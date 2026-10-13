Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm online an toàn, lãi tốt

Theo Thời báo Ngân hàng, gửi tiết kiệm online đang trở thành xu hướng phổ biến nhờ sự tiện lợi, thao tác nhanh và mức lãi suất hấp dẫn hơn so với gửi tại quầy. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, người gửi tiền cũng cần lưu ý nhiều yếu tố liên quan đến bảo mật, kỳ hạn và điều khoản sử dụng để đảm bảo an toàn cho khoản tích lũy của mình.

Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm online

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Theo VTV.vn, theo các chuyên gia, trước khi gửi tiền, hãy kiểm tra kỹ ngân hàng, bảo mật tài khoản cẩn thận, đọc rõ điều khoản về lãi suất. Một chút sơ suất có thể khiến số tiền tích lũy bao năm biến mất trong chớp mắt.

Để an toàn 100%, thay vì gửi tiền trực tuyến, người dùng có thể gửi tiết kiệm tại quầy và giữ sổ vật lý. Bởi một khi đã có trong tay cuốn sổ tiết kiệm giấy, nếu chẳng may mất tiền tiết kiệm thì lỗi hoàn toàn thuộc về ngân hàng, nên khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng hoàn trả.

Nếu gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng xác nhận việc không cho tất toán trực tuyến. Đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản, chỉ mở khi chính chủ trực tiếp đến phòng giao dịch đề nghị.

Ngoài ra, có thể gửi tiết kiệm đồng sở hữu tại quầy, khi cần tất toán hoặc rút một phần tiết kiệm bắt buộc phải có chữ ký của hai người đứng tên sổ tiết kiệm.

Nếu muốn an toàn hơn đối với tiền trong tài khoản thanh toán, khách hàng nên đăng ký xác thực sinh trắc học. Thậm chí, khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng xác nhận tài khoản chỉ được phép chuyển đi một hạn mức tối đa nhất định nào đó, có thể dưới 10 triệu đồng.

Chọn ngân hàng uy tín, nền tảng bảo mật tốt

Điểm đầu tiên khi gửi tiết kiệm online là lựa chọn ngân hàng có uy tín và hệ thống ngân hàng số an toàn.

Điểm đầu tiên khi gửi tiết kiệm online là lựa chọn ngân hàng có uy tín và hệ thống ngân hàng số an toàn. Người dùng nên thực hiện giao dịch trên ứng dụng hoặc website chính thức của ngân hàng, tránh đăng nhập qua các đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP cho người khác.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, việc bảo mật tài khoản ngân hàng cần được đặt lên hàng đầu. Khách hàng nên cài đặt mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực sinh trắc học và thường xuyên cập nhật ứng dụng để hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

Cân nhắc kỹ lãi suất và kỳ hạn gửi

Một trong những lý do khiến nhiều người lựa chọn gửi tiết kiệm online là mức lãi suất thường cao hơn gửi trực tiếp tại quầy từ 0,1 - 0,5 điểm phần trăm tùy ngân hàng và kỳ hạn.

Tuy nhiên, người gửi cần tìm hiểu kỹ cách tính lãi, thời gian nhận lãi cũng như nhu cầu sử dụng dòng tiền của bản thân trước khi quyết định kỳ hạn gửi. Nếu rút tiền trước hạn, phần lớn các khoản tiết kiệm sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn rất thấp.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị nên chia nhỏ khoản tiền tiết kiệm theo nhiều kỳ hạn khác nhau để vừa tối ưu lãi suất, vừa đảm bảo tính linh hoạt khi cần sử dụng vốn đột xuất.

Lưu ý điều khoản tái tục tự động

Hiện nay, nhiều ngân hàng áp dụng hình thức tái tục tự động đối với sổ tiết kiệm online khi đến ngày đáo hạn. Điều này giúp khách hàng không bị gián đoạn dòng tiền sinh lãi nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính nếu không theo dõi thường xuyên.

Vì vậy, người gửi nên kiểm tra kỹ các điều khoản về tái tục, phương thức tất toán và thời điểm trả lãi để chủ động quản lý khoản tiền của mình.

Xu hướng tài chính số nhưng không nên chủ quan

Theo các chuyên gia, gửi tiết kiệm online phù hợp với xu hướng tài chính số và thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể mở sổ, tất toán hoặc theo dõi dòng tiền mọi lúc, mọi nơi.

Dù vậy, sự tiện lợi không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan trong quá trình sử dụng. Người gửi tiền cần trang bị kiến thức tài chính cơ bản, theo dõi biến động lãi suất và bảo mật thông tin cá nhân để vừa đảm bảo an toàn, vừa nâng cao hiệu quả sinh lời cho khoản tiết kiệm.

Những rủi ro khi gửi tiết kiệm online, cần biết để tránh

Để xóa bỏ hoàn toàn rủi ro khi gửi tiết kiệm online, người dùng cần cảnh giác với những rủi ro dưới đây:

Gửi nhầm vào ngân hàng giả mạo

Ngày càng nhiều ngân hàng triển khai dịch vụ tiết kiệm online, song các trang web giả mạo cũng xuất hiện nhiều hơn. Nếu sơ suất nhấn vào đường link gửi qua tin nhắn, một ứng dụng tải về từ nguồn không chính thống, một giao diện trông giống y như ngân hàng thật, tiền của khách hàng có thể "không cánh mà bay".

Nếu đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng giả, cơ hội lấy lại rất khó. Kẻ gian có thể rút sạch tiền trong vài phút mà không để lại dấu vết. Vì vậy, nếu không kiểm tra kỹ địa chỉ website, đường dẫn đăng nhập hoặc nguồn gốc của ứng dụng, nguy cơ mất tiền luôn rình rập.

Mất tiền do quên điều kiện lãi suất

Gửi tiết kiệm online có lợi thế là lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy, thường từ 0,1-0,5%/năm. Nhưng nếu không đọc kỹ điều khoản, khách hàng có thể rơi vào tình huống mất lãi hoặc nhận mức lãi suất thấp hơn kỳ vọng.

Chẳng hạn, khách hàng gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng nhưng lại tất toán trước hạn. Vì thế, khách sẽ không được hưởng lãi suất của gửi tiết kiệm có kỳ hạn (khoảng từ 3-6%/năm) mà chỉ nhận được lãi suất của gửi tiết kiệm không kỳ hạn (khoảng từ 0,5%/năm).

Khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản của dịch vụ gửi tiết kiệm online trước khi xác nhận mở tài khoản, bao gồm cách tính lãi suất, mức gửi tối thiểu, điều kiện tất toán trước hạn, thời hạn áp dụng ưu đãi... Nếu có bất kỳ thông tin nào không rõ ràng hoặc không hiểu, liên hệ ngay với ngân hàng để được giải đáp.

Sơ suất trong bảo mật tài khoản

Gửi tiết kiệm online giúp thao tác nhanh hơn nhưng cũng đi kèm với nguy cơ bảo mật. Việc chia sẻ mã OTP, để lộ thông tin đăng nhập, sử dụng mật khẩu quá đơn giản... có thể khiến tài khoản bị chiếm đoạt.

Nhiều người chủ quan khi đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị công cộng hoặc mạng Wi-Fi không an toàn. Khi đó, kẻ gian có thể đánh cắp thông tin và thực hiện giao dịch mà chủ tài khoản không hề hay biết.