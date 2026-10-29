Lời khai của 'Tổ tư vấn' vụ Mr Pips thể hiện bị 'bưng bít' và 'qua mặt'

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2023, quá trình hoạt động, nhiều trường hợp nhân viên của Phó Đức Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Vĩ lẽ đó, “ông trùm” Mr Pips muốn thành lập bộ phận pháp chế của công ty nhằm hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế, forex và hạn chế rủi ro nếu bị khiếu kiện.

Phiên tòa xét xử vụ án "ông trùm" Mr Pips và 187 bị cáo liên quan.

Thời điểm đó, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn biết Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex. Nhưng 3 bị cáo này vẫn thỏa thuận với Nam thành lập “Tổ tư vấn” để hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc, tránh bị các nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý.

Đổi lại, Phó Đức Nam trả công cho “Tổ tư vấn” 350 triệu đồng mỗi tháng, kèm tiền thưởng theo từng vụ việc xử lý thành công. Cáo trạng xác định, trong 20 tháng (từ năm 2021 đến 2023), “ông trùm” Mips đã 13 lần chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng cho Phong để trả công cho “Tổ tư vấn”.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận số tiền nêu trên, Nguyễn Thanh Phong chuyển hơn 2,2 tỷ cho Nguyễn Bá Sơn và hơn 2 tỷ đồng cho Phạm Trường Sơn. Bản thân Phong hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2023, 3 bị cáo trong “Tổ tư vấn” đã giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 581 tỷ đồng của 296 bị hại.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cả 3 bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không hề biết “ông trùm” Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không nhận ra bản chất sự việc

Khai báo trước tòa, bị cáo Phạm Trường Sơn cbi biết, bị cáo này quen Phó Đức Nam thông qua Phong. Trong một buổi ăn tại khách sạn tại Hà Nội, Nam đặt vấn đề thành lập bộ phận pháp chế cho công ty.

Theo lời khai của Sơn, khi đó bị cáo này nói với Nam rằng mình làm trong cơ quan Nhà nước nên không thể tư vấn pháp lý. Tuy nhiên, nếu Nam cần hỏi vấn đề gì thì Sơn có thể giúp tìm hiểu.

“Ông trùm” Mr Pips Phó Đức Nam bị dẫn giải tới phiên tòa.

“Nam bảo muốn tìm hiểu xin cấp phép cho hoạt động forex tại Việt Nam và đảm bảo việc quản lý, đảm bảo nhân viên công ty hoạt động cho tốt” - Sơn khai. Theo lời Sơn, Nam nói công ty của Nam được Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép hoạt động, còn tại Việt Nam, Nhà nước không cấp phép nhưng cũng không cấm.

“Nam còn nói đã xin phép công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ cho trích tiền của công ty tại Việt Nam để thành lập và chi cho hoạt động của Trung tâm Quản trị rủi ro và Tuân thủ pháp luật” – Phạm Trường Sơn trình bày, đồng thời biết, Nam bảo đây là tiền sạch.

Khai báo tại tòa, bị cáo Phạm Trường Sơn trình bày, bản thân có biết forex không được cấp phép tại Việt Nam nhưng nghĩ mình chỉ giúp tìm hiểu về hoạt động này và hỗ trợ Trung tâm và không biết công ty của Nam lừa đảo. Sơn nói Nam kể công ty có tình trạng nhân viên tuồn thông tin ra ngoài, bị nhà đầu tư khiếu kiện nên muốn thành lập Trung tâm hoặc bộ phận pháp chế.

Vẫn theo lời khai của Sơn, trong gần hai năm, bị cáo này nhận tổng cộng hơn 2 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng khoảng 80-90 triệu đồng. Tiền không được chuyển cố định hàng tháng, có khi vài tháng mới nhận một lần… Khi chủ tọa hỏi nhận tiền để làm gì, Sơn trả lời rằng Nam muốn tìm hiểu việc xin cấp phép forex tại Việt Nam, còn mình có một số mối quan hệ có thể giúp tìm hiểu.

Trả lời Tòa, bị cáo Phạm Trường Sơn bộc bạch rằng nếu biết Phó Đức Nam lừa đảo thì bị cáo này sẽ ngăn chặn, tố giác. Sơn cho rằng do nhận thức hạn chế về hoạt động kinh doanh của Nam nên không nhận ra bản chất sự việc. Bị cáo Sơn đề nghị được xem xét lại vai trò và mức độ giúp sức của mình trong vụ án.

Mong được xem xét tính chất, mức độ

Trong khi đó, tại tòa, theo trình bày của bị cáo Nguyễn Thanh Phong, khoảng năm 2020, bị cáo này quen biết Nam thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam). Khi đó Nam là người chủ động làm quen với bị cáo.

Dù là người giữ khối tài sản nghìn tỷ của Nam nhưng Tâm không mang gì về nhà. Bố mẹ Phong vẫn làm ruộng mưu sinh và bản thân bị cáo không nhận hay giữ bất cứ tài sản, tiền bạc gì từ Nam và Tâm.

“Nếu biết Nam lừa đảo, bị cáo đã có hành động khác. Cáo trạng cho rằng bị cáo tư vấn cho Nam là hoàn toàn không chính xác… Bị cáo cảm thấy rất oan ức và đề nghị được đối chất với Nam và Lê Khắc Ngọ” - Phong nói.

Về phần mình, bị cáo Nguyễn Bá Sơn trình bày, bản thân rất trăn trở, xót xa vì nội dung truy tố mình đồng phạm với Phó Đức Nam. “Thực sự bị cáo không hề biết Nam lừa đảo” - bị cáo Bá Sơn nói. Bị cáo Bá Sơn thừa nhận hằng tháng được Nam chuyển cho từ 85 - 90 triệu đồng trong khoảng 20 tháng. Sơn cho rằng Nam trả tiền vì muốn duy trì quan hệ.

Theo trình bày của Bá Sơn, bị cáo này từng hỏi Nam có lừa đảo không thì Nam nói không lừa đảo, chỉ môi giới chứng khoán và bị một số nhà đầu tư khiếu kiện vì thua lỗ. Bị cáo đã tin lời Nam.

Cũng như 2 bị cáo trong “Tổ tư vấn”, bị cáo Nguyễn Bá Sơn mong được xem xét kỹ lưỡng tính chất, mức độ, vai trò phạm tội của mình trong vụ án này và chấp nhận sự phán xét của Hội đồng xét xử.