Lời khai của Shark Bình tại phiên tòa xét xử 'ông trùm' Mr Pips

Ngày 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng dẫn giải Shark Bình lên phòng xử. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) cùng nhóm nhân viên dưới quyền. Nhóm bị cáo này bị xét xử về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 6/2020, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động.

Đồng thời, Shark Bình còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu. Sau đó, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 - thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng.

Với hành vi này, Shark Bình và các bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị xét xử về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại toà, Shark Bình khai, bản thân bị cáo quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ nên không thể sát sao hết được. Bị cáo chỉ đưa ra chủ trương hoạt động.

Dịch vụ tại Công ty Ngân lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng và Phó Đức Nam cũng chỉ là một trong đó. Vì thế bị cáo này hoàn toàn không biết Nam, chưa từng gặp gỡ Mr Pips trước đó và không biết “ông trùm” lừa đảo là ai.

Shark Bình khai khi doanh số của Nam qua ngân lượng tăng cao sẽ được vào nhóm khách hàng lớn. Từ đây, hai bên mới bắt đầu gặp gỡ, trao đổi.

Lúc này theo chính sách của Công ty Ngân lượng, khách hàng lớn sẽ được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng. Tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định.

Về sau ngân lượng nhận được nhiều tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của Phó Đức Nam nên Bình chỉ đạo rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

“Bản thân bị cáo không câu kết, thoả thuận gì với Nam. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips thì lúc này bị cáo mới biết anh ta cũng là khách hàng của mình”, Shark Bình trình bày.

Về hành vi rửa tiền, HĐXX đặt câu hỏi giả thiết, trong trường hợp khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ thì sẽ không xảy ra kết cục như hôm nay? Shark Bình thừa nhận đúng như vậy và nói thêm Mr Pips là khách hàng lớn và bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.

“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận... bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra” - Nguyễn Hòa Bình nói.

Hội đồng xét xử hỏi: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”. Shark Bình đáp: “Bị cáo có số đi tù nên chấp nhận".

Trả lời thẩm vấn, hai nhân viên của ông Bình trình bày, họ đều chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, mong được hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo Nam nghẹn ngào khóc, mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già.