Lời khai về 'tiền sạch' trong vụ án Mr Pips lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Chiều 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội.

HĐXX thẩm vấn nhóm các bị cáo thuộc "Tổ tư vấn" cho Mr Pips. Ảnh: Hoàng Huy

Sau khi xét hỏi Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và những người thuộc đường dây lừa đảo, HĐXX thẩm vấn các bị cáo Phạm Trường Sơn, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thanh Phong liên quan việc tư vấn cho của Mr Pips.

Theo cáo buộc, 3 bị cáo này biết Phó Đức Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, nhưng đã thỏa thuận thành lập “Tổ tư vấn” để hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc để không bị các bị hại khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý.

Nhóm bị cáo này đã được Nam trả công, trong đó Phong nhận 2,1 tỷ đồng, Bá Sơn nhận 2,2 tỷ đồng, Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo Phạm Trường Sơn, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thanh Phong đều khai trong quá trình quen biết không biết Nam lừa đảo và Nam luôn khẳng định Nam hoạt động đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Phạm Trường Sơn khai trong một buổi ăn tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội), Nam đặt vấn đề thành lập bộ phận pháp chế cho công ty nhưng bị cáo đã từ chối vì bản thân bị cáo làm trong cơ quan Nhà nước.

Trong lần gặp đó, Mr Pips có nói muốn tìm hiểu xin cấp phép cho hoạt động forex tại Việt Nam, công ty được Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép hoạt động, còn tại Việt Nam, Nhà nước không cấp phép nhưng cũng không cấm.

Nam còn nói đã xin phép công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ cho trích tiền của công ty tại Việt Nam để thành lập và chi cho hoạt động của Trung tâm Quản trị rủi ro và Tuân thủ pháp luật và khẳng định “đây là tiền sạch”.

Bị cáo Sơn nói rằng khi đó bị cáo nghĩ chỉ giúp tìm hiểu việc xin cấp phép forex tại Việt Nam, không biết công ty của Nam lừa đảo.

Sơn khai từng hỏi về việc khiếu kiện, Nam nói nhà đầu tư kiện vì thua lỗ, muốn đòi lại tiền và Nam khẳng định không can thiệp vào các lệnh, giao dịch, công ty kiếm tiền bằng phí môi giới chứng khoán và lãi cho vay margin.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai quen Nam vì Nam là bạn trai của em gái mình – bị cáo Nguyễn Thanh Tâm nhưng bản thân bị cáo cũng bị lừa vì Nam luôn nói hoạt động kinh doanh hợp pháp, chỉ đại diện cho công ty chứng khoán chứ không làm forex.

Bị cáo Phong cũng khai bị cáo không phải thành viên tổ tư vấn giúp Nam đối phó với cơ quan chức năng. Bị cáo chưa bao giờ giúp hay liên hệ hỗ trợ Nam xử lý việc công ty bị khiếu kiện. Khi Nam bị bắt, bị cáo mới nảy sinh nghi ngờ về hoạt động kinh doanh của Nam.

Về khoản tiền nhận từ Nam, Phong khai Nam nói đó là tiền của công ty nước ngoài, chuyển cho Phong để chia lại cho các thành viên trong nhóm tư vấn.

Có hai lần, sau khi nhận tiền, Phong chia lại và chuyển cả phần của Nam vì Nam cũng là thành viên trong nhóm. Việc chuyển tiền hoàn toàn do Nam tự nguyện, không ai đòi hỏi.

Về việc mua đất chung với Mr Pips, bị cáo khai muốn mua bốn mảnh đất nông nghiệp của người thân, chờ dự án và kỳ vọng giá tăng. Khi đó, Phong có 1,2 tỷ đồng, còn thiếu 1 tỷ đồng nên rủ Nam góp vốn.

“Khi đó sốt đất, nhà bị cáo gần cửa khẩu Mộc Bài, muốn mua để đầu tư. Em gái bị cáo không mang gì về nhà, ba mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh”, Phong trình bày và nói thêm bản thân bị cáo cũng không nhận gì từ Mr Pips hoặc Nguyễn Thanh Tâm.