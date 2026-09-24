Lời khai về số tiền 140.000 USD hối lộ trong vụ sữa giả dành cho trẻ sơ sinh và 'bà bầu'

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma) và Hoàng Mạnh Hà đã sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả dành cho trẻ sơ sinh và “bà bầu”, đồng thời che giấu, bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế đối với doanh thu 1.061 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo này còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà, một trong hai "ông trùm" sản xuất sữa giả trong vụ án.

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật. Nhưng do được nhờ nên bị cáo Hưng vẫn nhận lời giúp và đã nhận tổng cộng 3,5 tỷ đồng. Hưng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Gia Khải tiếp nhận thông tin từ Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường về việc nhóm Hà bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm vào cuối năm 2024. Sau đó, Khải tìm người giúp đỡ nhóm Hà.

Tại phiên tòa, Phạm Gia Khải khai, trước đây từng có thời gian làm việc cùng Hoàng Mạnh Hà nên khi bạn nhờ giúp đỡ bị cáo này liền nhận lời mà không nghi ngờ.

"Lúc đó, Hà bảo công ty của em bị thu giữ hàng sữa, không được sản xuất, anh xem có quen biết ai thì giúp đỡ em để có thể sản xuất trở lại”, bị cáo Khải trình bày.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau đó, Khải liên hệ, trao đổi với bị cáo Nguyễn Văn Quân, nhờ tìm người kết nối, đưa tiền để giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Khải khai trong khoảng một tuần, Hà đã đưa cho Quân 150.000 USD để xử lý việc này.

Bị cáo Nguyễn Văn Quân cũng khai, sau khi nhận tiền từ Hoàng Mạnh Hà, bị cáo thông qua Nguyễn Văn Hòa để tiếp cận Bùi Quốc Hưng. Quân đưa cho Hòa 200 triệu đồng, nhờ chuyển trước cho Hưng để kết nối.

Bị cáo Quân khai tiếp, một thời gian sau, trong lần gặp tại nhà vườn của Nguyễn Văn Hòa, bị cáo đưa cho Hưng 140.000 USD. Khi giao tiền, Hòa đang đi pha trà. Sau đó, Hưng ra về và cầm theo một “túi quà”, bên trong có 140.000 USD.

Tại tòa, Nguyễn Văn Hòa khai sau khi nhận 200 triệu đồng từ Quân, bị cáo đưa cho Bùi Quốc Hưng 100 triệu đồng. Số tiền 100 triệu đồng còn lại, Hòa dùng mua xì gà và đưa lại cho Quân.

Về túi tiền chứa 140.000 USD, bị cáo Hòa khai có nhìn thấy Quân cầm theo một chiếc túi. Quân bảo đó là xì gà và mở ra cho bị cáo xem. Bị cáo Hòa không nhìn thấy tiền, cũng không nghe thấy Quan bảo đó là tiền.

Tại tòa, Bùi Quốc Hưng thừa nhận có nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa, song khẳng định không biết và không nhận 140.000 USD từ Nguyễn Văn Quân như cáo trạng xác định. Bị cáo Hưng cho rằng trước ngày 2-1-2025 (thời điểm bị cáo buộc nhận 140.000 USD) bị cáo này không biết Quân là ai.

Theo lời khai của Hưng, chiều 1-1-2025, Hòa gọi điện cho bị cáo này nhờ giúp đỡ việc liên quan đến 2 công ty sữa. Do đang trong ngày nghỉ nên bị cáo Hưng nói khi nào đi làm sẽ trao đổi.

Đến ngày 2-1-2025, khi tới trụ sở Công an Phúc Yên làm việc, Hưng gặp Quân tại một quán bún chả phía sau cơ quan. Tại đây, Hưng được nhờ giúp xử lý việc của 2 công ty sữa sớm bị xử phạt hành chính, qua đó có thể nhanh chóng lấy hàng về bán dịp Tết. Song bị cáo không nhận lời.

Sau đó, bị cáo Hưng chỉ đến gặp người có thẩm quyền để hỏi thông tin liên quan đến 2 công ty sữa chứ không thực hiện bất kỳ tác động nào.