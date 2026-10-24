Lời khai của thanh niên dùng dao cướp iPhone sau cuộc mua bán dâm ở Hà Nội

Ngày 24/10, Công an phường Ngọc Hà cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Đình Trung (29 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h40 ngày 22/10, Bùi H.L. (38 tuổi, quê Phú Thọ) đang ở phòng trọ trong ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên “Đình Trung” hỏi mua dâm. Hai bên trao đổi và hẹn gặp tại phòng trọ.

Nghi phạm Lê Đình Trung. Ảnh: CACC

Đến nơi, Trung được H.L. mở cửa cho vào. Sau khi quan hệ tình dục, Trung đi tắm rồi lấy một con dao gọt hoa quả để cạnh bồn rửa bát, bất ngờ áp sát từ phía sau, dí dao vào cổ người phụ nữ để cướp chiếc iPhone 15 Pro Max màu xám. Đối tượng còn ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.

Trong lúc giằng co, H.L. bị dao cứa vào ngón trỏ và ngón giữa. Lợi dụng sơ hở của Trung, người phụ nữ nhảy từ ban công tầng 2 xuống tầng 1 để thoát thân, đồng thời hô hoán cầu cứu. Trung bỏ chạy theo hướng ngõ 6 Vĩnh Phúc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Ngọc Hà phối hợp với Đội Trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy xét. Chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng chức năng bắt giữ Trung.

Tại cơ quan công an, Trung khai phát hiện bài đăng quảng cáo bán dâm của H.L. trong một hội nhóm trên Facebook nên nhắn tin hẹn gặp. Đối tượng đi xe buýt đến bến xe Giáp Bát, sau đó thuê xe ôm công nghệ đến phòng trọ.

Trung khai trên đường đi đã nảy sinh ý định cướp tài sản do thua khoảng 30 triệu đồng khi chơi tài xỉu trực tuyến. Sau khi gây án, đối tượng mang chiếc điện thoại đến khu vực Khoái Châu, Hưng Yên, bán được 8 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để liên hệ mua bán dâm, sau đó tấn công, cướp tài sản tại phòng trọ hoặc những địa điểm riêng biệt.

Công an phường Ngọc Hà khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ trong không gian kín. Chủ nhà trọ, chủ căn hộ cho thuê cần thực hiện nghiêm các quy định về khai báo, quản lý cư trú và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.