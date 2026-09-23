Lời khai của nữ chủ cửa hàng trộn hàn the vào hàng trăm kg giò chả
Chủ cơ sở sản xuất giò, chả ở Lào Cai khai dùng hàn the để sản phẩm dai, giòn và bảo quản lâu hơn. Công an thu giữ 194kg giò, chả và 25kg hàn the tại cơ sở này.
Ngày 23/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa (58 tuổi, trú phường Âu Lâu) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Tại cơ quan Công an, Lã Thị Phương Hoa đã thừa nhận là người trực tiếp sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả. Hoa khai nhận sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và giúp sản phẩm bảo quản được lâu hơn. Số thịt dùng để sản xuất được mua từ các cơ sở giết mổ, trong khi hàn the được mua trôi nổi trên thị trường.
Trước đó, ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Công an phường Âu Lâu kiểm tra hộ kinh doanh của Lã Thị Phương Hoa. Lực lượng chức năng phát hiện 194kg giò, chả các loại, gồm giò bò, giò bò sụn, chả bò, chả lợn và giò lợn, trị giá khoảng 37,2 triệu đồng. Tại cơ sở còn có 25kg bột màu trắng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định đối với các mẫu giò, chả và mẫu bột thu giữ tại cơ sở. Kết luận giám định xác định các mẫu giò, chả đều chứa hàn the và mẫu bột màu trắng cũng được xác định là hàn the - Natri borat.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/loi-khai-cua-nu-chu-cua-hang-tron-han-the-vao-hang-tram-kg-gio-cha-2558066.html