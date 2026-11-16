Lời khai của người đàn ông la hét, đập phá ô tô trên đường ở TPHCM

Hình ảnh Tâm giật vỡ kính ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ngày 16/11, Công an phường Dĩ An, TPHCM, cho biết đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý Võ Minh Tâm (SN 1997, quê TP Cần Thơ, hiện trú tại phường Dĩ An) về hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, tối 15/11, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện một đoạn clip đăng tải trên Facebook ghi lại cảnh người đàn ông la lối, chửi bới và đập phá kính ô tô. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều 15/11, Tâm có uống rượu bia tại nhà một người bạn. Khoảng 17 giờ 20 phút, khi đi bộ trên đường Nguyễn Tri Phương, Tâm nhìn thấy vợ điều khiển xe máy chở con trai rẽ vào hẻm 434 để đón mình. Cùng lúc, anh Trịnh Duy Thực (SN 1983, trú tại phường Dĩ An) điều khiển ô tô mang biển số 50H-699.XX rẽ trái vào con hẻm này.

Cho rằng ô tô của anh Thực va quẹt với xe máy của vợ, Tâm bực tức, dùng điện thoại ném vào kính chắn gió phía trước ô tô, đồng thời lớn tiếng chửi bới, yêu cầu tài xế xuống xe.

Mặc dù anh Thực vẫn ngồi trong xe và giải thích, Tâm tiếp tục có hành vi kéo người qua cửa ô tô. Khi anh Thực kéo kính cửa bên trái lên, Tâm dùng hai tay bẻ gãy kính, sau đó tiếp tục chửi bới, kéo tay nắm cửa khiến bộ phận này bị bung, hư hỏng.

Dù được vợ và những người xung quanh can ngăn, Tâm vẫn tiếp tục gây mất trật tự tại khu vực. Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và giao thông.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an phường Dĩ An đã truy xét, mời Tâm về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận hành vi của mình.

Vụ việc khiến ô tô của anh Thực bị gãy kính cửa trước bên trái và hư hỏng tay nắm cửa cùng bên. Hiện Công an phường Dĩ An đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.