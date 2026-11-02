Lời khai của nữ đại gia Chu Thị Thành về việc tham ô Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành, mẹ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Cùng vụ án, có 22 người khác bị xét xử về các tội danh Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Trốn thuế.

Theo cáo buộc, Công ty Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn, gồm: Chu Thị Thành: 77,15%, Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành): 22,77% và Vương Đình Quán: 0,08%; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng.

Công ty này có 3 chi nhánh trực thuộc tại Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng và 2 kho chứa xăng dầu. Hai Phó Tổng giám đốc là Mai Anh Tuyên (phụ trách kinh doanh khu vực miền Bắc và kho Hoàng Huy) và Lê Thanh An (phụ trách kinh doanh khu vực miền Trung, miền Nam và kho DKC Nghi Thiết).

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Tại tòa, bị cáo Chu Thị Thành thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội để tham ô, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức.

Bà Thành cũng đã chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Anh Tuyên thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của bà Thành, giúp nữ đại gia tham ô, chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức hơn 79 tỷ đồng.

Theo lời khai của ông Tuyên, khi làm theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo biết là làm sai, vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy rõ hậu quả của những sai phạm mà mình đã gây ra.

Về phần mình, bị cáo Lê Thanh An cho rằng cáo buộc hành vi phạm tội của bản thân là chính xác. Khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi "Về tội danh mà VKS truy tố, bị cáo có oan ức gì không?", bị cáo An đáp: “Không”.

Theo cáo trạng, theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo An và 2 người khác đã xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Trước HĐXX, bị cáo An trình bày bản thân phụ trách pháp chế. Việc mua bán hàng không có hóa đơn không phải do bị cáo đề xuất. Bị cáo chỉ làm theo chủ trương của công ty, chỉ ký theo quy trình.

Quá trình điều tra, bà Chu Thị Thành và các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.