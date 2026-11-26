Bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết trong phiên trực đêm gần đây, ê-kíp tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp, gồm thoát vị bẹn nghẹt, suy thận cấp và ứ mủ thận. Trong đó, trường hợp cụ ông 76 tuổi bị ứ mủ thận khiến bác sĩ đặc biệt lưu ý về nguy cơ biến chứng từ sỏi tiết niệu.

Người đàn ông có tiền sử phát hiện sỏi thận trái từ lâu nhưng không điều trị vì chưa thấy triệu chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đêm trước khi nhập viện, ông xuất hiện cơn đau vùng thắt lưng trái. Sau khi uống thuốc giảm đau, cảm giác đau dịu đi nên ông nghĩ không có vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, cơn đau quay trở lại với mức độ dữ dội hơn, kèm gai rét, run lạnh. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đau rõ vùng thắt lưng trái, phản ứng đau khi gõ vùng hố thận, các chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Bệnh nhân được sử dụng thuốc kiểm soát nhiễm khuẩn và chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu.

Kết quả cho thấy thận trái bị viêm, ứ mủ do một viên sỏi kích thước 10x15mm mắc kẹt ở niệu quản, gây tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu. Ngoài ra, trong thận còn có 3 viên sỏi nhỏ khác.

Bác sĩ Lực xử trí cho một ca ứ mủ thận.

Theo bác sĩ Lực, với tình trạng sỏi tiết niệu gây tắc nghẽn kèm nhiễm khuẩn, việc quan trọng nhất là phải giải phóng vị trí tắc càng sớm càng tốt, dẫn lưu ổ nhiễm trùng, tránh để vi khuẩn xâm nhập vào máu.

Sau khi giải thích tình trạng bệnh và những nguy cơ có thể xảy ra trong, sau phẫu thuật cho bệnh nhân cùng con trai, bác sĩ nhận được câu trả lời: “Bác sĩ cứ làm tất cả đi, miễn sao hết đau là được!”.

Câu nói chân thật của người bệnh khiến bác sĩ suy nghĩ. Thực tế, cơn đau không phải mối nguy hiểm lớn nhất trong trường hợp này. Đó chỉ là dấu hiệu cảnh báo khi đường dẫn nước tiểu đã bị tắc nghẽn, khiến mủ tích tụ trong thận.

Nếu chỉ tập trung làm dịu cơn đau bằng thuốc mà không xử lý nguyên nhân, tình trạng nhiễm khuẩn có thể tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

May mắn, bệnh nhân được đưa đến viện kịp thời, phẫu thuật cấp cứu thuận lợi. Sau can thiệp, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, sức khỏe đang dần hồi phục.

6 tình trạng cấp cứu cần cảnh giác khi trời chuyển lạnh

Từ trường hợp trên, bác sĩ Mai Văn Lực lưu ý người dân không nên chủ quan với những cơn đau bất thường, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Thời tiết chuyển lạnh cũng là thời điểm cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo bệnh lý cấp cứu.

Một trong những tình trạng cần lưu ý là ứ mủ thận do sỏi tiết niệu gây tắc nghẽn. Người bệnh có thể xuất hiện đau âm ỉ hoặc đau quặn vùng thắt lưng một bên, mức độ tăng dần, kèm sốt cao, rét run, mệt lả. Một số trường hợp có biểu hiện tiểu buốt, nước tiểu đục. Những người đã được chẩn đoán sỏi thận, sỏi niệu quản càng cần thận trọng khi xuất hiện các triệu chứng này.

Theo bác sĩ Lực, thời tiết lạnh có thể làm tăng gánh nặng đối với hệ tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh nền. Tuy nhiên, không phải mọi cơn đau hay bệnh lý cấp cứu đều xuất phát từ thời tiết.

Điều quan trọng là người dân cần nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể, không tự ý mua thuốc giảm đau, hạ sốt uống kéo dài để trì hoãn việc đi khám. Việc triệu chứng tạm thời thuyên giảm không đồng nghĩa bệnh đã được kiểm soát.

Giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, duy trì điều trị các bệnh mạn tính và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo là những việc cần thiết để hạn chế nguy cơ biến chứng, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh.