại. Việc tự xử lý như vậy có thể khiến bề mặt trở nên gồ ghề và không phù hợp với thiết kế ban đầu của sản phẩm.

Không nên cố kéo dài thời gian sử dụng chỉ vì tiếc

Một chiếc chảo có giá không quá cao nhưng được sử dụng thường xuyên trong thời gian dài có thể xuống cấp mà người dùng không nhận ra. Khi bề mặt đã hư hỏng rõ rệt, việc cố tận dụng thường không mang lại nhiều lợi ích.

Thay vì tiếp tục dùng một chiếc chảo đã mất phần lớn lớp phủ, gia đình nên cân nhắc thay sản phẩm mới phù hợp với loại bếp đang sử dụng. Chảo cũ nếu còn phần kim loại chắc chắn có thể được xử lý theo hướng tái chế hoặc bỏ đúng nơi quy định, thay vì tiếp tục dùng để nấu ăn.

Không nên cố kéo dài thời gian sử dụng chỉ vì tiếc. Ảnh minh họa.

Làm gì để chảo chống dính bền hơn?

Tuổi thọ của chảo phụ thuộc đáng kể vào cách sử dụng. Khi nấu, không nên để chảo rỗng trên bếp ở mức nhiệt cao trong thời gian dài. Nên điều chỉnh nhiệt vừa phải và tránh làm nóng chảo quá mức.

Dụng cụ nấu cũng cần được lựa chọn phù hợp, ưu tiên loại không gây trầy xước bề mặt. Sau khi nấu, nên để chảo nguội tự nhiên rồi mới rửa, tránh đổ nước lạnh vào chảo đang quá nóng. Khi vệ sinh, chỉ cần dùng nước, chất tẩy rửa thông thường và miếng rửa mềm là đủ.

Nếu chảo bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phồng, tróc thành mảng hoặc mất lớp chống dính trên diện rộng, đây là lúc nên thay mới thay vì tìm cách khắc phục tại nhà.

Tóm lại, chảo chỉ xước nhẹ có thể tiếp tục sử dụng với điều kiện được dùng và vệ sinh đúng cách. Nhưng nếu lớp chống dính đã bong gần hết, bong thành từng mảng lớn hoặc lộ phần kim loại bên dưới, nên thay chảo mới. Đây là cách đơn giản để đảm bảo dụng cụ nấu vẫn hoạt động đúng chức năng và thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm hằng ngày.