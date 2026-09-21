Lời khen của ông Nawat về đại diện Việt Nam ở Miss Grand

Miss Grand International 2026 đã bước sang ngày thứ 4 với nhiều hoạt động dành cho các thí sinh. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm đang nhận được những phản hồi tích cực nhờ phong thái tự tin, khả năng ngoại ngữ và hình ảnh nổi bật trong những ngày đầu nhập cuộc.

Mới đây, một khoảnh khắc trong livestream ghi lại hoạt động của các thí sinh Miss Grand International 2026 thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp. Trong đoạn video, ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International dành lời nhận xét tích cực cho đại diện Việt Nam. Cụ thể, ông để lại bình luận trong livestream: "Người đẹp Việt Nam đẹp, thông minh, siêng năng".

Ông NAwat dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Lời khen của ông Nawat nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả Việt Nam đặc biệt chú ý khi đại diện Việt Nam liên tục được người đứng đầu Miss Grand International nhắc đến trong những ngày đầu cuộc thi.

Đây không phải lần đầu ông Nawat dành sự chú ý cho Emoura Phạm. Trước đó, trong buổi ăn tối cùng 10 thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn, ông từng trực tiếp khen đại diện Việt Nam có khả năng ngoại ngữ tốt. Chi tiết này được người hâm mộ nhắc lại khi nhận xét mới nhất của ông Nawat dành cho Emoura Phạm xuất hiện trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, trong một cuộc trò chuyện với truyền thông Thái Lan, chủ tịch Miss Grand International cũng từng gọi tên Việt Nam trong nhóm những đại diện mà ông yêu thích. Những động thái này khiến hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 nhận được thêm sự quan tâm từ khán giả trong nước.

Emoura Phạm đang được đánh giá tích cực tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Quá trình học tập trong môi trường quốc tế giúp cô có thêm lợi thế khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Người đẹp Việt Nam sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo khoảng 79-59-92 cm. Gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối cùng phong cách hiện đại giúp Emoura Phạm tạo dấu ấn trong những hoạt động đầu tiên tại cuộc thi. Ngoài ngoại hình, cô còn được chú ý bởi kỹ năng trình diễn và khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Đặt chân đến Thái Lan, cô nhanh chóng hòa nhập với lịch trình chung, thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi và duy trì hình ảnh năng động trước ống kính.

Emoura Phạm liên tục biến hóa hình ảnh, khiến khán giả thích thú.

Người đẹp 26 tuổi được khán giả kỳ vọng mang vương miện Miss Grand International thứ 2 về cho Việt Nam.

Trong những ngày đầu, hình ảnh của Emoura Phạm cũng được một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế quan tâm và xếp cô vào nhóm thí sinh có phong cách nổi bật. Tuy nhiên, cuộc thi mới chỉ bắt đầu và phía trước vẫn còn nhiều hoạt động quan trọng để các người đẹp thể hiện bản thân.

Những lời khen liên tiếp từ ông Nawat cùng phản hồi tích cực của khán giả đang tạo thêm sự chú ý dành cho Emoura Phạm. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng cô tiếp tục duy trì phong độ, tận dụng thế mạnh về ngoại ngữ, trình diễn và giao tiếp để tạo dấu ấn trong các vòng tiếp theo của Miss Grand International 2026. Xa hơn, khán giả chờ đợi đại diện Việt Nam có thể cạnh tranh cho thành tích cao tại cuộc thi năm nay.