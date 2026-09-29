Lời khai rành mạch bóc mẽ mác 'tâm thần' của trùm ma túy

Chiều 29/9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Lê Văn Đông.

Tại toà, Đông khai không đưa hối lộ cho ai. Trong khi đó một số bị cáo khác khai có được Đông đưa tiền.

“Bị cáo thừa nhận tổ chức sử dụng ma túy ở bãi biển Sầm Sơn. Bị cáo vô tình cùng với Mai Anh đi vào nơi có đoàn của Viện pháp y tâm thần”, Đông khai.

Bị cáo thừa nhận có sử dụng ma túy cả khi đang ở trong phòng điều trị, không ai biết cả. Bị cáo sử dụng ma túy vì ở phòng riêng. Khi bị kiểm tra, bị cáo giấu đồ dùng đi.

Đông cũng khai nhiều lần cùng vợ là Mai Anh trốn viện.

“Bị cáo trốn bằng cách theo xe cơm để trốn ra ngoài, có lúc có Mai Anh đi cùng. Có lúc bị cáo trốn bằng cách đi theo xe của người thân bệnh nhân”, Lê Văn Đông trình bày.

“Bị cáo trả lời thông minh mà trước đó lại khám và nhận định bị tâm thần, bị cáo có thấy gì sai sai không? Vì trước tòa bị cáo khai rành rọt, rõ ràng”, chủ toạ chất vấn.

Bị cáo Lê Văn Đông tại toà.

Trước câu hỏi này, bị cáo Đông đáp tại nhiều thời điểm bản thân có những lúc không bình thường, hoặc do chất kích thích vào người nên không rõ tình trạng của mình như thế nào.

Sau đó, bị cáo phủ nhận việc Mai Anh chi tiền để làm giám định tâm thần cho mình. Bị cáo cũng thừa nhận thỉnh thoảng qua lại, ngủ ở chỗ Mai Anh vì được bác sĩ ở viện bỏ qua.

Theo cáo buộc, tháng 5/2025, khi Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương tổ chức chuyến nghỉ mát tại Sầm Sơn, Mai Anh sắp xếp để Đông cùng các con, người giúp việc và một số đàn em tham gia.

Trước chuyến đi, Đông trốn khỏi Viện để mua nhiều loại ma túy, gồm Methamphetamine, MDMA, ma túy dạng nước “Chali” và cần sa. Sau đó, Đông chỉ đạo đàn em chia nhỏ, cất giấu ma túy trong vali quần áo của các con nhỏ. Nhóm này đồng thời vận chuyển hệ thống âm thanh, bàn DJ và loa công suất lớn vào Thanh Hóa.

Tối 6/6/2025, sau khi nhận phòng tại khách sạn Long Thành 3, nhóm của Đông sử dụng ma túy tại đây. Chiều và tối hôm sau, Đông mang ma túy cùng hệ thống âm thanh ra khu vực bãi biển Hubway trên đường Hồ Xuân Hương, đồng thời thuê thêm thiết bị âm thanh công suất lớn để tổ chức sử dụng ma túy.

Cũng theo cáo buộc, Đông trực tiếp pha ma túy dạng nước “Chali” vào đồ uống, đưa cần sa cho nhiều người sử dụng và lôi kéo thêm những người có mặt tại bãi biển cùng tham gia. Nguyễn Thị Mai Anh được xác định có mặt và chứng kiến sự việc.

Khoảng 23h ngày 7/6/2025, khi nhóm này đang sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp tại buồng chữa bệnh của Mai Anh, nơi ở của Đông và một số địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ thêm ma túy đá, thuốc lắc, cần sa cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu tại các vị trí khác nhau.