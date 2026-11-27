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Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nhà rông từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng và diễn ra các hoạt động sinh hoạt, lễ hội, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Đối với người Gia Rai, nhà rông không chỉ là công trình kiến trúc đặc trưng mà còn là ngôi nhà chung của dân làng, nơi lưu giữ những câu chuyện của cha ông, nơi tiếng cồng chiêng ngân vang qua nhiều thế hệ.

Với ý nghĩa đó, nghi lễ cúng nhà rông được phục dựng tại làng Bua, xã Ia Pnôn nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo dịp để người dân cùng hướng về cội nguồn, tiếp nối phong tục của cha ông.

Trong không gian linh thiêng của nhà rông, dân làng chuẩn bị lễ vật gồm một con gà, một bộ gan heo và ghè rượu cần. Những lễ vật giản dị nhưng được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành kính đối với các Yang (thần linh).

Nhà rông, nơi lưu giữ những câu chuyện của cha ông, nơi tiếng cồng chiêng ngân vang qua bao thế hệ, kết nối con người với cộng đồng và thế giới tâm linh. Ảnh: Trần Hoàn

Khi lễ vật đã tươm tất, già Rơ Châm Trom (84 tuổi) bắt đầu thực hiện nghi thức cúng. Đứng trước cây nêu, hướng về nhà rông, ông cất lời khấn trong tiếng cồng chiêng ngân vang.

Thay mặt dân làng, già Rơ Châm Trom kính mời các Yang về chứng giám lòng thành, đón nhận lễ vật và phù hộ cho mái nhà rông luôn bình yên, vững chãi.

Qua lời khấn, ông cầu mong người già mạnh khỏe, trẻ nhỏ chăm ngoan, các gia đình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; mưa thuận gió hòa, nương rẫy tốt tươi, mùa màng bội thu, vật nuôi sinh sôi.

Đặc biệt, lời khấn còn gửi gắm mong ước các thế hệ con cháu luôn kính trọng ông bà, cha mẹ, đoàn kết trong cộng đồng và cùng gìn giữ tiếng nói, trang phục, cồng chiêng, điệu xoang cùng những phong tục tốt đẹp của dân tộc mình.

Già Rơ Châm Trom thay mặt dân làng kính mời các Yang về chứng giám lòng thành, đón nhận lễ vật và phù hộ cho mái nhà rông luôn bình yên, mưa thuận gió hòa, nương rẫy tốt tươi, mùa màng bội thu. Ảnh: Trần Hoàn

Với người Gia Rai, nghi lễ cúng nhà rông không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với thần linh, tổ tiên mà còn là dịp để cộng đồng cùng hướng về cội nguồn, thắt chặt tình đoàn kết và gửi gắm những ước vọng tốt đẹp trong cuộc sống.

Trao truyền di sản cho thế hệ trẻ

Sau nghi thức cúng, tiếng cồng chiêng tiếp tục ngân vang dưới mái nhà rông. Trong nhịp chiêng rộn rã, những vòng xoang nối tiếp nhau, người già, người trẻ cùng hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của dân tộc.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ phục dựng còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những nghi thức, phong tục được cha ông lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Sau khi nghi thức cúng kết thúc, già làng, đại diện chính quyền, lực lượng chức năng cùng nhau uống ngụm rượu cần thắt chặt tình đoàn kết. Ảnh: Trần Hoàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, khẳng định nhà rông là biểu tượng văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức lễ hội và gìn giữ phong tục, tập quán của đồng bào Gia Rai.

Theo ông Huệ, nghi lễ cúng nhà rông là nét đẹp văn hóa tâm linh được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện lòng tri ân tổ tiên, thần linh, đồng thời gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, no ấm.

“Việc phục dựng nghi lễ góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, khơi dậy ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết và tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng tại địa phương”, ông Nguyễn Huệ nhấn mạnh.

Những cô gái chàng trai rộn rã nối nhau giữa vòng xoang truyền thống, tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc. Ảnh: Trần Hoàn

Từ lời khấn của già làng đến tiếng cồng chiêng và những vòng xoang truyền thống, lễ phục dựng cúng nhà rông không chỉ tái hiện một nghi thức tín ngưỡng mà còn góp phần nuôi dưỡng ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Gia Rai.