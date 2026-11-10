Lời khai của 'phi công' sát hại 'máy bay', tưới xăng phóng hoả rồi bỏ trốn

Đối tượng Trần Bá Triết.

Đây là thông tin được Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vào tối 10/11.

Triết được xác định là đối tượng gây ra vụ phóng hỏa, sát hại chị P.T.N.H. (SN 1994, ngụ xã Càng Long) khi đang thuê trọ tại xã Phú Quới vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ án.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo diễn biến vụ việc, rạng sáng 10/11, người dân trình báo xảy ra cháy tại khu nhà trọ cho thuê ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới. Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị H. thuê phòng trọ số 4, bị thương, nằm ngoài cổng chính khu nhà trọ.

Khi lực lượng cấp cứu đến kiểm tra, chị H. đã tử vong. Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra và nhiều vết bỏng. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp kết hợp ngạt khói.

Nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng tập trung điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã làm rõ hành tung, hướng tẩu thoát của đối tượng và xác định Triết đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ. Cơ quan Công an đã phân công cán bộ đến bệnh viện tiếp xúc, lấy lời khai ban đầu.

Bước đầu, Triết thừa nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Triết và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, chị H. muốn chia tay nhưng Triết không đồng ý. Đối tượng nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa giết nạn nhân.

Tối 9/11, Triết đến phòng trọ tìm nhưng chị H. không mở cửa. Sau đó, Triết đi mua can xăng rồi quay lại phòng trọ. Khoảng 0 giờ ngày 10/11, Triết dùng kẽm chốt cửa bên ngoài các phòng trọ rồi đến phòng trọ số 4 của chị H. gây sự và xảy ra cự cãi.

Triết phóng hỏa, rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ngọn lửa bùng cháy, chị H. chạy ra ngoài kêu cứu nhưng vết thương quá nặng, không qua khỏi.

Nơi đối tượng vứt lại hung khí.

Sau khi gây án, Triết nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí và đón taxi đến bệnh viện tại TP.Cần Thơ cấp cứu do bị bỏng.