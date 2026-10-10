Lỗi khó tin khi mua linh kiện PC cũ

Linh kiện PC cũ có thể gây hại cho chủ sở hữu mới. Ảnh: XDA Developers.

Một người chơi Valorant tại Đức gặp sự cố sau khi mua lại CPU Ryzen 7 5800X3D được tách ra từ một bộ PC cũ. Bộ xử lý hoạt động bình thường, song tài khoản của người này bị khóa ngay sau khi đăng nhập game.

Nguyên nhân được cho là hệ thống Vanguard của Riot Games đã nhận diện CPU này từng liên quan đến hành vi gian lận. Sau đó, một số linh kiện khác trong máy mới của người dùng cũng bị gắn cờ.

Các hệ thống chống gian lận hiện đại có thể theo dõi nhiều thông tin hơn tên tài khoản hay địa chỉ IP. Phần mềm có khả năng nhận diện các thành phần như CPU, card đồ họa, bo mạch chủ, ổ lưu trữ và bộ điều hợp mạng. Nhiều thông tin được kết hợp để tạo một dạng “dấu vân tay” phần cứng cho máy tính.

Cách làm này giúp nhà phát triển ngăn người gian lận tạo tài khoản mới rồi tiếp tục chơi trên cùng thiết bị.

Vanguard của Riot Games là một trong những hệ thống có quyền truy cập sâu vào máy tính. Phần mềm này yêu cầu những tính năng bảo mật như Secure Boot và TPM trên các hệ thống được hỗ trợ.

Điều này giúp Riot phát hiện hành vi gian lận hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lệnh cấm phần cứng cũng gây ảnh hưởng tới người mua lại linh kiện.

Nếu CPU hoặc một thành phần khác từng được sử dụng trên máy của người chơi gian lận, chủ sở hữu tiếp theo có thể gặp rắc rối dù không liên quan đến hành vi trước đó.

Theo PCWorld, những trường hợp như vậy vẫn rất hiếm. Người mua phải vô tình sở hữu đúng linh kiện từng bị gắn cờ bởi hệ thống chống gian lận của trò chơi họ sử dụng.

Vấn đề là người dùng gần như không có công cụ để kiểm tra lịch sử này trước khi mua.

“Bộ phận hỗ trợ khách hàng nhìn chung không muốn gỡ các lệnh cấm dựa trên ID phần cứng”, PCWorld viết.

PCWorld đã liên hệ Riot Games, Valve và Epic Games để hỏi về cách xác định phần cứng bị cấm và phương án xử lý cho người mua linh kiện cũ. Song, các công ty chưa đưa ra phản hồi.

Rủi ro này vẫn thấp hơn nhiều so với những vấn đề quen thuộc như linh kiện hỏng hoặc hàng giả. Với người mua CPU, GPU hay cả máy tính đã qua sử dụng để chơi game, lịch sử của thiết bị nên trở thành một yếu tố cần lưu ý.